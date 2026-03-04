NATO a interceptat o rachetă balistică iraniană care se îndrepta spre după ce a traversat Siria și Irakul. Informația a fost confirmată de Ministerul Apărării de la Ankara

NATO a interceptat o rachetă balistică iraniană

O lansată din Iran care se îndrepta spre spaţiul aerian turc a fost distrusă de sistemele de apărare ale Alianței Nord-Atlantice staţionate în estul Mediteranei. Informația a fost confirmată de Ministerul Apărării de la Ankara care a precizat că nu au existat victime și nici răniţi în acest incident.

„O rachetă balistică lansată din Iran, care se îndrepta spre spaţiul aerian turc după ce a survolat spaţiile aeriene ale Irakului şi Siriei, a fost interceptată şi neutralizată la timp de elementele de apărare aeriană şi antirachetă ale NATO desfăşurate în estul Mediteranei. (…) Incidentul nu a făcut victime şi nici răniţi”, a detaliat ministerul turc într-un comunicat publicat pe platforma X, citat de AFP.

În acest context, ministrul turc de externe, Hakan Fidan, l-a contactat pe omologul său iranian și i-a transmis o notă de protest faţă de lansarea unei rachete balistice. Potrivit unei surse diplomatice turce, cei doi au avut o conversație telefonică. Oficialul turc i-a transmis omologului iranian, Abbas Araqchi, că trebuie evitate orice acțiuni care ar putea amplifica şi mai mult conflictul, a precizat sursa.

Turcia vine cu clarificări despre racheta iraniană

Nu Turcia a fost ținta rachetei lansate de Iran și care a fost intereptată de al NATO amplasate în estul Mediteranei, a declarat miercuri un oficial turc pentru AFP.

„Credem că ţinta era o bază militară din Cipru, dar a deviat de la curs”, a adăugat oficialul..

Apărarea aeriană alianței a distrus o rachetă balistică lansată din Iran în timp ce se îndrepta spre spaţiul aerian turc. A fost prima dată când un membru al alianţei a fost implicat în războiul din Orientul Mijlociu. Conflictul se extinde după ce atacurile au fost lansate de Statele Unite ale Americii şi Israel, scrie Reuters.

NATO condamnă atacul

NATO a condamnat atacul Iranului asupra Turciei, conform purtătoarei de cuvânt a , Allison Hart, citată de Reuters.

„Condamnăm atacarea Turciei de către Iran. NATO rămâne ferm alături de toţi aliaţii, inclusiv Turcia, în condiţiile în care Iranul continuă atacurile sale fără discriminare în întreaga regiune”,a dat asigurări purtătoarea de cuvânt.

Potrivit spuselor sale, Alianța are o postură de descurajare și de apărare puternică în toate domeniile, inclusiv în ce privește apărarea aeriană și antirachetă.

„Postura noastră de descurajare şi apărare rămâne puternică în toate domeniile, inclusiv în ceea ce priveşte apărarea aeriană şi antirachetă”, a mai transmis reprezentantul NATO.