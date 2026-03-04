Protest al minerilor la Târgu Jiu! Sute de mineri și energeticieni au mers miercuri, la prânz, în fața sediului Complexul Energetic Oltenia din Târgu Jiu, pentru a protesta față de decizia companiei de a nu mai prelungi contractele pentru aproape 1.500 de angajați.

Nemulțumirea oamenilor a dus la un protest la Complexul Energetic Oltenia care a atras atenția autorităților, mai ales după ce manifestanții au blocat o stradă din oraș.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, mobilizarea a fost făcută încă de marți pe rețelele sociale, iar miercuri câteva sute de salariați s-au adunat în fața sediului companiei.

Protest al minerilor la Târgu Jiu. De ce protestează angajații Complexului Energetic Oltenia

Protestul a izbucnit după ce conducerea companiei a anunțat că nu va mai prelungi contractele de muncă pe perioadă determinată pentru aproape 1.500 de salariați.

Angajații spun că decizia ar putea lăsa fără loc de muncă 1.476 de persoane începând cu data de 1 aprilie. În aceste condiții, oamenii cer administrației companiei să renunțe la această măsură.

Situația de la compania energetică a fost relatată și de presa locală, precum , care a scris despre tensiunile apărute în rândul angajaților.

Ce s-a întâmplat în timpul protestului din Târgu Jiu

La un moment dat, protestatarii au blocat o stradă din , ceea ce a determinat intervenția polițiștilor de la Serviciul Rutier pentru a dirija traficul.

Oamenii veniți în fața sediului companiei au avut vuvuzele și au scandat: „Luptăm şi câştigăm”.

Atmosfera a fost una tensionată, iar manifestanții spun că vor continua să își facă auzite nemulțumirile până când conducerea companiei va reconsidera decizia privind contractele de muncă.

Potrivit informațiilor din presa locală, la protest ar putea ajunge și alți salariați din unitățile companiei din Motru, Jilț și Rovinari.