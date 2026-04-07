Mesajul de condoleanțe transmis de „inamicul" lui Mircea Lucescu: „A făcut totul pentru fotbal"

Flavia Codreanu
07 apr. 2026, 22:51
Antrenorul Mircea Lucescu. Sursa foto: Federația Română de Fotbal / Facebook
Cuprins
  1. Ce crede Ion Crăciunescu despre moștenirea lăsată de „Il Luce”
  2. Regretul pe care îl are fostul arbitru despre ultimul meci

Ion Crăciunescu, unul dintre cei mai importanți arbitrii,  a oferit o primă reacție plină de respect după moartea lui Mircea Lucescu

Ce crede Ion Crăciunescu despre moștenirea lăsată de „Il Luce”

Deși au avut divergențe celebre, inclusiv acuzații legate de jocurile de culise de dinainte de 1989, Crăciunescu a ținut să scoată în evidență echilibrul dintre cariera sportivă și educația lui Mircea Lucescu.

„Dumnezeu să-l odihnească în pace. A fost un jucător foarte bun, iar ca antrenor a fost excelent. Lucescu a jucat și fotbal, dar a învățat și carte. Și le-a făcut la nivel înalt. A împărțit lucrurile în mod egal și a reușit performanțe care l-au făcut respectat. A făcut tot ce se putea pentru fotbal. Doctorii au făcut tot ce era posibil, dar cu boala nu te poți pune, atunci când e grav”, a declarat Ion Crăciunescu pentru GSP.ro.

Regretul pe care îl are fostul arbitru despre ultimul meci

Crăciunescu crede că efortul depus la echipa națională i-a agravat problemele de sănătate lui Mircea Lucescu. Acesta consideră că meciul tensionat cu Turcia l-a consumat foarte mult pe antrenor, într-un moment în care corpul lui era deja slăbit.

„[Amintiri?] Eu arbitram și Steaua, și Dinamo, și pe dânsul, și pe ceilalți. De-ale arbitrajelor…Trebuia să țin distanță, nu trebuia să arăt că am anumite afinități. Este un eveniment trist, care trebuie respectat cu toată forța. Nu știu dacă era indicat să nu mai stea pe bancă, dar în mod cert l-a consumat mult și acest meci cu Turcia”, a adăugat Ion Crăciunescu în cadrul aceluiași dialog.

