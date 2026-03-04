B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Nicușor Dan merge joi în Polonia. Se va se va întâlni cu președintele Karol Nawrocki și premierul Donald Tusk

Nicușor Dan merge joi în Polonia. Se va se va întâlni cu președintele Karol Nawrocki și premierul Donald Tusk

Traian Avarvarei
04 mart. 2026, 15:58
Nicușor Dan merge joi în Polonia. Se va se va întâlni cu președintele Karol Nawrocki și premierul Donald Tusk
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Nicușor Dan / Facebook
Președintele Nicușor Dan va efectua joi o vizită în Polonia, la invitația omologului său, Karol Nawrocki. Dan va avea mai multe întrevederi, inclusiv cu premierul Donald Tusk. Principalele subiecte de discuție vor ține de aprofundarea Parteneriatului Strategic dintre cele două țări, precum și de securitatea europeană.

Cu cine se întâlnește Nicușor Dan în Polonia

Administrația Prezidențială a anunțat că Nicușor Dan se va întâlni cu președintele Karol Nawrocki, evident, dar și cu premierul Donald Tusk, Mareșalul Seimului Republicii Polone, Wlodzimierz Czarzasty, și Mareșalul Senatului, Malgorzata Kidawa-Blonska.

Totodată, președintele va participa la un eveniment economic organizat de Camera de Comerț și Industrie Polono – Română (PRBCC).

Scopul vizitei lui Nicușor Dan în Polonia

„Avansarea Parteneriatului strategic dintre România și Republica Polonă, precum și o mai bună cooperare la nivel european și aliat sunt coordonatele definitorii ale acestei vizite. În acest sens, vor fi discutate prioritățile de pe agenda bilaterală și proiectele majore din cadrul Parteneriatului strategic, cu accent pe dezvoltarea schimburilor economice și a investițiilor”, a transmis Administrația Prezidențială.

Securitatea europeană va fi un subiect principal al discuțiilor, în contextul războaielor din Ucraina și Orientul Mijlociu: „Astfel, convorbirile se vor axa pe colaborarea României și a Poloniei pentru menținerea solidarității europene și aliate, cu obiectivul principal de întărire a posturii de descurajare pe Flancul Estic al NATO. Vor fi discutate modalitățile cele mai bune pentru a dezvolta cooperarea bilaterală în domeniul securității și al industriei apărării, precum și la nivel multilateral, în cadrul oferit de Formatul București 9, a cărei următoare reuniune va avea loc anul acesta la București în luna mai”.

Oficialii vor mai discuta despre agenda Consiliului European, extinderea UE, relația transatlantică, sprijinul pentru Ucraina și situația din Republica Moldova.

