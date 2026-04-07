Adrian Mutu a transmis un mesaj emoționant după vestea că Mircea Lucescu a murit. Fostul fotbalist l-a numit pe acesta cel mai mare tehnician din istoria țării noastre. Mândria cu care „Il Luce” a reprezentat România pe marile arene ale Europei, în special în campionatul Italiei, nu va putea fi uitată niciodată.

Adrian Mutu a transmis un mesaj emoționant după vestea legendarului antrenor

Fostul internațional a ținut să transmită condoleanțe familiei îndurerate și a sublinit importanța pe care a avut-o Mircea Lucescu în fotbalul de nivel înalt. Deși nu a fost antrenat direct de acesta, Mutu a recunoscut valoarea imensă a tehnicianului a deschis drumul antrenorilor români în străinătate și a impus un standard greu de egalat.

„Aș începe cu condoleanțele de riguare pentru familie Lucescu. Eu nu l-am cunoscut în sensul să-l antrenor. E poate cel mai mare antrenor pe care l-a avut România până acum. Ne-a reprezentat cu mândrie pe unde a fost. El a fost primul antrenor român care a ajuns în Italia. Un antrenor, un tehnician, cu ‘A’ mare și ‘T’ mare! Dumnezeu să-l odihnească”, a declarat Adrian Mutu la Digi Sport.

Zeci de mesaje după ce Mircea Lucescu a murit

Vestea tristă a plecării lui Mircea Lucescu a generat un val uriaș de emoție, prin zeci de mesaje de condoleanțe venite din partea tuturor: de la figuri emblematice ale sportului și oameni de fotbal care i-au fost elevi sau adversari, până la lideri politici precum Nicușor Dan sau Ilie Bolojan. Cu cu toții și-au exprimat regretul față de pierderea acestui simbol național.

Mesajul de condoleanțe transmis de subliniază faptul că moartea lui este o veste care întristează profund întreaga Românie.

„Decesul lui Mircea Lucescu este o veste care întristează profund România. Una dintre cele mai respectate și longevive figuri din istoria fotbalului românesc și european, Mircea Lucescu ne lasă drept moștenire mult mai mult decât excelența sportivă cu care va rămâne mereu asociat numele său. Ne lasă exemplul unei vieți dedicate pasiunii pentru fotbal și al puterii de a merge mai departe, în ciuda dificultăților, pentru atingerea performanței.

Timp de peste șase decenii, ca jucător al echipei naționale și al cluburilor de tradiție, iar mai apoi ca antrenor de elită, acesta a excelat la cel mai înalt nivel. Cu tenacitate și inteligență tactică remarcabile, a obținut trofee importante și a format echipe, dar mai ales caractere.

Mircea Lucescu a contribuit decisiv la afirmarea fotbalului românesc, a inspirat generații de jucători și a fost un adevărat ambasador al României pe marile stadioane ale lumii.

Transmit condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au admirat.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

Premierul Ilie Bolojan, președintele PNL, i-a mulțumit lui Mircea Lucescu pentru „momentele extraordinare pe care ni le-ai oferit, pe teren sau de pe bancă”.

„Mircea Lucescu a însemnat fotbal, cu „F” mare pentru cel puțin trei generații. Cei mai norocoși l-au văzut jucând pentru Dinamo București în anii 60 și 70. L-au văzut în rolul de căpitan al naționalei la meciurile Campionatului Mondial din 1970.

Alții abia se nășteau atunci când a început să antreneze. Chiar și cei mai tineri îl cunosc drept legendarul antrenor al lui Șahtior Donets, Galatasaray sau Beșiktaș.

Generațiile viitoare îl vor ști drept antrenorul legendar de al cărui nume se leagă cei mai buni ani ai fotbalului românesc.

Mulțumim, Mircea Lucescu, pentru momentele extraordinare pe care ni le-ai oferit, pe teren sau de pe bancă!

Dumnezeu să îl ierte!

Condoleanțe familiei îndoliate”, a transmis premierul Ilie Bolojan.