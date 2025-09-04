B1 Inregistrari!
România va primi 300 de refugiați în perioada 2026-2027. Guvernul a aprobat Hotărârea

Traian Avarvarei
04 sept. 2025, 18:58
Foto simbol: Hepta - Abaca Press / AA

Guvernul a aprobat Hotărârea care prevede relocarea a 300 de refugiaţi în țara noastră, în perioada 2026-2027.

Ce refugiați va primi România

„Actul normativ prevede stabilirea unei cote de 300 de refugiaţi care vor fi relocaţi în România în perioada 2026-2027. Astfel, ţara noastră va primi un număr de 300 de refugiaţi sudanezi, eritreeni şi/sau sud-sudanezi din Egipt şi/sau Kenya, conform deciziei Comitetului pentru relocarea refugiaţilor în România”, a transmis Guvernul, într-un comunicat.

Necesarul logistic pentru transferul și asistența în România a refugiaților va fi asigurat prin programele naţionale, potrivit regulamentului UE în domeniu.

„Prin această măsură, ţara noastră confirmă angajamentul de a contribui, în mod benevol, la Planul de relocare şi de admisie umanitară al Uniunii Europene, în acord cu dispoziţiile Pactului European privind Migraţia şi Azilul”, se mai arată în comunicatul oficial.

