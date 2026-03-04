B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Polițist din București, judecat pentru luare de mită în arest. Cum ar fi facilitat o întâlnire ilegală

Polițist din București, judecat pentru luare de mită în arest. Cum ar fi facilitat o întâlnire ilegală

Iulia Petcu
04 mart. 2026, 16:05
Polițist din București, judecat pentru luare de mită în arest. Cum ar fi facilitat o întâlnire ilegală
Sursa foto simbol: Facebook / Poliția Capitalei
Cuprins
  1. Cine este polițistul trimis în judecată
  2. Cum ar fi fost comisă fapta
  3. Cine este beneficiarul presupusei mite

Un caz de corupție apărut în interiorul sistemului de detenție din Capitală a atras atenția procurorilor și a opiniei publice. Un agent de poliție este acuzat că ar fi încălcat regulile legale pentru a obține bani de la un deținut.

Cine este polițistul trimis în judecată

Potrivit informațiilor furnizate de Agerpres, procurorii au decis trimiterea în judecată a unui polițist în vârstă de 28 de ani, încadrat în structurile Poliției Capitalei. Acesta ocupa funcția de agent principal și era șef de schimb în cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă nr. 2 din București.

Ancheta a fost instrumentată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, care a stabilit că faptele reclamate ar fi avut loc în vara anului 2025, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.

Cum ar fi fost comisă fapta

Conform anchetatorilor, polițistul ar fi cerut bani unui bărbat aflat în arest preventiv, invocând posibilitatea facilitării unei întâlniri intime în condiții neprevăzute de lege. Procurorii susțin că suma solicitată a fost de 700 de lei, relatează Digi24.

„Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, la începutul lunii iulie 2025, inculpatul a solicitat unei persoane aflate în stare de arest preventiv în cadrul centrului menţionat suma de 700 de lei, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu, respectiv pentru a facilita accesul unei persoane de sex feminin în incinta centrului, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege pentru exercitarea dreptului la vizită intimă”, susţine Parchetul într-un comunicat de presă.

Aceeași sursă precizează că banii ar fi fost încasați în două tranșe, în intervalul 16–25 iulie 2025, ceea ce a consolidat suspiciunile privind comiterea infracțiunii de luare de mită.

Cine este beneficiarul presupusei mite

Surse judiciare indică faptul că persoana care ar fi oferit banii este cercetată pentru trafic de droguri și se afla în arest preventiv la momentul respectiv. Femeia introdusă în centru ar fi fost iubita acestuia.

Cazul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Bucureşti, unde magistrații urmează să analizeze probele și să decidă asupra vinovăției sau nevinovăției inculpatului.

Tags:
Citește și...
Crimă la o stână din Timiș. Bărbat omorât în bătaie și abandonat într-o anexă. Agresorul a fost reținut
Eveniment
Crimă la o stână din Timiș. Bărbat omorât în bătaie și abandonat într-o anexă. Agresorul a fost reținut
Scandalul fraudării concursurilor de angajare la Agricultură. Fostul ministru Adrian Chesnoiu, condamnat la 4 ani de închisoare.
Eveniment
Scandalul fraudării concursurilor de angajare la Agricultură. Fostul ministru Adrian Chesnoiu, condamnat la 4 ani de închisoare.
Sistem de alarmă vs. monitorizare activă: De ce o simplă sirenă nu garantează siguranța ta?
Eveniment
Sistem de alarmă vs. monitorizare activă: De ce o simplă sirenă nu garantează siguranța ta?
Newsweek: Municipiul Brad cu doar 12.000 locuitori. Are pierderi de 2.000.000€ și plătește salarii de 1.200.000 euro
Eveniment
Newsweek: Municipiul Brad cu doar 12.000 locuitori. Are pierderi de 2.000.000€ și plătește salarii de 1.200.000 euro
Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență în caz de cutremur și de ce este important să îl ai pregătit
Eveniment
Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență în caz de cutremur și de ce este important să îl ai pregătit
Decizie definitivă în dosarul lui Mario Iorgulescu: ÎCCJ schimbă cursul procesului. Ce a hotărât
Eveniment
Decizie definitivă în dosarul lui Mario Iorgulescu: ÎCCJ schimbă cursul procesului. Ce a hotărât
Soluția găsită ca profesorii blocați în Orientul Mijlociu să nu piardă bani la salariu
Eveniment
Soluția găsită ca profesorii blocați în Orientul Mijlociu să nu piardă bani la salariu
Turismul european bate un nou record în 2025. Unde se situează România în clasament
Eveniment
Turismul european bate un nou record în 2025. Unde se situează România în clasament
Primăria Sectorului 3 investește în siguranța cetățenilor: 11 blocuri și 7 unități de învățământ în consolidare seismică
Eveniment
Primăria Sectorului 3 investește în siguranța cetățenilor: 11 blocuri și 7 unități de învățământ în consolidare seismică
Protest tensionat la Complexul Energetic Oltenia: Oamenii au blocat o stradă după anunțul concedierii a aproape 1.500 de angajați
Eveniment
Protest tensionat la Complexul Energetic Oltenia: Oamenii au blocat o stradă după anunțul concedierii a aproape 1.500 de angajați
Ultima oră
17:30 - Crimă la o stână din Timiș. Bărbat omorât în bătaie și abandonat într-o anexă. Agresorul a fost reținut
17:21 - Scandalul fraudării concursurilor de angajare la Agricultură. Fostul ministru Adrian Chesnoiu, condamnat la 4 ani de închisoare.
17:18 - Reguli stricte pentru armata americană: CEO-ul OpenAI interzice folosirea AI pentru spionaj sau roboți ucigași
17:03 - Kanye West nu este dorit la Marsilia. Concertul rapperului ar putea fi anulat din cauza atitudinii sale pro-naziste
16:53 - Funeraliile ayatollahului Ali Khamenei, amânate la Teheran. Motivul invocat de iranieni
16:47 - Atac cu dronă asupra unei baze americane lângă Bagdad. Atacul a fost revendicat de milițiile irakiene. A fost atacat și un hotel din Erbil, unde erau cazați soldați americani
16:37 - Fabrică de țigări ilegală lângă Timișoara. Autoritățile au confiscat tone de tutun și sute cartușe
16:28 - Rachetă iraniană interceptată de NATO în Mediterana. Ținta posibilă era Turcia. Reacția autorităților de la Ankara
16:14 - Sistem de alarmă vs. monitorizare activă: De ce o simplă sirenă nu garantează siguranța ta?
16:11 - Newsweek: Municipiul Brad cu doar 12.000 locuitori. Are pierderi de 2.000.000€ și plătește salarii de 1.200.000 euro