Mai multe aeronave militare americane au decolat marți seară din București pentru a începe o nouă misiune de realimentare aeriană în Orientul Mijlociu.
Cinci avioane Boeing KC-135 Stratotanker au părăsit Capitala, durata zborurilor crescând semnificativ în ultima perioadă față de operațiunile inițiale.
„PE SCURT: cinci dintre cele zece avioane Boeing KC-135 Stratotanker ale Forțelor Aeriene Americane staționate la București au decolat și în seara zilei de marți, 7 aprilie 2026, din capitala României pentru o nouă misiune de realimentare aeriană în Orientul Mijlociu.
Spre deosebire de primele lor misiuni efectuate din România, a căror durată era de aproximativ șase-șapte ore, cele mai recente misiuni au avut o durată de circa zece ore.
Însă, o mare parte din timpul petrecut în aer de aceste avioane îl reprezintă zborul din București până în zona din estul Mării Mediterane și/sau Orientul Mijlociu și retur.”, a precizat printr-o postare pe Faceboock BoardingPass.