Primăria Sectorului 3 investește în siguranța cetățenilor: 11 blocuri și 7 unități de învățământ în consolidare seismică

Primăria Sectorului 3 investește în siguranța cetățenilor: 11 blocuri și 7 unități de învățământ în consolidare seismică

04 mart. 2026, 15:29
Primăria Sectorului 3 investește în siguranța cetățenilor: 11 blocuri și 7 unități de învățământ în consolidare seismică
Cuprins
  1. Consolidarea blocurilor: 11 imobile finanțate, lucrări etapizate
  2. Consolidarea unităților de învățământ: 7 unități în execuție, cu extinderi și modernizare
  3. Școala „Voievod Neagoe Basarab”: de la risc major la clădire nouă

Primăria Sectorului 3 continuă lucrările pentru consolidarea seismică a 11 blocuri de locuințe și 7 unități de învățământ din sector. Intervențiile vizează creșterea siguranței structurale a clădirilor, iar în cazul infrastructurii educaționale includ și extinderi și modernizări, pentru spații adaptate nevoilor actuale.

Până de curând, primăriile de sector nu au avut atribuții directe pe această componentă. În prezent, prin liniile de finanțare deschise pentru consolidare seismică, autoritățile locale pot interveni mai aplicat, în baza expertizelor tehnice și a proiectelor mature, pentru a pune în siguranță clădiri vulnerabile.

Consolidarea blocurilor: 11 imobile finanțate, lucrări etapizate

Primăria Sectorului 3 derulează un program de consolidare seismică și reabilitare termică pentru blocuri de locuințe. Intervențiile vizează clădiri încadrate în clasa de risc seismic II, iar lucrările sunt realizate etapizat, pentru a limita impactul asupra locatarilor. Lucrările includ intervenții asupra structurii de rezistență și reabilitare termică, astfel încât siguranța seismică și eficiența energetică să fie abordate simultan.

În paralel, Primăria Sectorului 3 pregătește proiecte noi și a transmis documentații pentru semnarea contractelor de finanțare aferente altor imobile aflate în analiză la nivelul autorităților centrale.

Consolidarea unităților de învățământ: 7 unități în execuție, cu extinderi și modernizare

În zona de infrastructură educațională, Primăria Sectorului 3 are în execuție lucrări pentru 7 unități de învățământ, cu obiectivul de a crește siguranța clădirilor și de a îmbunătăți condițiile de studiu prin extinderi și modernizări.

Unități aflate în execuție:

  1. Școala Gimnazială nr. 88
  2. Grădinița nr. 187
  3. Grădinița nr. 160
  4. Școala Gimnazială nr. 195
  5. Școala Gimnazială nr. 149
  6. Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”
  7. Grădinița nr. 211

Aceste intervenții urmăresc atât creșterea siguranței clădirilor, cât și modernizarea funcțională a spațiilor, astfel încât școlile și grădinițele să răspundă standardelor actuale de educație.

Școala „Voievod Neagoe Basarab”: de la risc major la clădire nouă

Un caz aparte îl reprezintă Școala „Voievod Neagoe Basarab”, preluată de Primăria Sectorului 3 de la Primăria Capitalei. Evaluările tehnice au indicat un risc major, iar expertiza a arătat că soluția sigură nu era consolidarea clădirii existente, ci demolarea și reconstruirea unei școli noi. Ca urmare, soluția adoptată a fost reconstruirea completă. Astfel, începând din anul școlar viitor, elevii vor învața într-o școală nouă, modernă și sigură, construită pentru a respecta cerințele actuale de siguranță și funcționalitate.

Prin proiectele în derulare, Primăria Sectorului 3 își asumă un obiectiv clar: reducerea riscului seismic prin investiții concrete, finanțate și duse la capăt, în clădiri unde miza este directă, siguranța cetățenilor și continuitatea serviciilor publice esențiale.

