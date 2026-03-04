România se numără printre țările europene expuse riscului seismic, iar cele mai multe cutremure puternice au loc . Specialiștii atrag atenția că un seism major poate avea loc oricând, fără avertismente sau semne evidente înainte.

În astfel de situații, calmul și organizarea pot face o diferență majoră. Din acest motiv, experții în situații de urgență recomandă ca fiecare familie să fie pregătită din timp. O soluție simplă, dar esențială, este pregătirea unui rucsac de urgență care să fie la îndemână în orice moment.

Ghidurile actuale de protecție civilă atrag atenția asupra unui aspect crucial. Primele 72 de ore după un cutremur puternic sunt considerate decisive pentru siguranța oamenilor. În această perioadă, accesul la apă, hrană, electricitate sau ajutor poate fi limitat, iar fiecare persoană trebuie să se bazeze pe resursele pe care le are deja pregătite.

De ce este important să ai pregătit un rucsac de urgență

Un cutremur puternic poate schimba complet situația în doar câteva secunde. După un astfel de eveniment, pot apărea întreruperi ale electricității, apei, gazelor sau rețelelor de comunicații, iar accesul la magazine, farmacii sau servicii medicale poate deveni limitat pentru o perioadă. În aceste condiții, este esențial ca fiecare familie să fie pregătită din timp.

Un rucsac de urgență pregătit din timp poate fi extrem de util în primele ore sau zile după un dezastru. Acesta include lucrurile esențiale necesare pentru a face față unei situații critice. Resursele din rucsac pot ajuta până când autoritățile reușesc să intervină și să restabilească serviciile de bază.

Din acest motiv, specialiștii în situații de urgență recomandă ca fiecare familie să aibă pregătit un astfel de . Ideal ar fi ca fiecare membru al familiei să aibă propriul rucsac cu obiectele esențiale.

Ce ar trebui să conțină rucsacul de urgență în 2026

Un rucsac de urgență ar trebui să conțină, înainte de toate, apă și alimente neperisabile pentru cel puțin două sau trei zile. Specialiștii recomandă minimum doi litri de apă pe persoană pe zi. Pe lângă apă, este indicat să existe și alimente care pot fi consumate rapid și fără preparare. Printre acestea se numără conservele cu deschidere ușoară, batoanele proteice, biscuiții sau . Un deschizător manual de conserve este, de asemenea, foarte util. În lipsa electricității, accesul la astfel de instrumente devine esențial. Trusa medicală reprezintă un alt element important al rucsacului de urgență. Aceasta ar trebui să includă medicamentele necesare pentru cel puțin trei zile. De asemenea, este bine să existe analgezice și antiinflamatoare pentru situații neprevăzute. În trusă ar trebui adăugate și produse pentru acordarea primului ajutor. Printre acestea se numără dezinfectantul, compresele sterile, fașele și plasturii. Măștile de protecție și mănușile de unică folosință pot fi, de asemenea, utile. În rucsac este recomandat să existe și copii ale documentelor importante. Actele de identitate, polițele de asigurare sau documentele medicale pot fi extrem de utile în situații de urgență. O listă cu numere de telefon esențiale ar trebui inclusă în același loc. În plus, este bine să existe și o sumă de bani în numerar. Echipamentele de bază nu trebuie nici ele neglijate. O lanternă cu baterii de rezervă poate fi extrem de utilă atunci când se întrerupe curentul electric. Un radio portabil cu baterii sau cu manivelă poate oferi informații oficiale despre situația de urgență. De asemenea, este util să existe un power bank încărcat și cabluri de încărcare pentru . Un fluier pentru semnalizare poate ajuta la atragerea atenției în caz de nevoie. În rucsac poate fi adăugat și un cuțit multifuncțional, care poate avea mai multe utilizări. Pe lângă toate acestea, este bine să existe și câteva articole de igienă și confort. Totodată, o pătură termoizolantă poate ajuta la menținerea căldurii corpului. Este recomandat să existe și haine de schimb potrivite sezonului.

Ce alte măsuri sunt recomandate pentru a fi pregătit în caz de cutremur

Pe lângă pregătirea rucsacului de urgență, specialiștii recomandă și câteva măsuri suplimentare. Acestea sunt adaptate realităților actuale și pot ajuta în situații critice. Documentele importante pot fi salvate într-un cloud securizat. Astfel, ele pot fi accesate rapid chiar dacă actele fizice se pierd sau sunt deteriorate.

Mai mult, este recomandat ca pe telefon să fie activate alertele de urgență , care transmit informații oficiale în timp real. Membrii familiei ar trebui să stabilească din timp și un punct de întâlnire, în cazul în care sunt separați după un cutremur. În plus, rucsacul de urgență ar trebui verificat cel puțin o dată pe an, iar produsele expirate trebuie înlocuite.