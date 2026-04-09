Ce a decis familia lui Mircea Lucescu înainte de înmormântare. Restricțiile care au fost impuse

Ana Maria
09 apr. 2026, 11:59
Mircea Lucescu. Sursa foto: Echipa națională de fotbal a României / Facebook
Cuprins
  1. Cum a fost atmosfera în tot acest timp la Arena Națională
  2. De ce rămâne Mircea Lucescu un nume uriaș în fotbal
  3. Cum se va desfășura înmormântarea lui „Il Luce”. Ce decizie a luat familia

Familia lui Mircea Lucescu a luat o decizie importantă înainte de înmormântarea lui „Il Luce”. Cei care au apreciat cariera lui Mircea Lucescu mai au la dispoziție doar câteva ore pentru a-i aduce un ultim omagiu. Arena Națională rămâne deschisă publicului până la ora 20:00, iar autoritățile se așteaptă ca fluxul de vizitatori să fie în continuare ridicat.

Accesul a fost permis încă de marți, iar în fiecare zi sute de oameni au venit pe stadion pentru a depune flori și a aprinde candele în memoria marelui antrenor.

Cum a fost atmosfera în tot acest timp la Arena Națională

În ultimele zile, stadionul s-a transformat într-un loc al emoției și recunoștinței. Fani, foști jucători, oameni din lumea sportului, dar și simpli admiratori au venit să își exprime respectul pentru una dintre cele mai importante figuri ale fotbalului românesc.

Mulți dintre cei prezenți au vorbit despre momentele definitorii din cariera sa, de la perioada în care a pregătit echipa națională a României, până la performanțele notabile obținute la cluburi din țară și din străinătate.

De ce rămâne Mircea Lucescu un nume uriaș în fotbal

Mircea Lucescu este considerat unul dintre cei mai de succes antrenori din istoria fotbalului românesc. A câștigat titluri importante în România, Italia, Turcia și Ucraina, iar perioada petrecută la Șahtior Donețk rămâne una de referință, marcată de trofee interne și performanțe europene.

În România, „Il Luce” a fost apreciat nu doar pentru rezultate, ci și pentru contribuția la formarea unor generații întregi de fotbaliști.

Cum se va desfășura înmormântarea lui „Il Luce”. Ce decizie a luat familia

Ceremonia de înmormântare va avea loc mâine, în Vinerea Mare. Cortegiul funerar va pleca la ora 10:00 către Biserica Sfântul Elefterie, unde va fi oficiată slujba religioasă.

Accesul în interiorul bisericii va fi permis exclusiv familiei și apropiaților, conform dorinței exprimate de aceștia. Publicul va putea participa doar din exterior, în zonele special amenajate, potrivit Cancan.

De la ora 13:00, fostul antrenor va fi înmormântat la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare. Și în acest caz, familia a decis ca accesul în interior să fie restricționat, pentru a menține un cadru cât mai discret în timpul ceremoniei.

