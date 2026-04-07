Rică Răducanu a reacționat cu durere după moartea lui mărturisind că pierderea lasă un gol imens în suflet. Cei doi au fost nu doar colegi de generație, ci și prieteni apropiați.

Rică Răducanu a reacționat după dispariția bunului său prieten

Fostul mare portar a oferit un mesaj emoționant în care a vorbit despre relația specială pe care a avut-o cu „Il Luce” și despre cum acesta a încercat mereu să îl țină pe calea cea dreaptă. Rică Răducanu a rememorat momentele petrecute împreună.

„Este o supărare. Peste tot, Rapid, naționala, am fost și prieteni, neamuri. Stăteam amândoi în cameră la echipa națională, ce să mai discutăm? Ușor, ușor ne ducem toți, mai sunt eu și încă vreo doi, cred. Noi am vrea să trăim mai mult ca toată lumea, am fost și noi cineva, dar dacă Dumnezeu așa vrea…

A vrut să mă ia și pe mine. Mi-a zis «vino să mai vorbești cu ei, aduci o vrăjeală de a ta». Avea mare încredere în mine, am lucrat mulți ani cu ei, am fost la națională, ne-am calificat la Mondiale, Europene, el m-a făcut antrenor cu portarii. A fost nașul copiilor mei. Sunt supărat rău.

Când ești tânăr nu te gândești la supărări. S-a întâmplat să ne împrietenim, m-a luat lângă el în cameră, am avut rezultate frumoase, nici nu știu ce să mai zic.

Era liniștit, un băiat ca lumea. Îl luam după mine la gagici, îmi zicea că se duce acasă. 100% familist a fost, cuminte, nici n-a băut, n-a fumat față de alții. Și eu am avut d-astea. Mă certa mereu, să nu fumăm, să nu bem cafele”, a declarat Rică Răducanu la GSP Live Special.

Recunoștința lui Rică Răducanu pentru cariera construită alături de Lucescu

Pe lângă prietenia pe care cei doi au avut-o, fostul portar a ținut să precizeze că Mircea Lucescu a avut un rol decisiv în cariera sa profesională de după retragerea de pe teren.

„El m-a făcut antrenor cu portari la echipa națională, am avut succes excelent, ne-a calificat și la Europene, Mondiale, ca antrenor, ca jucător. Eu cu el am stat încontinuu, am avut rezultate mari.

Îmi pare rău, mâine, poimâine vine și rândul meu, nu ne lasă Dumnezeu chiar dacă am făcut bine oamenilor”, a declarat Rică Răducanu la .