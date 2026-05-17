Tánczos Barna susține cumpărarea produselor oferite direct de la fermierii români. Oficialul a explicat că este nevoie de o nouă formă de achiziție publică pentru ca produsele distribuite în școli să fie cumpărate direct de la producătorii din țară.

Ce modificări cere vicepremierul pentru sistemul de achiziții publice

Dezbaterea „Lapte și carte” a fost organizată pe 12 mai în Parlament de Comisia pentru învățământ a Camerei Deputaților și de asociațiile de profil.

În cadrul acestui eveniment, s-a discutat despre importanța derulării acestui și despre blocajele pe care le întâmpină producătorii în prezent.

Vicepremierul și ministrul interimar al Agriculturii a subliniat că regulile de licitație trebuie să fie mult mai simple pentru a ajuta producătorii din țară.

„Programul pentru școli al României trebuie continuat și trebuie să avem o formă de achiziție cât se poate de prietenoasă cu fermierii locali”, a declarat Tánczos Barna.

Cum este finanțat proiectul prin care Tánczos Barna susține fermierii din țară

Acest program național este integrat în schema europeană „EU School Scheme”, aplicată în statele membre pentru distribuirea de lapte, fructe și legume în grădințe, școli și licee.

Scopul inițiativei este sprijinirea sectorului agricol și promovarea unei alimentații corecte în rândul copiilor.

Bugetul total alocat de Uniunea Europeană pentru acest program este de aproximativ 220 de milioane de euro pe an. Fondurile sunt folosite atât pentru distribuția efectivă a alimentelor, cât și pentru măsuri educaționale care includ lecții de nutriție, ateliere tematice și vizite organizate la ferme.