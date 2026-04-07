B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Nicușor Dan, mesaj de condoleanțe după moartea lui Mircea Lucescu: „O veste care întristează profund România"

Flavia Codreanu
07 apr. 2026, 21:57
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Nicușor Dan / Facebook

Mesajul de condoleanțe transmis de Nicușor Dan subliniază faptul că moartea lui Mircea Lucescu este o veste care întristează profund întreaga Românie. Președintele a precizat că acesta a fost una dintre cele mai respectate figuri din fotbalul mondial. Mircea Lucescu lasă în urmă o moștenire uriașă și un exemplu de pasiune pentru sport.

„Decesul lui Mircea Lucescu este o veste care întristează profund România. Una dintre cele mai respectate și longevive figuri din istoria fotbalului românesc și european, Mircea Lucescu ne lasă drept moștenire mult mai mult decât excelența sportivă cu care va rămâne mereu asociat numele său. Ne lasă exemplul unei vieți dedicate pasiunii pentru fotbal și al puterii de a merge mai departe, în ciuda dificultăților, pentru atingerea performanței.

Timp de peste șase decenii, ca jucător al echipei naționale și al cluburilor de tradiție, iar mai apoi ca antrenor de elită, acesta a excelat la cel mai înalt nivel. Cu tenacitate și inteligență tactică remarcabile, a obținut trofee importante și a format echipe, dar mai ales caractere.

Mircea Lucescu a contribuit decisiv la afirmarea fotbalului românesc, a inspirat generații de jucători și a fost un adevărat ambasador al României pe marile stadioane ale lumii.

Transmit condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au admirat.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

Tags:
Ultima oră
23:11 - Cinci avioane americane Boeing KC-135 Stratotanker au decolat marți seară din București spre Orient
22:57 - Cum şi-a cunoscut Mircea Lucescu soția: „Eu eram în mijlocul tramvaiului…”
22:56 - Reacții din zona politică după moartea lui Mircea Lucescu. Ce au transmis Marcel Ciolacu și Mircea Abrudean: „În această seară, fotbalul românesc a devenit mai sărac”
22:51 - Mesajul de condoleanțe transmis de „inamicul” lui Mircea Lucescu: „A făcut totul pentru fotbal”
22:35 - Gică Hagi, în lacrimi: Lucescu a fost ca un părinte pentru mine. Mi-a dat curaj, mi-a dat încredere. Îi mulțumesc (VIDEO)
22:30 - Adrian Mutu, omagiu pentru „Il Luce”: „Este cel mai mare antrenor pe care l-a avut România”
22:25 - Mihai Stoica, mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu. Ce poveste personală a dezvăluit după dispariția antrenorului
22:12 - Cristi Dulca, în lacrimi după moartea lui Mircea Lucescu: „A fost ca un tată pentru noi”
22:12 - Bolojan: Generațiile viitoare îl vor ști pe Mircea Lucescu drept antrenorul legendar de al cărui nume se leagă cei mai buni ani ai fotbalului românesc
22:08 - Gică Popescu, mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu. Cum și-a luat rămas-bun fostul fundaș de la antrenorul său (VIDEO)