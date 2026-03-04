Un caz de corupție apărut în interiorul sistemului de detenție din Capitală a atras atenția procurorilor și a opiniei publice. Un agent de poliție este acuzat că ar fi încălcat regulile legale pentru a obține bani de la un deținut.

Cine este polițistul trimis în judecată

Potrivit informațiilor furnizate de Agerpres, procurorii au decis trimiterea în judecată a unui polițist în vârstă de 28 de ani, încadrat în structurile . Acesta ocupa funcția de agent principal și era șef de schimb în cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă nr. 2 din București.

Ancheta a fost instrumentată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, care a stabilit că faptele reclamate ar fi avut loc în vara anului 2025, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.

Cum ar fi fost comisă fapta

Conform anchetatorilor, polițistul ar fi cerut bani unui bărbat aflat în arest preventiv, invocând posibilitatea facilitării unei întâlniri intime în condiții neprevăzute de lege. Procurorii susțin că suma solicitată a fost de 700 de lei, relatează Digi24.

„Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, la începutul lunii iulie 2025, inculpatul a solicitat unei persoane aflate în stare de arest preventiv în cadrul centrului menţionat suma de 700 de lei, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu, respectiv pentru a facilita accesul unei persoane de sex feminin în incinta centrului, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege pentru exercitarea dreptului la vizită intimă”, susţine Parchetul într-un comunicat de presă.

Aceeași sursă precizează că banii ar fi fost încasați în două tranșe, în intervalul 16–25 iulie 2025, ceea ce a consolidat suspiciunile privind comiterea infracțiunii de luare de .

Cine este beneficiarul presupusei mite

Surse judiciare indică faptul că persoana care ar fi oferit banii este cercetată pentru și se afla în arest preventiv la momentul respectiv. Femeia introdusă în centru ar fi fost iubita acestuia.

Cazul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Bucureşti, unde magistrații urmează să analizeze probele și să decidă asupra vinovăției sau nevinovăției inculpatului.