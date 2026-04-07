Acasa » Eveniment » Adrian Mutu, omagiu pentru „Il Luce”: „Este cel mai mare antrenor pe care l-a avut România”

Adrian Mutu, omagiu pentru „Il Luce”: „Este cel mai mare antrenor pe care l-a avut România”

Flavia Codreanu
07 apr. 2026, 22:30
Adrian Mutu, omagiu pentru „Il Luce”: „Este cel mai mare antrenor pe care l-a avut România”
Sursa foto: Hepta.ro / Sputnik / Grigory Sysoev
Cuprins
  1.  Adrian Mutu a transmis un mesaj emoționant după vestea legendarului antrenor
  2. Zeci de mesaje după ce Mircea Lucescu a murit

Adrian Mutu a transmis un mesaj emoționant după vestea că Mircea Lucescu a murit. Fostul fotbalist  l-a numit pe acesta cel mai mare tehnician din istoria țării noastre. Mândria cu care „Il Luce” a reprezentat România pe marile arene ale Europei, în special în campionatul Italiei, nu va putea fi uitată niciodată.

 Adrian Mutu a transmis un mesaj emoționant după vestea legendarului antrenor

Fostul internațional a ținut să transmită condoleanțe familiei îndurerate și a sublinit importanța pe care a avut-o Mircea Lucescu în fotbalul de nivel înalt. Deși nu a fost antrenat direct de acesta, Mutu a recunoscut valoarea imensă a tehnicianului a deschis drumul antrenorilor români în străinătate și a impus un standard greu de egalat.

„Aș începe cu condoleanțele de riguare pentru familie Lucescu. Eu nu l-am cunoscut în sensul să-l antrenor. E poate cel mai mare antrenor pe care l-a avut România până acum. Ne-a reprezentat cu mândrie pe unde a fost. El a fost primul antrenor român care a ajuns în Italia. Un antrenor, un tehnician, cu ‘A’ mare și ‘T’ mare! Dumnezeu să-l odihnească”, a declarat Adrian Mutu la Digi Sport.

Zeci de mesaje după ce Mircea Lucescu a murit

Vestea tristă a plecării lui Mircea Lucescu a generat un val uriaș de emoție, prin zeci de mesaje de condoleanțe venite din partea tuturor: de la figuri emblematice ale sportului și oameni de fotbal care i-au fost elevi sau adversari, până la lideri politici precum Nicușor Dan sau Ilie Bolojan. Cu cu toții și-au exprimat regretul față de pierderea acestui simbol național.

Mesajul de condoleanțe transmis de Nicușor Dan subliniază faptul că moartea lui Mircea Lucescu este o veste care întristează profund întreaga Românie.

„Decesul lui Mircea Lucescu este o veste care întristează profund România. Una dintre cele mai respectate și longevive figuri din istoria fotbalului românesc și european, Mircea Lucescu ne lasă drept moștenire mult mai mult decât excelența sportivă cu care va rămâne mereu asociat numele său. Ne lasă exemplul unei vieți dedicate pasiunii pentru fotbal și al puterii de a merge mai departe, în ciuda dificultăților, pentru atingerea performanței.

Timp de peste șase decenii, ca jucător al echipei naționale și al cluburilor de tradiție, iar mai apoi ca antrenor de elită, acesta a excelat la cel mai înalt nivel. Cu tenacitate și inteligență tactică remarcabile, a obținut trofee importante și a format echipe, dar mai ales caractere.

Mircea Lucescu a contribuit decisiv la afirmarea fotbalului românesc, a inspirat generații de jucători și a fost un adevărat ambasador al României pe marile stadioane ale lumii.

Transmit condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au admirat.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

Premierul Ilie Bolojan, președintele PNL, i-a mulțumit lui Mircea Lucescu pentru „momentele extraordinare pe care ni le-ai oferit, pe teren sau de pe bancă”.

„Mircea Lucescu a însemnat fotbal, cu „F” mare pentru cel puțin trei generații. Cei mai norocoși l-au văzut jucând pentru Dinamo București în anii 60 și 70. L-au văzut în rolul de căpitan al naționalei la meciurile Campionatului Mondial din 1970.

Alții abia se nășteau atunci când a început să antreneze. Chiar și cei mai tineri îl cunosc drept legendarul antrenor al lui Șahtior Donets, Galatasaray sau Beșiktaș.

Generațiile viitoare îl vor ști drept antrenorul legendar de al cărui nume se leagă cei mai buni ani ai fotbalului românesc.

