Președintele american Donald Trump s-a contrazis singur de mai multe ori în privința războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Modelul său de comunicare, o colecție de viraje bruște și contradictorii, s-a dovedit a fi dictat mai degrabă de dinamica electorală sau de cea a negocierilor personale, decât de un cadru strategic stabil. Există mai multe schimbări majore de direcție care, împreună, subminează coerența politicii americane și transmit un mesaj de ambiguitate strategică către aliații NATO și adversarii de la Kremlin deopotrivă.

Promisiunea „Pace în 24 de Ore”, Spulberată de Realitate

Cea mai frapantă dintre promisiunile de campanie ale lui Donald Trump a fost capacitatea sa declarată de a pune capăt războiului din Ucraina într-un interval extrem de scurt, sugerând o soluție simplă, dar secretă, pe care numai el o deținea.

1. Retorica Simplificată a Soluției Rapide (Poziția Pro-Electorală)

În martie 2023, la începutul campaniei, Trump a adoptat o retorică tipică poziției pro-Ucraina, promițând că va rezolva conflictul imediat. Într-o declarație pentru Fox News Channel, el a susținut că ar putea „rezolva” războiul „în 24 de ore” dacă ar fi din nou la Casa Albă. Această declarație a fost însoțită de o notă de mister, afirmând că este o „negociere foarte ușoară” pe care nu o putea dezvălui pentru a nu-i compromite eficiența: „Voi rezolva într-o zi, pacea dintre ei”.

Această promisiune a fost reiterată în august 2024, când, la o conferință a Gărzii Naționale, a ajustat ușor termenul, menținând totuși ideea de viteză extraordinară. El a declarat că va pune capăt conflictului „foarte rapid, înainte de a ajunge la Biroul Oval, imediat după ce voi câștiga Președinția”. În timpul unei dezbateri cu vicepreședintele de atunci, Kamala Harris, el a susținut de asemenea că „voi ajunge la o înțelegere înainte de a deveni președinte”.

Această retorică de campanie a vizat simplificarea conflictului complex pentru a-și demonstra forța personală și capacitatea de a impune pacea, făcând apel la o bază electorală care dorește izolarea SUA de conflictele externe.

2. Recunoașterea Dificultății și Retragerea Pragmatică

Odată ce alegerile au trecut, s-a observat o schimbare rapidă a tonului de la garanție la incertitudine. În decembrie 2024, întrebat dacă mai crede că poate realiza un acord rapid cu Putin și Zelenski pentru a pune capăt războiului, Trump a răspuns simplu, diminuând garanțiile anterioare: „Am să încerc”.

Retragerea din fața promisiunii de „24 de ore” a devenit și mai evidentă în cadrul administrației sale, odată cu apropierea de termenul de 100 de zile de la preluarea mandatului.

În ianuarie 2025, Lt. Gen. Keith Kellogg, numit trimis special al lui Trump pentru Ucraina și Rusia, a propus public un termen de 100 de zile pentru încheierea războiului.

Culmea contradicției a fost atinsă în aprilie 2025, când oficialii de rang înalt au început să repudieze direct ideea de rapiditate. Secretarul de Stat Marco Rubio, sugerând o îndepărtare de promisiunile anterioare ale președintelui, a declarat reporterilor: „Nimeni nu spune că acest lucru se poate face în 12 ore”.

temporală nu este doar o eroare de calcul, ci o manifestare a diferenței fundamentale dintre o abordare electorală – care promite o victorie rapidă prin forța voinței – și abordarea diplomatică și strategică. Termenul inițial de 24 de ore a servit ca o unealtă de campanie, nu ca un plan strategic viabil.

Oscilațiile lui Trump pe tema integrității teritoriale a Ucrainei

Oscilațiile lui Trump pe tema integrității teritoriale a Ucrainei constituie cel mai rapid și mai profund set de contradicții.

1. Poziția Inițială Favorabilă Concesiilor

Trump a menținut o „poziție de lungă durată” (anterioară lunii octombrie 2025) prin care susținea că Ucraina „va trebui să cedeze teren” Rusiei pentru a ajunge la pace. Într-una dintre întâlnirile cu președintele Zelenski, Trump l-ar fi avertizat pe acesta că nu are cărți de negociere și nici suficiente trupe pentru a continua războiul, certându-l că nu face pace cu Rusia.

2. Virajul Radical Pro-Ucrainean: Viziunea Victoriei Totale

În octombrie 2025, Trump a efectuat o schimbare radicală de opinie, salutată inițial de susținătorii europeni ai Ucrainei. El a declarat public, după o întâlnire cu Zelenski la New York, că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene și al NATO, „poate recâștiga întreg teritoriul pierdut” în războiul cu Rusia.

Totuși, analiștii au interpretat acest viraj pro-Ucraina cu prudență, sugerând că, deși mesajul era favorabil Kievului, intenția profundă ar putea fi o strategie de dezangajare financiară a SUA. Prin încurajarea Ucrainei să lupte pentru victoria totală, Trump transmitea indirect Europei semnalul că de acum înainte este sarcina ei să contribuie cu mai mulți bani la ajutorul economic și militar, în special prin cumpărarea de arme americane.

