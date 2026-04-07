Mircea Lucescu a avut o căsnicie minunată alături de Neli, cei doi cunoscându-se acum mai bine de șase decenii. Marele antrenor, car marți, la vârsta de 80 de ani, a povestit în trecut cum a cunoscut-o. Rodul iubirii lor este Răzvan Lucescu, și el ajuns antrenor de fotbal.

Cum s-a îndrăgostit Mircea Lucescu de soția sa

„La cămin ne-am întâlnit, la cantina studenţească. A fost interes la prima vedere… Nu vorbeam, dar ne-am urcat într-un tramvai. Eu eram în mijlocul tramvaiului, ea era în față. Ne-am uitat unul la altul, am văzut că are un bagaj în mână… Când ea a coborât, am coborât și eu cu toate că eu nu trebuia să cobor acolo și m-am oferit să-i duc bagajul.

Mi-am dat seama cu timpul că este foarte important să-ți formezi o familie devreme. Eu am fost destul de egoist pentru că am făcut-o în sprijinul meseriei mele, ca să ajut fotbalul. Familia îți dă întotdeauna siguranță, familia în momentele de dificultate este cea care te sprijină”, a spus Mircea Lucescu, în trecut, potrivit

Lucescu: Prețul succesului este invidia și prețul nereușitei este singurătatea

El a vorbit apoi cu multă afecțiune despre familie și despre soția sa: „Atunci când ai succes, prețul succesului este invidia și prețul nereușitei este singurătatea. Când ai necazuri, supărări, familia te ajută. Trebuie să-ți găsești un echilibru în toate astea și un echilibru ți-l dă familia. Deciziile financiare le iau eu, dar cea care se ocupă de familie în totalitatea ei este soția. Neli are grijă de toți, de strănepoți, de nepoți, de Răzvan…. E firavă așa, dar e foarte puternică. Când își pune ceva în cap, realizează”.