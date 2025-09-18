„Roșu în gât”. Când trebuie luat în serios și ce remedii naturiste există

A venit toamna. Sezonul rece se apropie și cu el, inevitabil, și , virozele și , iar durerile de gât se numără printre cele mai frecvente simptome. Copiii și adulții resimt acest disconfort la fel de intens, iar simpla dificultate de a înghiți poate afecta atât alimentația, cât și starea generală de bine. Medicii atrag atenția că, deși tentația de a apela la antibiotice este mare, în cele mai multe cazuri „roșul în gât” nu are nevoie de un astfel de tratament.

Specialiștii explică faptul că inflamația gâtului este cel mai adesea provocată de virusuri, nu de bacterii. În aceste situații, antibioticele nu aduc niciun beneficiu și pot chiar să facă mai mult rău, favorizând rezistența bacteriană. Doar în cazurile de infecții bacteriene clare, cum ar fi amigdalita pultacee, tratamentul cu antibiotice este justificat și necesar. În rest, organismul are nevoie de sprijin prin metode naturale, care să calmeze inflamația și să amelioreze simptomele.

De ce nu funcționează antibioticele în majoritatea cazurilor

Potrivit medicilor, una dintre cele mai mari greșeli pe care pacienții o fac este automedicația. Mulți iau antibiotice imediat ce simt primele dureri în gât, în speranța că simptomele vor dispărea mai repede. Realitatea este însă alta: dacă inflamația are cauză virală, antibioticul nu are nicio eficiență. În plus, utilizarea abuzivă a acestora poate duce la scăderea răspunsului organismului atunci când chiar este nevoie de un tratament de acest tip.

Ce remedii naturale calmează durerile de gât

În lipsa unei infecții bacteriene, există numeroase soluții naturale la îndemâna oricui, informează Primul pas este hidratarea constantă, iar ceaiurile calde din plante precum mușețel, tei, gălbenele, echinacea sau cimbru au efecte antiinflamatorii și calmante. Combinate cu miere, acestea devin și mai eficiente.

Propolisul, supranumit „antibioticul natural”, are proprietăți antibacteriene, antivirale și cicatrizante. Poate fi administrat sub formă de tinctură (câte o picătură la fiecare kilogram corporal, de două ori pe zi) sau sub formă de tablete. După administrare, nu se mănâncă nimic timp de 30 de minute, pentru a-i permite să acționeze.

Printre remediile populare transmise din bătrâni se numără și compresele cu cartofi cruzi rași, stropiți cu oțet și aplicați pe gât. Acestea reduc inflamația și aduc alinare rapidă. Gargara cu apă sărată este o altă metodă simplă și eficientă: o linguriță de sare dizolvată în jumătate de litru de apă călduță poate calma durerea și senzația de mâncărime.

La fel de utile sunt și alte ingrediente aflate în bucătărie. Mierea are efect antibacterian și antiinflamator, fiind recomandată atât ca atare, cât și în ceaiuri. Lămâia, bogată în vitamina C, susține imunitatea și reduce iritațiile gâtului, iar usturoiul crud, datorită efectului său antimicrobian, ajută la combaterea germenilor.

Varza, folosită sub formă de frunze zdrobite aplicate pe gât, are efecte calmante, iar salvia, preparată ca infuzie, este un antiseptic natural excelent pentru gargară. Nu în ultimul rând, decoctul de ceapă, obținut prin fierberea a două cepe într-un litru de apă timp de 15 minute, este recomandat în special atunci când durerile în gât sunt însoțite de tuse. Îndulcit cu miere, acest ceai are un efect calmant aproape imediat.

Cum alegem tratamentul potrivit

Deși aceste remedii naturiste pot fi de mare ajutor, ele nu înlocuiesc vizita la medic. Dacă durerile persistă, dacă apar febră mare sau dificultăți la înghițire, este necesar un consult de specialitate. Doar medicul poate stabili dacă este vorba de o infecție virală sau de una bacteriană care necesită antibiotic.

Până atunci însă, metodele naturale rămân cea mai la îndemână soluție. Nu doar că sunt ieftine și ușor de aplicat, dar multe dintre ele au fost validate de experiența generațiilor anterioare și confirmate de specialiști în fitoterapie. În plus, hidratarea, odihna și o alimentație echilibrată completează tabloul recuperării rapide și eficiente.