3. Revenirea la Înghețarea Conflictului

Donald Trump s-a sucit iar după un apel telefonic „lung” cu președintele Putin, desfășurat la scurt timp după declarațiile de sprijin total. De data aceasta, el a chemat Kievul și Moscova să „se oprească unde sunt” și să pună capăt războiului. Această poziție (înghețarea liniei de front) este favorabilă strategic Rusiei, deoarece îi permite să își consolideze controlul asupra teritoriilor cucerite.

4. Evaluarea Sumbră a Șanselor de Victorie

La doar câteva zile după apelul la înghețare și după ce își inversase poziția de trei ori, Trump a oferit o evaluare sumbră a șanselor Ucrainei de a câștiga războiul. El a declarat: „Ei (ucrainenii) încă mai pot câștiga. Eu nu cred că au șanse, dar ar putea câștiga”. A mai afirmat, de asemenea, că nu a garantat niciodată victoria: „Eu nu am spus niciodată că o vor câștiga. Am spus că ar putea. Orice se poate întâmpla.”

Succesiunea rapidă a acestor viraje – de la cererea de concesii, la viziunea victoriei totale, la solicitarea înghețării frontului și, în final, la îndoiala privind victoria – demonstrează că politica externă a lui Trump este extrem de reactivă la interlocutorul său cel mai recent. Discuțiile cu Putin par să fi anulat instantaneu orice deschidere pro-Kiev manifestată anterior, semnalând că poziția de bază a fost și rămâne orientată spre o încheiere rapidă a ostilităților, chiar și pe baza liniei de contact actuale, o poziție care favorizează interesele strategice ale Rusiei.

Dilema Asistenței Militare

O altă contradicție esențială se referă la dorința de a proiecta forța americană (abordare ce ajută Ucraina) versus frica de a provoca direct Rusia (abordare ce ajută Rusia), materializată în decizia privind rachetele de croazieră Tomahawk. Aceste rachete cu rază lungă de acțiune ar permite forțelor ucrainene să lovească adânc în teritoriul rusesc, o capacitate militară percepută ca fiind crucială de către Kiev.

1. Deschiderea Inițială față de Tomahawk

În săptămânile premergătoare întâlnirii cu Zelenski din octombrie 2025, rapoartele indicau faptul că Trump „păruse să se încălzească” la ideea de a trimite aceste rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune. Această poziție era în concordanță cu ideea de sprijin militar robust, deși putea fi interpretată și ca o manevră politică pentru a arăta că SUA rămân un furnizor dominant de arme, chiar dacă ar fi redus ulterior asistența financiară directă.

2. Reversul Post-Putin: Refuzul Explicit

Această deschidere s-a evaporat brusc. În timpul și imediat după , tonul lui Trump s-a schimbat radical ca urmare a ultimului său apel cu președintele Putin. El a „respins” explicit cererea lui Zelenski pentru Tomahawk.

Conform declarațiilor lui Zelenski, reticența lui Trump se datora faptului că „nu dorește o escaladare cu rușii” înainte de viitoarea sa întâlnire față în față cu Putin, planificată la Budapesta, Ungaria. Președintele ucrainean a plecat nemulțumit de rezultat, deși a descris mesajul lui Trump ca fiind „amestecat”.

Refuzul rachetelor Tomahawk este o concesie implicită adusă Kremlinului, asigurându-l că administrația americană nu va furniza capabilități care ar putea schimba fundamental echilibrul de forțe. Această decizie trimite un semnal clar că linia roșie a Rusiei în materie de escaladare este respectată la Casa Albă, cel puțin până la negocierile directe Trump-Putin.

Alinierea la discursul propagandist al Kremlinului

Un tip distinct de contradicție s-a manifestat pe plan politic, Trump subminând direct legitimitatea liderului ucrainean Volodimir Zelenski, poziție care se aliniază periculos de mult la discursul propagandist al Kremlinului.

În perioada 2024-2025, Donald Trump l-a catalogat pe președintele Volodimir Zelenski drept Aceste comentarii au apărut în contextul în care Trump a sugerat că Ucraina trebuie să organizeze alegeri, afirmând în mod fals că doar 4% dintre ucraineni ar mai fi de acord cu acțiunile lui Zelenski. Aceste declarații au preluat direct teme cheie ale propagandei ruse, care urmărește să delegitimeze guvernul de la Kiev, susținând că acesta este ilegitim și că nu reprezintă voința poporului.

Fostul vicepreședinte Mike Pence a intervenit atunci, subliniid că „Ucraina nu a «început» acest război. Rusia a lansat o invazie brutală și nejustificată”.

Un sondaj de opinie publicat de Institutul Internațional de Sociologie de la Kiev a contrazis afirmația lui Trump, arătând că 57% dintre ucraineni au încredere în Zelenski.