Mai multe aeronave militare americane au decolat marți seară din București pentru a începe o nouă de realimentare aeriană în Orientul Mijlociu.

Mai multe aeronave militare americane zboară acum pe rute mult mai lungi

Cinci avioane Boeing KC-135 Stratotanker au părăsit Capitala, durata zborurilor crescând semnificativ în ultima perioadă față de operațiunile inițiale.

„PE SCURT: cinci dintre cele zece avioane Boeing KC-135 Stratotanker ale Forțelor Aeriene Americane staționate la București au decolat și în seara zilei de marți, 7 aprilie 2026, din capitala României pentru o nouă misiune de realimentare aeriană în Orientul Mijlociu.

Spre deosebire de primele lor misiuni efectuate din România, a căror durată era de aproximativ șase-șapte ore, cele mai recente misiuni au avut o durată de circa zece ore.

Însă, o mare parte din timpul petrecut în aer de aceste avioane îl reprezintă zborul din București până în zona din estul Mării Mediterane și/sau Orientul Mijlociu și retur.”, a precizat printr-o postare pe BoardingPass.