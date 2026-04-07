Rică Răducanu, îngenuncheat de durere după moartea lui Mircea Lucescu: „ Ușor, ușor ne ducem toți, mai sunt eu și încă vreo doi, cred.”

Flavia Codreanu
08 apr. 2026, 00:04
Antrenorul Mircea Lucescu. Sursa foto: Federația Română de Fotbal / Facebook
Rică Răducanu a reacționat cu durere după moartea lui Mircea Lucescu, mărturisind că pierderea lasă un gol imens în suflet. Cei doi au fost nu doar colegi de generație, ci și prieteni apropiați.

Rică Răducanu a reacționat  după dispariția bunului său prieten

Fostul mare portar a oferit un mesaj emoționant în care a vorbit despre relația specială pe care a avut-o cu „Il Luce” și despre cum acesta a încercat mereu să îl țină pe calea cea dreaptă. Rică Răducanu a rememorat momentele petrecute împreună.

„Este o supărare. Peste tot, Rapid, naționala, am fost și prieteni, neamuri. Stăteam amândoi în cameră la echipa națională, ce să mai discutăm? Ușor, ușor ne ducem toți, mai sunt eu și încă vreo doi, cred. Noi am vrea să trăim mai mult ca toată lumea, am fost și noi cineva, dar dacă Dumnezeu așa vrea…

A vrut să mă ia și pe mine. Mi-a zis «vino să mai vorbești cu ei, aduci o vrăjeală de a ta». Avea mare încredere în mine, am lucrat mulți ani cu ei, am fost la națională, ne-am calificat la Mondiale, Europene, el m-a făcut antrenor cu portarii. A fost nașul copiilor mei. Sunt supărat rău.

Când ești tânăr nu te gândești la supărări. S-a întâmplat să ne împrietenim, m-a luat lângă el în cameră, am avut rezultate frumoase, nici nu știu ce să mai zic.

Era liniștit, un băiat ca lumea. Îl luam după mine la gagici, îmi zicea că se duce acasă. 100% familist a fost, cuminte, nici n-a băut, n-a fumat față de alții. Și eu am avut d-astea. Mă certa mereu, să nu fumăm, să nu bem cafele”, a declarat Rică Răducanu la GSP Live Special.

Recunoștința lui Rică Răducanu pentru cariera construită alături de Lucescu

Pe lângă prietenia pe care cei doi au avut-o, fostul portar a ținut să precizeze că Mircea Lucescu a avut un rol decisiv în cariera sa profesională de după retragerea de pe teren.

„El m-a făcut antrenor cu portari la echipa națională, am avut succes excelent, ne-a calificat și la Europene, Mondiale, ca antrenor, ca jucător. Eu cu el am stat încontinuu, am avut rezultate mari.

Îmi pare rău, mâine, poimâine vine și rândul meu, nu ne lasă Dumnezeu chiar dacă am făcut bine oamenilor”, a declarat Rică Răducanu la GSP.

Citește și...
Adio, „Il Luce”! Cel mai mare ziar de sport din lume s-a înclinat în fața lui Mircea Lucescu
Eveniment
Adio, „Il Luce”! Cel mai mare ziar de sport din lume s-a înclinat în fața lui Mircea Lucescu
Prima locomotivă electrică de mare viteză ajunge în România. Ce rute vor fi deservite de noile trenuri moderne
Eveniment
Prima locomotivă electrică de mare viteză ajunge în România. Ce rute vor fi deservite de noile trenuri moderne
CTP: Îmi pare rău că se închide Realitatea Plus din considerente de infracțiune financiară, în loc să fie închisă pentru că e o infecție radioactivă (VIDEO)
Eveniment
CTP: Îmi pare rău că se închide Realitatea Plus din considerente de infracțiune financiară, în loc să fie închisă pentru că e o infecție radioactivă (VIDEO)
David Popovici mesaj dureros după pierderea lui „Il Luce”. Ce mesaj semnificativ a transmis campionul
Eveniment
David Popovici mesaj dureros după pierderea lui „Il Luce”. Ce mesaj semnificativ a transmis campionul
Cinci avioane americane Boeing KC-135 Stratotanker au decolat marți seară din București spre Orient
Eveniment
Cinci avioane americane Boeing KC-135 Stratotanker au decolat marți seară din București spre Orient
Mesajul de condoleanțe transmis de „inamicul” lui Mircea Lucescu: „A făcut totul pentru fotbal”
Eveniment
Mesajul de condoleanțe transmis de „inamicul” lui Mircea Lucescu: „A făcut totul pentru fotbal”
Adrian Mutu, omagiu pentru „Il Luce”: „Este cel mai mare antrenor pe care l-a avut România”
Eveniment
Adrian Mutu, omagiu pentru „Il Luce”: „Este cel mai mare antrenor pe care l-a avut România”
Cristi Dulca, în lacrimi după moartea lui Mircea Lucescu: „A fost ca un tată pentru noi”
Eveniment
Cristi Dulca, în lacrimi după moartea lui Mircea Lucescu: „A fost ca un tată pentru noi”
Nicușor Dan, mesaj de condoleanțe după moartea lui Mircea Lucescu: „O veste care întristează profund România”
Eveniment
Nicușor Dan, mesaj de condoleanțe după moartea lui Mircea Lucescu: „O veste care întristează profund România”
Edi Iordănescu, omagiu dureros după moartea lui Mircea Lucescu: „Sunt realmente zguduit”
Eveniment
Edi Iordănescu, omagiu dureros după moartea lui Mircea Lucescu: „Sunt realmente zguduit”
Ultima oră
23:54 - Patriarhul Daniel vorbește despre semnificația Învierii și responsabilitatea comunității. Ce mesaj transmite credincioșilor de Paște
23:53 - Patriarhul Daniel: Mircea Lucescu s-a remarcat prin tactul pedagogic, cultura deosebită și ajutorul dat Bisericii. Ne rugăm lui Dumnezeu să odihnească sufletul său
23:47 - Adio, „Il Luce”! Cel mai mare ziar de sport din lume s-a înclinat în fața lui Mircea Lucescu
23:31 - Prima locomotivă electrică de mare viteză ajunge în România. Ce rute vor fi deservite de noile trenuri moderne
23:28 - CTP: Îmi pare rău că se închide Realitatea Plus din considerente de infracțiune financiară, în loc să fie închisă pentru că e o infecție radioactivă (VIDEO)
23:27 - David Popovici mesaj dureros după pierderea lui „Il Luce”. Ce mesaj semnificativ a transmis campionul
23:11 - Cinci avioane americane Boeing KC-135 Stratotanker au decolat marți seară din București spre Orient
22:57 - Cum şi-a cunoscut Mircea Lucescu soția: „Eu eram în mijlocul tramvaiului…”
22:56 - Reacții din zona politică după moartea lui Mircea Lucescu. Ce au transmis Marcel Ciolacu și Mircea Abrudean: „În această seară, fotbalul românesc a devenit mai sărac”
22:51 - Mesajul de condoleanțe transmis de „inamicul” lui Mircea Lucescu: „A făcut totul pentru fotbal”