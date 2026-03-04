Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, se află din nou în centrul atenției după o decizie a instanței supreme. Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât, miercuri, ca procesul lui Mario Iorgulescu să fie reluat parțial. Instanța a admis recursul în casație formulat de procurori și a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la Curtea de Apel București.

În prezent, Mario Iorgulescu se află în Italia, unde este internat într-o clinică de psihiatrie.

Ce parte din proces se va rejudeca

Decizia instanței supreme vizează doar o parte din dosar. Potrivit hotărârii pronunțate de Completul nr. 6 AP (document de soluționare 161/2026 din 4 martie 2026), judecătorii au anulat parțial decizia penală nr. 949/A din 12 iunie 2025 a Curții de Apel București – Secția I penală.

Este vorba strict despre soluția de încetare a procesului penal pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, prevăzută de art. 336 alin. (1) și (2) din Codul penal, care fusese dispusă anterior pe motiv de prescripție, potrivit .

Ce au decis judecătorii de la ÎCCJ în privința lui Mario Iorgulescu , fiul lui Gino Iorgulescu

Magistrații au stabilit că instanța de apel trebuie să reanalizeze doar individualizarea pedepsei pentru această faptă, în limitele apelurilor depuse de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și de inculpat.

Celelalte dispoziții din decizia rămân definitive. Totodată, cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului, iar hotărârea pronunțată de ÎCCJ este definitivă.

Decizia vine după ce procurorii au contestat soluția din iunie 2025, prin care Curtea de Apel București stabilise încetarea procesului penal pentru componenta prevăzută de art. 336, considerând că a intervenit prescripția. Această decizie dusese la reducerea pedepsei cu aproximativ opt luni.

Ce pedeapsă riscă Mario Iorgulescu , fiul lui Gino Iorgulescu, după rejudecare

Pe fond, Mario Iorgulescu fusese condamnat la 13 ani și opt luni de închisoare. Ulterior, condamnarea pentru omor a fost anulată de instanța supremă, iar pedeapsa a fost redusă.

În prezent, acesta are de executat opt ani de închisoare, însă, după decizia ÎCCJ pedeapsa ar putea fi majorată, în funcție de rezultatul rejudecării.

Curtea de Apel București va analiza strict stabilirea pedepsei pentru infracțiunea de conducere sub influență, fără a modifica celelalte aspecte ale deciziei rămase definitive.

Ce s-a întâmplat în 2019

Accidentul a avut loc în 2019, când Mario Iorgulescu a plecat de la o petrecere, deși consumase alcool și droguri. Acesta s-a urcat la volan și a intrat cu viteză într-un alt autoturism. Impactul a fost fatal pentru celălalt șofer, care a murit pe loc. După accident, Mario Iorgulescu a fost tratat în străinătate și nu s-a mai întors în România.

Recent, acesta a acordat un interviu în care a făcut acuzații la adresa victimei, susținând că bărbatul pe care l-a ucis ar fi condus drogat și că accidentul ar fi fost, de fapt, o înscenare.