B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Protest tensionat la Complexul Energetic Oltenia: Oamenii au blocat o stradă după anunțul concedierii a aproape 1.500 de angajați

Protest tensionat la Complexul Energetic Oltenia: Oamenii au blocat o stradă după anunțul concedierii a aproape 1.500 de angajați

Ana Maria
04 mart. 2026, 15:20
Protest tensionat la Complexul Energetic Oltenia: Oamenii au blocat o stradă după anunțul concedierii a aproape 1.500 de angajați
Sursa foto: Captura video Facebook / @HD365 TV
Cuprins
  1. Protest al minerilor la Târgu Jiu. De ce protestează angajații Complexului Energetic Oltenia
  2. Ce s-a întâmplat în timpul protestului din Târgu Jiu

Protest al minerilor la Târgu Jiu! Sute de mineri și energeticieni au mers miercuri, la prânz, în fața sediului Complexul Energetic Oltenia din Târgu Jiu, pentru a protesta față de decizia companiei de a nu mai prelungi contractele pentru aproape 1.500 de angajați.

Nemulțumirea oamenilor a dus la un protest la Complexul Energetic Oltenia care a atras atenția autorităților, mai ales după ce manifestanții au blocat o stradă din oraș.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, mobilizarea a fost făcută încă de marți pe rețelele sociale, iar miercuri câteva sute de salariați s-au adunat în fața sediului companiei.

Protest al minerilor la Târgu Jiu. De ce protestează angajații Complexului Energetic Oltenia

Protestul a izbucnit după ce conducerea companiei a anunțat că nu va mai prelungi contractele de muncă pe perioadă determinată pentru aproape 1.500 de salariați.

Angajații spun că decizia ar putea lăsa fără loc de muncă 1.476 de persoane începând cu data de 1 aprilie. În aceste condiții, oamenii cer administrației companiei să renunțe la această măsură.

Situația de la compania energetică a fost relatată și de presa locală, precum Gorjeanul, care a scris despre tensiunile apărute în rândul angajaților.

Ce s-a întâmplat în timpul protestului din Târgu Jiu

La un moment dat, protestatarii au blocat o stradă din Târgu Jiu, ceea ce a determinat intervenția polițiștilor de la Serviciul Rutier pentru a dirija traficul.

Oamenii veniți în fața sediului companiei au avut vuvuzele și au scandat: „Luptăm şi câştigăm”.

Atmosfera a fost una tensionată, iar manifestanții spun că vor continua să își facă auzite nemulțumirile până când conducerea companiei va reconsidera decizia privind contractele de muncă.

Potrivit informațiilor din presa locală, la protest ar putea ajunge și alți salariați din unitățile companiei din Motru, Jilț și Rovinari.

Complexul Energetic Oltenia este unul dintre cei mai mari producători de energie pe bază de cărbune din România și un angajator important în zona Olteniei. Compania trece printr-un amplu proces de restructurare, în contextul tranziției energetice și al planurilor de reducere a producției pe bază de cărbune.

Tags:
Citește și...
Crimă la o stână din Timiș. Bărbat omorât în bătaie și abandonat într-o anexă. Agresorul a fost reținut
Eveniment
Crimă la o stână din Timiș. Bărbat omorât în bătaie și abandonat într-o anexă. Agresorul a fost reținut
Scandalul fraudării concursurilor de angajare la Agricultură. Fostul ministru Adrian Chesnoiu, condamnat la 4 ani de închisoare.
Eveniment
Scandalul fraudării concursurilor de angajare la Agricultură. Fostul ministru Adrian Chesnoiu, condamnat la 4 ani de închisoare.
Sistem de alarmă vs. monitorizare activă: De ce o simplă sirenă nu garantează siguranța ta?
Eveniment
Sistem de alarmă vs. monitorizare activă: De ce o simplă sirenă nu garantează siguranța ta?
Newsweek: Municipiul Brad cu doar 12.000 locuitori. Are pierderi de 2.000.000€ și plătește salarii de 1.200.000 euro
Eveniment
Newsweek: Municipiul Brad cu doar 12.000 locuitori. Are pierderi de 2.000.000€ și plătește salarii de 1.200.000 euro
Polițist din București, judecat pentru luare de mită în arest. Cum ar fi facilitat o întâlnire ilegală
Eveniment
Polițist din București, judecat pentru luare de mită în arest. Cum ar fi facilitat o întâlnire ilegală
Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență în caz de cutremur și de ce este important să îl ai pregătit
Eveniment
Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență în caz de cutremur și de ce este important să îl ai pregătit
Decizie definitivă în dosarul lui Mario Iorgulescu: ÎCCJ schimbă cursul procesului. Ce a hotărât
Eveniment
Decizie definitivă în dosarul lui Mario Iorgulescu: ÎCCJ schimbă cursul procesului. Ce a hotărât
Soluția găsită ca profesorii blocați în Orientul Mijlociu să nu piardă bani la salariu
Eveniment
Soluția găsită ca profesorii blocați în Orientul Mijlociu să nu piardă bani la salariu
Turismul european bate un nou record în 2025. Unde se situează România în clasament
Eveniment
Turismul european bate un nou record în 2025. Unde se situează România în clasament
Primăria Sectorului 3 investește în siguranța cetățenilor: 11 blocuri și 7 unități de învățământ în consolidare seismică
Eveniment
Primăria Sectorului 3 investește în siguranța cetățenilor: 11 blocuri și 7 unități de învățământ în consolidare seismică
Ultima oră
17:30 - Crimă la o stână din Timiș. Bărbat omorât în bătaie și abandonat într-o anexă. Agresorul a fost reținut
17:21 - Scandalul fraudării concursurilor de angajare la Agricultură. Fostul ministru Adrian Chesnoiu, condamnat la 4 ani de închisoare.
17:18 - Reguli stricte pentru armata americană: CEO-ul OpenAI interzice folosirea AI pentru spionaj sau roboți ucigași
17:03 - Kanye West nu este dorit la Marsilia. Concertul rapperului ar putea fi anulat din cauza atitudinii sale pro-naziste
16:53 - Funeraliile ayatollahului Ali Khamenei, amânate la Teheran. Motivul invocat de iranieni
16:47 - Atac cu dronă asupra unei baze americane lângă Bagdad. Atacul a fost revendicat de milițiile irakiene. A fost atacat și un hotel din Erbil, unde erau cazați soldați americani
16:37 - Fabrică de țigări ilegală lângă Timișoara. Autoritățile au confiscat tone de tutun și sute cartușe
16:28 - Rachetă iraniană interceptată de NATO în Mediterana. Ținta posibilă era Turcia. Reacția autorităților de la Ankara
16:14 - Sistem de alarmă vs. monitorizare activă: De ce o simplă sirenă nu garantează siguranța ta?
16:11 - Newsweek: Municipiul Brad cu doar 12.000 locuitori. Are pierderi de 2.000.000€ și plătește salarii de 1.200.000 euro