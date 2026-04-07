România face un pas important spre modernizarea transportului feroviar, odată cu livrarea primei locomotive electrice de mare viteză către Autoritatea pentru Reformă Feroviară. Noul model promite servicii mai rapide și mai eficiente pentru pasageri, într-un sistem care încearcă să recupereze decalajele față de alte state europene.

Ce aduce nou prima locomotivă electrică livrată

Compania Alstom a predat oficial prima Traxx Passenger, capabilă să atingă viteze de până la 200 km/h, după finalizarea testelor tehnice. Aceasta reprezintă prima unitate dintr-un lot de 16, care urmează să fie livrate treptat pe parcursul anului 2026.

Procesul de verificare a inclus certificarea vitezei maxime și confirmarea performanțelor în condiții reale de exploatare. În perioada următoare, locomotiva va intra într-o fază de testare extinsă, care presupune parcurgerea a aproximativ 10.000 de kilometri înainte de recepția finală.

„Alstom, lider global în mobilitate inteligentă şi sustenabilă, a livrat prima locomotivă electrică Traxx Passenger de serie produsă pentru (ARF), marcând un reper important către o nouă generaţie de servicii pentru pasageri – mai curate, mai rapide şi mai eficiente – în baza contractului semnat cu ARF în ianuarie 2024”, anunţă compania, potrivit Libertatea.

Pe ce rute vor circula noile trenuri

După finalizarea etapelor tehnice și administrative, noile locomotive vor intra în serviciu pe mai multe rute importante din rețeaua electrificată:

Dej-Brașov-București-Constanța;

Timișoara-Arad-Brașov-București-Constanța;

Timișoara-Cluj-Napoca-Iași;

Iași/Suceava-București-Constanța.

Cum vor îmbunătăți aceste locomotive experiența călătorilor

Noile unități sunt proiectate pentru performanță ridicată, putând tracta până la 16 vagoane și asigurând o capacitate extinsă pentru transportul de pasageri. Tehnologia modernă integrată permite o rulare mai stabilă și o eficiență energetică superioară.

Sistemele avansate, inclusiv ERTMS de ultimă generație, contribuie la creșterea siguranței și la integrarea în rețeaua feroviară europeană. În plus, contractul include servicii de mentenanță pe termen lung, pe o perioadă de până la 40 de ani.