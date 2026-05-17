Eurovision 2026 | Teleradio Moldova, reacție în scandal: „Juriul care a acordat punctajul nu reprezintă poziţia instituţiei” / Cum răspunde o jurată acuzației de „românofobie”

Traian Avarvarei
17 mai 2026, 18:49
sursă foto: Instagram/ Alexandra Căpitănescu
Compania „Teleradio Moldova” (TRM) a avut o reacție publică după ce punctele date de Republica Moldova României în finala Eurovision au stârnit un scandal de proporții. Juriul din Moldova a dat Alexandrei Căpitănescu doar 3 puncte, pe când publicul moldovean 12. Și Victoria Cușnir, una dintre jurate, a răspuns acuzațiilor de „românofobie”.

Ce spune Teleradio Moldova despre jurizarea de la Eurovision

Jurizarea se bazează exclusiv pe prestaţiile din „Dress Rehearsal 2”. Juriul are obligaţia de a urmări integral toate interpretările din această repetiţie, iar evaluarea şi votul se fac doar pe baza acestor prestaţii live, fără a lua în considerare alte repetiţii sau spectacole.

Obligaţia juraţilor

  • Toţi juraţii trebuie să urmărească integral toate piesele din Dress Rehearsal 2. 

  • Nu au voie să părăsească sala înainte de finalul ultimei prestaţii. 

  • Dacă un jurat lipseşte, trebuie să vizioneze ulterior înregistrarea integrală a prestaţiei ratate. 

  • Dacă o piesă este reintrodusă din motive tehnice, se ia în calcul doar ultima versiune interpretată. 

Principiul de bază

  • Singurul criteriu valid de jurizare este prestaţia din Dress Rehearsal 2. 

  • Nu se permite influenţarea votului de alte versiuni sau factori externi. 

Modul de vot

  • După vizionarea tuturor prestaţiilor, juraţii realizează un clasament: 

    • locul 1 = piesa preferată 

    • locul 2 = a doua preferată 

    • … 

    • ultimul loc = piesa cea mai puţin apreciată 

  • Nu sunt permise egalităţi între piese. 

  • Nu se poate vota propria ţară. 

  • Nu sunt permise abţineri. 

Criterii de evaluare

Juraţii evaluează fiecare piesă în mod independent, pe baza:

  • compoziţiei şi originalităţii melodiei 

  • calităţii interpretării scenice 

  • capacităţii vocale 

  • impactului general al momentului artistic 

Nu sunt permise influenţe externe (politice, personale sau de altă natură nelegată de prestaţie), iar discuţiile despre vot sunt strict interzise. (…)

TRM precizează că nu a influenţat în vreun fel decizia juriului, care a fost luată în mod independent. Mai mult, TRM a încercat să se asigure că procesul va fi unul transparent, prin desemnarea unui notar care a urmărit desfăşurarea votului.

Subliniem că rezultatul final nu reprezintă în vreun fel poziţia instituţiei, a transmis Teleradio Moldova. Poziția integrală a companiei poate fi citită AICI.

Jurată din Republica Moldova: Nu consider votul meu expresia românofobiei

Victoria Cușnir, jurnalistă de la Radio Chișinău, a susținut că melodia interpretată de Alexandra Căpitănescu a sunat total diferit în timpul repetiției oficiale față de show-ul din marea finală.

„Eu am fost anul acesta în juriu. Răspund doar pentru notele mele, dar. Da, pentru aceste discrepanțe de vot exista fix doua soluții: fie juriul este eliminat, fie juriul Votează exact aceiași prestație pe care o vede publicul. Pentru ca ceea ce a fost cu o seara mai devreme, ar fi explicat multe lucruri. Și credeți-mă, au fost diferențe enorme. Inclusiv în prestația României, căreia eu i-am dat, totuși, notă foarte buna. Dar eu nu am fost singură în juriu și pentru notele celorlalți colegi nu răspund. Probabil aprecierea scăzută a fost justificata într-o anumită măsură. Repet, noi am jurizat ieri, nu azi (vineri, nu sâmbătă – n.r.). Și ieri s-a cântat pe alocuri destul de diferit. Chiar foarte. Mai multe țări au fost mult sub nivelul prestației de azi. Și regret că apar an de an aceste discrepanțe de vot, dar ele sunt foarte argumentate. Și așa cum mă minunam eu în alți ani, când juriul vedea/auzea una, iar publicul alta, azi înțeleg bine reacția publică la votul juriului.

PS. Satoshi aseară a fost mai bun ca în semifinală. și azi la fel. tare m-am bucurat”, a scris Viktoria Cusnir, pe Facebook.

Ea a revenit apoi cu o altă postare în care s-a arătat indignată de acuzațiile ce i-au fost aduse.

„Sunt juratul cu numărul 6.

A fost prima și ultima dată când am acceptat să fac parte din juriul internațional. Diferența de vot a juriului și a publicului a fost la mai multe țări. Pentru ca juriul e invitat să voteze criterii clare: piesa, voce, show, prestație generală. Și finala din acest an la fiecare capitol a oferit concurență destul de bună. Fiecare jurat a decis separat. Cel mai înțelept ar fi ca acest juriu să fie eliminat complet, dacă tot e îndemnat să voteze pe criterii de vecinătate.

Nu consider votul meu expresia românofobiei. Am dedicat tare multe emisiuni oamenilor de cultură și culturii românești. Înțeleg ca nu ma face asta mai dragă, dar în mod categoric nu vreau sa se admită măcar gândul că aș purta ură și dispreț României. Din toate blestemele și injuriile pe care mi le ați trimis public sau privat, asta m-a speriat cel mai mult.

PS: și da, am studii muzicale, ca să răspund la mai multe acuzații”, a mai scris Victoria Cușnir.

