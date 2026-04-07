Acasa » Sport » Cum şi-a cunoscut Mircea Lucescu soția: „Eu eram în mijlocul tramvaiului…"

Cum şi-a cunoscut Mircea Lucescu soția: „Eu eram în mijlocul tramvaiului…”

Traian Avarvarei
07 apr. 2026, 22:57
Cum şi-a cunoscut Mircea Lucescu soția: „Eu eram în mijlocul tramvaiului...”
Mircea Lucescu / Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Cum s-a îndrăgostit Mircea Lucescu de soția sa
  2. Lucescu: Prețul succesului este invidia și prețul nereușitei este singurătatea

Mircea Lucescu a avut o căsnicie minunată alături de Neli, cei doi cunoscându-se acum mai bine de șase decenii. Marele antrenor, care a murit marți, la vârsta de 80 de ani, a povestit în trecut cum a cunoscut-o. Rodul iubirii lor este Răzvan Lucescu, și el ajuns antrenor de fotbal.

Cum s-a îndrăgostit Mircea Lucescu de soția sa

„La cămin ne-am întâlnit, la cantina studenţească. A fost interes la prima vedere… Nu vorbeam, dar ne-am urcat într-un tramvai. Eu eram în mijlocul tramvaiului, ea era în față. Ne-am uitat unul la altul, am văzut că are un bagaj în mână… Când ea a coborât, am coborât și eu cu toate că eu nu trebuia să cobor acolo și m-am oferit să-i duc bagajul.

Mi-am dat seama cu timpul că este foarte important să-ți formezi o familie devreme. Eu am fost destul de egoist pentru că am făcut-o în sprijinul meseriei mele, ca să ajut fotbalul. Familia îți dă întotdeauna siguranță, familia în momentele de dificultate este cea care te sprijină”, a spus Mircea Lucescu, în trecut, potrivit SpyNews.

Lucescu: Prețul succesului este invidia și prețul nereușitei este singurătatea

El a vorbit apoi cu multă afecțiune despre familie și despre soția sa: „Atunci când ai succes, prețul succesului este invidia și prețul nereușitei este singurătatea. Când ai necazuri, supărări, familia te ajută. Trebuie să-ți găsești un echilibru în toate astea și un echilibru ți-l dă familia. Deciziile financiare le iau eu, dar cea care se ocupă de familie în totalitatea ei este soția. Neli are grijă de toți, de strănepoți, de nepoți, de Răzvan…. E firavă așa, dar e foarte puternică. Când își pune ceva în cap, realizează”.

Reacții din zona politică după moartea lui Mircea Lucescu. Ce au transmis Marcel Ciolacu și Mircea Abrudean: „În această seară, fotbalul românesc a devenit mai sărac”
Gică Hagi, în lacrimi: Lucescu a fost ca un părinte pentru mine. Mi-a dat curaj, mi-a dat încredere. Îi mulțumesc (VIDEO)
Mihai Stoica, mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu. Ce poveste personală a dezvăluit după dispariția antrenorului
Bolojan: Generațiile viitoare îl vor ști pe Mircea Lucescu drept antrenorul legendar de al cărui nume se leagă cei mai buni ani ai fotbalului românesc
Gică Popescu, mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu. Cum și-a luat rămas-bun fostul fundaș de la antrenorul său (VIDEO)
Mesajul lui Gigi Becali la moartea lui Mircea Lucescu: Slava lumească nu poți să o iei cu tine, niciun campionat, nicio cupă. Toate sunt ca umbra
Echipa națională de fotbal: „Mircea Lucescu a fost un model pentru zeci de generații, un om care a iubit fotbalul mai mult decât pe sine însuși”
Fotbalul românesc reacționează după moartea lui Mircea Lucescu. Ce mesaje au transmis cluburile
Sorin Grindeanu: „Mircea Lucescu rămâne un model pentru noi. Drum lin, Il Luce!”
Ilie Dumitrescu a reacționat după moartea lui Mircea Lucescu: „Este o pierdere imensă”
