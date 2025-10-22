B1 Inregistrari!
Șeful Armatei României: „Ne pregătim ca pentru un război". Ce a spus generalul Gheorghiță Vlad despre trimiterea de trupe în Ucraina (VIDEO)

Ana Maria
22 oct. 2025, 19:33
România se pregătește ca pentru război, a anunțat șeful Statului Major al Apărării. Generalul Gheorghiță Vlad a declarat miercuri, într-o conferință de presă, că România nu intră într-un război, dar trebuie să se pregătească ca pentru unul.

Generalul a explicat că pregătirea include trei componente: o populație instruită, o economie capabilă să susțină efortul militar și un plan de combatere a dezinformării și fake news-ului.

„În momentul de faţă, nu avem nicio informaţie care să ne conducă la o ipoteză de agresiune, de producere a unei agresiuni asupra teritoriului naţional. Am spus, în schimb, că România are nevoie de o populaţie pregătită, de o economie naţională capabilă să ducă şi un efort de război şi, nu în ultimul rând, de un plan de combatere a dezinformării şi a fake news-ului. Cea de-a treia componentă este foarte importantă şi aţi văzut şi dumneavoastră cu ocazia acestui exerciţiu de mobilizare (n.r. – MOBEX) că narativele au fost folosite astfel încât să inducă panică, chemăm rezerviştii la mobilizare ca să îi trimitem la război, ca să îi trimitem în Ucraina, că Armata României este nepregătită şi s-a văzut o talpă de bocanc zburată sau o coadă la o unitate militară”, a declarat Gheorghiță Vlad.

El a subliniat că România nu va trimite militari în Ucraina și nici nu a trimis trupe în zone de conflict.

”Au fost şi colegi din presă care au scos din context, pe de o parte, toate anunţurile Ministerului Apărării Naţionale şi ale celorlalte instituţii din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională. Au fost foarte multe narative folosite, nu în scopuri pentru întărirea securităţii naţionale. Nu intrăm într-un război! În schimb, ne pregătim ca pentru un război. Şi nici nu trimitem militari în Ucraina. Nu avem militari în Ucraina, nu am trimis militari în zonele de conflict”, a mai afirmat generalul Gheorghiţă Vlad.

Șeful Statului Major a menționat că în zona Cincu va avea loc exercițiul Dacian Fall, menit să ridice nivelul battle group-ului de la batalion la brigadă. Generalul Gheorghiță Vlad a precizat că e posibil ca imaginile cu deplasarea tehnicii militare să fie folosite pentru a induce panica, ideea că România trimite trupe în Ucraina sau în Republica Moldova.

„Urmează un exerciţiu foarte mare în zona Cincu: Dacian Fall, exerciţiu prin care ne propunem să creştem nivelul battle group-ului de la batalion la nivel de brigade. Au avut loc şi au loc foarte multe deplasări de tehnică pe teritoriu naţional. Au fost folosite şi se folosesc aceste imagini pentru a induce ideea că România trimite trupe în Ucraina sau că trimite trupe în Republica Moldova. Fals. Urmează să facem dislocările de tehnică pentru Parada Militară Naţională, de 1 Decembrie. Ştiţi la fel de bine ca şi mine că acele imagini cu deplasarea tehnicii pentru antrenamente sau chiar pentru dislocarea în Piaţa Arcului de Triunf au fost folosite ca imagini în diferite narative implicate de participarea României la acţiuni militare în afară a teritoriului naţional. Fals”, a adăugat generalul.

Gheorghiță Vlad a subliniat importanța verificării informațiilor din cel puțin două surse credibile.

„De fiecare dată am rugat ca fiecare cetăţean al României să se informeze din cel puţin două surse, din surse credibile. Printr-o simplă căutare pe diferite reţele sociale se poate verifica dacă acea informaţie este adevărată sau este falsă. Trăim într-o bulă informaţională. Discutam ieri cu colegii, suntem prizonierii telefonelor mobile pe care fiecare dintre noi le avem. Dacă cineva este interesat de subiectul dezastre naturale, inteligenţa artificială ne va bombarda numai cu articole despre dezastre naturale. Dacă ne interesează războiul, o să primim numai informaţii despre război. Trebuie făcută şi o selecţie foarte clară şi trebuie făcută şi o educaţie a cetăţenilor ţării în acest domeniu. Este foarte uşor cu tehnologia actuală, cu nivelul tehnologic atins, ca populaţia să fie manipulată”, a avertizat șeful Statului Major.

