De la o simplă răceală la tulburări neurologice. Despre ce este vorba

O , aparent banală, poate declanșa în cazuri rare tulburări neurologice severe la copii. Medicii atrag atenția asupra sindromului Pandas, o afecțiune puțin cunoscută.

Cum se manifestă această afecțiune

Primele semne pot apărea brusc: ticuri, gesturi repetitive, anxietate accentuată sau refuzul hranei. În scurt timp, copilul afectat poate dezvolta schimbări dramatice de comportament: halucinații, agresivitate, insomnii sau regres în abilitățile cognitive și motorii. Părinții descriu adesea transformarea ca pe o „schimbare peste noapte”, ceea ce face ca situația să fie și mai greu de gestionat, informează

Ce este sindromul Pandas

Specialiștii explică faptul că, la anumiți copii, infecția cu streptococ declanșează un răspuns autoimun care atacă propriile țesuturi, inclusiv creierul. Rezultatul este apariția bruscă a simptomelor neuropsihiatrice, de la obsesii și compulsiuni până la schimbări extreme de dispoziție. Deși este rar, sindromul este tot mai frecvent raportat și ridică semne de întrebare în comunitatea medicală, pentru că poate fi confundat cu tulburări psihice sau de comportament.

Există tratament?

În formele ușoare, antibioticele și antiinflamatoarele pot ajuta. În cazurile grave, pacienții au nevoie de terapii complexe, precum imunoglobulină intravenoasă sau plasmafereză. Chiar și așa, simptomele pot reveni după fiecare nouă infecție, ceea ce face ca viața copiilor și a familiilor lor să fie permanent afectată. Accesul la aceste este dificil și costisitor, iar un diagnostic corect depinde adesea de experiența medicului și de nivelul de informare al părinților.