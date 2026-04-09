Restricții de circulație în București pentru funeraliile lui Mircea Lucescu

Flavia Codreanu
09 apr. 2026, 21:48
Restricții de circulație în București pentru funeraliile lui Mircea Lucescu
sursa foto: Facebook/ FC Rapid﻿
  1. Care este programul funeraliilor și principalele zone vizate de restricții rutiere
  2. Ce rute ocolitoare există

Mircea Lucescu va fi condus pe ultimul drum vineri, 10 aprilie, iar autoritățile au stabilit deja programul oficial al ceremoniilor. Cortegiul funerar va traversa Capitala de la Arena Națională până la Cimitirul Bellu, sub supravegherea Brigăzii Rutiere.

Care este programul funeraliilor și principalele zone vizate de restricții rutiere

Autoritățile au anunțat programul complet al coloanei oficiale și au avertizat că circulația va fi restricționată pe traseul dintre Arena Națională și Cimitirul Bellu.

În data de 10 aprilie a.c., va avea loc o ceremonie religioasă, desfășurată conform următorului program:

  • începând cu ora 09.00, deplasarea cortegiului funerar de la Arena Națională către Biserica Sfântul Elefterie, pe următorul traseu: Str. Maior Coravu – Șos. Mihai Bravu (cu întoarcere în zona Vatra Luminoasă) – Șos. Mihai Bravu – Piața Muncii – Bd. Decebal – Piața Alba Iulia – Bd. Unirii – Piața Unirii – Splaiul Independenței – Piața Operei – Biserica Sfântul Elefterie;
  • începând cu ora 10.00, se va desfășura slujba de înmormântare la Biserica Sfântul Elefterie;
  • începând cu ora 12.00, deplasarea cortegiului funerar de la Biserica Sfântul Elefterie către Cimitirul Bellu, pe următorul traseu: Piața Operei – Splaiul Independenței – Piața Unirii – Bd. Dimitrie Cantemir – Calea Șerban Vodă – Piața Eroii Revoluției – Cimitirul Bellu;
  • începând cu ora 12.45, ceremonia de înhumare va avea loc la Cimitirul Bellu.

Ce rute ocolitoare există

Având în vedere posibilitatea participării unui număr ridicat de persoane, Brigada Rutieră va dispune măsuri de fluidizare a traficului și de prevenire a accidentelor de circulație și solicită conducătorilor de autovehicule.

Rute ocolitoare recomandate:

  • Șoseaua Mihai Bravu – Șoseaua Ștefan cel Mare – Piața Victoriei;
  • Șoseaua Mihai Bravu – Bd. Pache Protopopescu – Bd. Carol I – Piața Universității;
  • Calea 13 Septembrie – Bd. Tudor Vladimirescu – Șoseaua Viilor.

Recomandări

  • să respecte semnalele, indicațiile și dispozițiile polițiștilor rutieri;
  • să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță;
  • să oprească ori să staționeze doar în locurile special amenajate;
  • să își păstreze calmul și să evite folosirea abuzivă a semnalelor sonore în zonele aglomerate;
  • să reducă viteza în apropierea grupurilor de participanți și să evite orice comportament care poate pune în pericol siguranța rutieră.

Pietonilor le recomandăm să se deplaseze numai pe trotuare, să traverseze strada doar prin locurile special amenajate și la culoarea verde a semaforului electric, după ce s-au asigurat.

