Turismul european bate un nou record în 2025. Unde se situează România în clasament

Turismul european bate un nou record în 2025. Unde se situează România în clasament

Iulia Petcu
04 mart. 2026, 15:37
Turismul european bate un nou record în 2025. Unde se situează România în clasament
Cuprins
  1. Cum arată bilanțul general al turismului european
  2. Care sunt destinațiile dominante ale UE
  3. Ce indică evoluțiile din finalul anului
Anul 2025 a confirmat tendința ascendentă a turismului european, cu un nou record de înnoptări înregistrat la nivelul Uniunii Europene. Totuși, pe fondul acestei evoluții generale pozitive, România se numără printre puținele state care au raportat un recul al activității turistice.

Cum arată bilanțul general al turismului european

Potrivit datelor publicate de Eurostat, aproape 3,1 miliarde de nopți au fost petrecute în unități de cazare din Uniunea Europeană, în creștere cu 2,2% față de 2024. Avansul echivalează cu 66,4 milioane de nopți suplimentare, confirmând revenirea solidă a sectorului.

Majoritatea statelor membre au contribuit la această evoluție, cu creșteri înregistrate în 24 din cele 27 de țări. Cele mai dinamice ritmuri au fost raportate în Malta și Polonia, în timp ce scăderi au apărut doar în Luxemburg, România și Irlanda.

Care sunt destinațiile dominante ale UE

Aproape două treimi din totalul nopților petrecute în Uniunea Europeană au fost concentrate în patru state vest-europene. Spania, Italia, Franța și Germania au atras împreună peste 1,9 miliarde de înnoptări, confirmând rolul lor central pe harta turismului continental.

La polul opus, Luxemburg, Letonia și Estonia au raportat cele mai reduse volume, cu valori de câteva milioane de nopți pe întreg anul. Aceste discrepanțe reflectă diferențe majore de infrastructură, ofertă și accesibilitate.

În cazul României, numărul total al înnoptărilor a ajuns la 29,685 milioane, sub nivelul unor state din regiune precum Bulgaria sau Ungaria, dar și mult sub performanțele Poloniei. Datele citate de Agerpres indică o scădere de 1,7% față de anul precedent, relatează Digi24.

Această evoluție contrastează cu tendințele regionale, mai ales în contextul în care turismul a crescut semnificativ în Europa Centrală și de Est. Diferențele sugerează probleme structurale sau de atractivitate care au afectat cererea turistică internă.

Ce indică evoluțiile din finalul anului

Ultimul trimestru din 2025 a adus o creștere suplimentară de 3% la nivelul UE, susținută în principal de turismul internațional. România s-a aflat însă din nou în rândul excepțiilor negative, cu o scădere de 4,6%.

Cea mai pronunțată diminuare a turismului intern a fost tot în România, unde s-au înregistrat cu 896.000 de nopți mai puține față de 2024. În același timp, Polonia a raportat o creștere de peste cinci milioane de nopți generate de turiștii locali.

