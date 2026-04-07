Cristi Dulca și-a găsit cu greu cuvintele pentru a vorbi despre dispariția lui Mircea Lucescu. Fostul fundaș al Rapidului a plâns în timp ce își amintea de perioada în care a ieșit campion sub comanda legendarului tehnician.

Ce amintiri cu Mircea Lucescu a depănat Cristi Dulca

Fostul internațional a explicat că pentru mulți fotbaliști din acea generație, antrenorul a fost ca un tată. Acesta se implica nu doar în pregătirea tactică, ci și în educația jucătorilor. Le oferea sfaturi despre viață, facultate și cum ar trebui să se comporte.

„Din păcate, am pierdut un om drag. Pentru mulți fotbaliști a fost ca un tată, atât uman, cât și profesional. E greu când pierzi o persoană dragă. Ultima mea discuție cu el… Îmi vine să plâng. Am vorbit la ziua lui. Am rămas eu, Pancu, Iencsi, Lobonț. Ne zicea: «Mergeți acasă, că e târziu». Asta a fost. Din păcate… A fost antrenorul care, în doi ani, a luat Cupa și campionatul, cu o echipă formată de el. Ne învăța ce să mâncăm, ce să purtăm, ce să facem. Era ca un tată. Cum să nu suferi după un om ca Mircea Lucescu?”, a declarat Cristi Dulca pentru

Impactul uriaș pe care l-a lăsat „Il Luce”

Dincolo de trofeele câștigate împreună în Giulești, fostul jucător consideră că metodele de lucru ale lui rămân unice în istoria fotbalului nostru. Acesta a recunoscut că a încercat să îi copieze stilul în cariera de antrenor, deși este conștient că nivelul atins de Lucescu va fi imposibil de egalat de altcineva.

„Am pierdut cel mai bun antrenor român al tuturor timpurilor. Era preocupat de cum vorbim, ne-a băgat la facultate, ne arăta cum să ne îmbrăcăm și ce să facem. A fost ca un părinte. Am lucrat cu el și și-a pus amprenta pe mine, ca om și ca antrenor. Am încercat să-l copiez, ceea ce e greu. Multe dintre metodele lui și felul în care aborda și pregătea meciurile am încercat să le copiem. Dar nimeni nu va mai ajunge la nivelul lui. Nu-mi mai găsesc cuvintele. E prea puțin să spun că îmi pare rău”, a mai adăugat Cristi Dulca pentru Gazeta Sporturilor.