Atac cu dronă asupra unei baze americane lângă Bagdad. Atacul a fost revendicat de milițiile irakiene. A fost atacat și un hotel din Erbil, unde erau cazați soldați americani

Adrian A
04 mart. 2026, 16:47
Sursă foto: Al Jazeera
Cuprins
  1. Detalii despre atacul cu dronă
  2. Care este contextul regional?
  3. Situația politică din Irak

O dronă a lovit miercuri o bază militară americană din apropierea Bagdadului, conform surselor de securitate citate de Agerpres. Atacul nu a cauzat pagube, dar crește tensiunile regionale de după ofensiva americano-israeliană împotriva Iranului.

Detalii despre atacul cu dronă

Atacul cu dronă asupra bazei militare americane de lângă Bagdad nu a provocat pagube, conform informațiilor disponibile. Originea dronei nu a fost dezvăluită, iar atacul a fost raportat de presa locală, care a citat surse din domeniul securității.

De asemenea, o miliţie irakiană, aliată cu Teheranul, a revendicat responsabilitatea pentru un atac cu drone asupra unei baze americane din Erbil, în regiunea kurdă, afirmând că a lovit şi un hotel din Erbil, unde se aflau cazaţi militari americani.

Care este contextul regional?

Atacurile au loc pe fondul unei escaladări regionale, după ce sâmbăta trecută a fost declanșată ofensiva americano-israeliană împotriva Iranului. Această situație tensionată este amplificată de influența semnificativă pe care Teheranul o exercită asupra Bagdadului, având în vedere frontiera comună de 1.500 km dintre cele două țări.

În ultimele zile, SUA și Israelul au efectuat atacuri în Irak, în paralel cu operațiunea militară împotriva Iranului. Conform rapoartelor, cel puțin 11 membri ai milițiilor irakiene loiale Iranului au fost uciși în aceste atacuri, deși nu există confirmări oficiale.

Situația politică din Irak

Irakul se confruntă cu o criză politică severă, fiind încă fără un nou guvern la luni de la alegerile parlamentare. Guvernele anterioare de la Bagdad au încercat să mențină relații bune atât cu Teheranul, cât și cu Washingtonul, dar actuala situație tensionată pune presiune asupra acestor relații.

O parte din comunitatea șiită din Irak se teme că slăbirea Iranului ar putea duce la erodarea influenței lor politice, iar observatorii avertizează asupra riscului de tulburări interne în Irak.

