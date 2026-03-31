Sănătatea ficatului, influențată de un obicei alimentar frecvent. Ce spun medicii despre consumul pielii de pui

Selen Osmanoglu
31 mart. 2026, 12:06
Cuprins
  1. De ce pielea de pui poate pune ficatul în pericol
  2. Alimentația corectă
  3. Suplimentele
  4. Mișcarea

Tot mai mulți oameni caută soluții rapide pentru detoxifierea ficatului, însă specialiștii atrag atenția că prevenția nu începe din farmacii, ci din obiceiurile zilnice legate de alimentație și stil de viață. Un detaliu aparent minor, precum consumul cărnii de pui cu piele, poate avea un impact semnificativ asupra sănătății ficatului.

De ce pielea de pui poate pune ficatul în pericol

Carnea de pui este, în general, considerată sănătoasă și o sursă importantă de proteine. Problema apare atunci când este consumată cu piele. Aceasta conține o cantitate ridicată de grăsimi saturate, care pot suprasolicita ficatul și contribui la acumularea de grăsimi în organism.

„Nimic nu ajută la prevenția acestei afecțiuni decât mișcarea și aderența la ceea ce și-a căpătat o supremație în domeniul dietelor, dieta verde mediteraneană. O dietă care este bazată în principal pe legume, pe fructe, fără un conținut excesiv caloric sau de zaharuri… toate aceste lucruri ajută”, a explicat Prof. dr. Liana Gheorghe pentru DC Medical.

Medicul recomandă ca proteinele să provină din surse cât mai curate, iar în cazul puiului, pielea să fie îndepărtată pentru a reduce aportul de grăsimi inutile.

Alimentația corectă

Dieta mediteraneană, în varianta sa „verde”, pune accent pe:

  • legume și fructe proaspete
  • alimente cu conținut redus de zahăr
  • proteine slabe, precum peștele sau carnea fără grăsimi
  • ulei de măsline și alte grăsimi sănătoase
  • nuci, alune și lactate slabe

Specialiștii spun că alegerile corecte în alimentație nu doar previn bolile hepatice, ci ajută și la menținerea unei greutăți optime și reduc riscul afecțiunilor metabolice.

Suplimentele

Mulți oameni apelează la suplimente pentru sănătatea ficatului, însă acestea nu pot înlocui dieta echilibrată și mișcarea.

Prof. dr. Liana Gheorghe precizează: „Fosfolipidele ar putea ajuta, într-adevăr. Sunt niște preparate patentate… ameliorează steatoza, ameliorează probele hepatice, dar în niciun caz nu fac prevenție.”

Suplimentele pot fi doar adjuvante, prevenția reală fiind bazată pe alimentație și activitate fizică regulată.

Mișcarea

Sedentarismul contribuie la acumularea de grăsimi, ceea ce poate duce la afecțiuni hepatice. Medicul subliniază: „Prevenția o facem noi printr-o dietă sănătoasă la care asociem și mișcarea fizică. Mișcarea fizică trebuie să facă parte integrantă din viața noastră în fiecare zi.”

Chiar și gesturi simple, precum consumul cărnii de pui fără piele, combinate cu o dietă echilibrată și activitate fizică, pot face o diferență semnificativă în protecția ficatului.