Mulțumim, Mircea Lucescu, pentru momentele extraordinare pe care ni le-ai oferit, pe teren sau de pe bancă!
Dumnezeu să îl ierte!

Condoleanțe familiei îndoliate”, a transmis premierul Ilie Bolojan.

Citește și...
Cinci avioane americane Boeing KC-135 Stratotanker au decolat marți seară din București spre Orient
Eveniment
Cinci avioane americane Boeing KC-135 Stratotanker au decolat marți seară din București spre Orient
Mesajul de condoleanțe transmis de „inamicul” lui Mircea Lucescu: „A făcut totul pentru fotbal”
Eveniment
Mesajul de condoleanțe transmis de „inamicul” lui Mircea Lucescu: „A făcut totul pentru fotbal”
Cristi Dulca, în lacrimi după moartea lui Mircea Lucescu: „A fost ca un tată pentru noi”
Eveniment
Cristi Dulca, în lacrimi după moartea lui Mircea Lucescu: „A fost ca un tată pentru noi”
Nicușor Dan, mesaj de condoleanțe după moartea lui Mircea Lucescu: „O veste care întristează profund România”
Eveniment
Nicușor Dan, mesaj de condoleanțe după moartea lui Mircea Lucescu: „O veste care întristează profund România”
Edi Iordănescu, omagiu dureros după moartea lui Mircea Lucescu: „Sunt realmente zguduit”
Eveniment
Edi Iordănescu, omagiu dureros după moartea lui Mircea Lucescu: „Sunt realmente zguduit”
Ilie Dumitrescu a reacționat după moartea lui Mircea Lucescu: „Este o pierdere imensă”
Eveniment
Ilie Dumitrescu a reacționat după moartea lui Mircea Lucescu: „Este o pierdere imensă”
Senatul aprobă tacit legea despăgubirii victimelor dezastrelor. Ce prevede proiectul și ce obligații revin autorităților locale
Eveniment
Senatul aprobă tacit legea despăgubirii victimelor dezastrelor. Ce prevede proiectul și ce obligații revin autorităților locale
Mircea Lucescu a murit. Spitalul Universitar București: „În jurul orei 20.30 a fost declarat decesul”
Eveniment
Mircea Lucescu a murit. Spitalul Universitar București: „În jurul orei 20.30 a fost declarat decesul”
Realitatea Plus a luat o groază de bani de la AUR, dar nu și-a plătit amenzile. Toma (CNA), explicații despre închiderea postului: „A fost de un penibil situația de astăzi…” (VIDEO)
Eveniment
Realitatea Plus a luat o groază de bani de la AUR, dar nu și-a plătit amenzile. Toma (CNA), explicații despre închiderea postului: „A fost de un penibil situația de astăzi…” (VIDEO)
Rămase fără bijuterii după ce au crezut în „minuni”. Metoda prin care două femei din Prahova au păcălit victimele
Eveniment
Rămase fără bijuterii după ce au crezut în „minuni”. Metoda prin care două femei din Prahova au păcălit victimele
23:11 - Cinci avioane americane Boeing KC-135 Stratotanker au decolat marți seară din București spre Orient
22:57 - Cum şi-a cunoscut Mircea Lucescu soția: „Eu eram în mijlocul tramvaiului…”
22:56 - Reacții din zona politică după moartea lui Mircea Lucescu. Ce au transmis Marcel Ciolacu și Mircea Abrudean: „În această seară, fotbalul românesc a devenit mai sărac”
22:51 - Mesajul de condoleanțe transmis de „inamicul” lui Mircea Lucescu: „A făcut totul pentru fotbal”
22:35 - Gică Hagi, în lacrimi: Lucescu a fost ca un părinte pentru mine. Mi-a dat curaj, mi-a dat încredere. Îi mulțumesc (VIDEO)
22:25 - Mihai Stoica, mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu. Ce poveste personală a dezvăluit după dispariția antrenorului
22:12 - Cristi Dulca, în lacrimi după moartea lui Mircea Lucescu: „A fost ca un tată pentru noi”
22:12 - Bolojan: Generațiile viitoare îl vor ști pe Mircea Lucescu drept antrenorul legendar de al cărui nume se leagă cei mai buni ani ai fotbalului românesc
22:08 - Gică Popescu, mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu. Cum și-a luat rămas-bun fostul fundaș de la antrenorul său (VIDEO)
22:03 - Mesajul lui Gigi Becali la moartea lui Mircea Lucescu: Slava lumească nu poți să o iei cu tine, niciun campionat, nicio cupă. Toate sunt ca umbra