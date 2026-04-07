Moartea lui Mircea Lucescu a generat reacții inclusiv din zona politică, unde mai multe personalități au transmis mesaje de condoleanțe și omagii. Fostul premier Marcel Ciolacu și președintele Senatului, Mircea Abrudean au evidențiat contribuția uriașă a fostului selecționer la dezvoltarea fotbalului românesc și internațional.

Ce a transmis Marcel Ciolacu despre Mircea Lucescu

Marcel Ciolacu a subliniat importanța lui în istoria sportului, evidențiind impactul său asupra mai multor generații. Acesta a amintit atât performanțele obținute, cât și rolul său de formator și lider în fotbal.

„A plecat astăzi dintre noi Mircea Lucescu, unul dintre cele mai mari nume din istoria fotbalului românesc și internațional. Pentru generații întregi, „Il Luce” a însemnat pasiune, disciplină și performanță la cel mai înalt nivel. Ca jucător, ca antrenor, ca om de fotbal, a lăsat în urmă o carieră impresionantă și un respect câștigat în întreaga lume.”

Ciolacu a punctat și momentele definitorii din cariera acestuia, inclusiv contribuția la calificarea României la Campionatul European din 1984 și succesele obținute pe plan internațional. „A scris istorie pentru România, de la calificarea la Campionatul European din 1984 până la trofeele cucerite pe marile scene ale fotbalului european. A format jucători, a construit echipe și a ridicat standardele acestui sport. Fotbalul românesc pierde astăzi un simbol. Dumnezeu să îl odihnească în pace. Mulțumim, Mister”.

Cum a reacționat Mircea Abrudean după decesul antrenorului

Președintele , Mircea Abrudean, a transmis un mesaj în care a descris pierderea lui Mircea Lucescu drept una majoră pentru sportul românesc. Acesta a pus accent pe rolul său de mentor și pe cariera impresionantă construită de-a lungul deceniilor.

„În această seară, fotbalul românesc a devenit mai sărac. Ne-a părăsit Mircea Lucescu, un mentor pentru generații întregi și un simbol al excelenței.”

Abrudean a evidențiat dimensiunea performanțelor obținute și recunoașterea internațională de care s-a bucurat fostul . „Rămânem cu amintirea succeselor colosale și a pasiunii pe care Il Luce a pus-o în fiecare meci. Lasă în urmă o carieră monumentală, fiind unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului mondial. Drum lin printre stele, Maestre! Sincere condoleanțe familiei îndurerate”.