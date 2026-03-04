B1 Inregistrari!
Soluția găsită ca profesorii blocați în Orientul Mijlociu să nu piardă bani la salariu

Traian Avarvarei
04 mart. 2026, 15:39
Turiști în Dubai. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Profesorii blocați în Orientul Mijlociu sunt acoperiți de contractul colectiv de muncă
  2. Elevii blocați Orientul Mijlociu vor avea absențele motivate

Profesorii blocați în Orientul Mijlociu pot beneficia de un articol din contractul colectiv de muncă privind învoirea colegială, pentru a nu pierde bani din salariu. Cât despre elevi, acestora li se vor motiva absențele.

Astfel, cadrele didactice blocate în Orientul Mijlociu din cauza războiului pot beneficia de articolul 29 din contractul colectiv de muncă, au declarat pentru Educație Privată surse din Ministerul Educației.

Articolul prevede următoarele: „Personalul din învățământ poate beneficia, pentru rezolvarea unor situații personale deosebite, dovedite cu documente justificative, de zile libere plătite, pe bază de învoire colegială. Angajatul care solicită acordarea acestor zile libere plătite are obligația de a-și asigura suplinirea cu personal calificat, care nu va fi remunerat. Cererea de învoire colegială se depune la registratura unității/instituției, cu indicarea numelui și prenumelui persoanei care asigură suplinirea pe perioada învoirii. Cererea se soluționează în maximum 24 de ore”.

Din informațiile cunoscute până acum, cel mai numeros grup de profesori e din Bacău. Este vorba despre 28 de cadre didactice care, în mod bizar, însoțesc doar 9 copii.

Cât despre elevii blocați, aceștia vor avea până la urmă absențele motivate.

„Ministerul Educaţiei transmite că absenţele vor fi motivate pentru elevii blocaţi în Dubai. Dar vine cu încă o idee pentru profesorii de acolo – să se conecteze la lecţii online până reuşesc să revină acasă.

Atâta timp cât elevul nu este în sală, nu poate fi decât absent. Dar aici se impun nişte nuanţe. Unu, dacă aceste absenţe se consemnează, ele vor fi motivate din motive întemeiate. Iar o altă variantă, destul de plauzibilă şi realizabilă, este asigurarea cursurilor în sistem online. Dacă există conexiune la internet, nimic nu împiedică participa la orele online”, a declarat Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației, pentru Observator.

