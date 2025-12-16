Sărbătorile vin cu mese bogate și tentații la tot pasul. În același timp, grija pentru alimentație a devenit o preocupare tot mai prezentă.

Pericolul nu stă doar în cât mâncăm, ci mai ales în ce alegem din magazin. Statisticile arată că aproape șapte din zece alimente de pe rafturi sunt ultraprocesate. Sunt produse aparent banale, comode și accesibile, dar care, consumate frecvent, cresc riscul de , diabet și boli cardiovasculare.

Specialiștii avertizează că aceste alimente sunt concepute special să fie greu de evitat și ușor de consumat. Efectele lor se văd pe termen lung, nu doar după mesele de sărbătoare.

Ce spune Cristian Mărgărit despre alimentele periculoase din magazine

a vorbit despre alimentele periculoase de care ar trebui să ne ferim în această perioadă. Declarațiile au fost făcute marți, pe B1 TV, la „News Alert” cu Aneta Sîngeorzan.

„Sunt cele care au un conținut mare de zahăr, făină albă și uleiuri vegetale procesate în diverse feluri. Toate acestea sunt ingredientele de bază, caloriile goale. Evident, n-ar avea neapărat un gust plăcut. N-am vrea să cumpărăm așa ceva. Așa că producătorii pun acolo și coloranți, arome artificiale, conservanți, diversi alți aditivi pentru a transforma aceste ingrediente de foarte slabă calitate, foarte slabe din punct de vedere nutritiv, în ceva care să pară un aliment.

Și, desigur, ceva care să aibă un gust bun, să arate bine și dacă se poate chiar să dea dependență. Adică să vrei să cumperi din nou acel pseudo-aliment până la urmă. Produsele ultra-procesate nu sunt alimente. Hrănesc doar parțial organismul. Aduc niște calorii, dar, din păcate, nutriția esențială, cum ar fi, de exemplu, proteinele de calitate, acizii grași esențiali, în special de tip , fibrele, vitaminele, mineralele, lipsesc aproape cu desăvârșire”, a declarat Cristian Mărgărit.

La ce ar trebui râmanii să fie antenți când merg la cumpărături

„De preferat ar fi să cumpărăm în această perioadă mai mult ingrediente de bază. Adică produse care nu au listă de ingrediente. Carnea, de exemplu, nu ar trebui să aibă listă de ingrediente. Legumele, fructele, nucile, semințele, leguminoasele, rădăcinoasele, toate acestea sunt constituite, de fapt, dintr-un singur aliment. Nu au nevoie de aditivi, nu au nevoie de mai multe ingrediente. Sigur că asta ar presupune, și vorbim în general acum,de niște timp în plus. Ar presupune să le gătim, să le asociem și să ne alocăm timp pentru a le consuma, pentru a le mânca. Aici este marea capcană, produsele sunt foarte comod de cumpărat, foarte comod de mâncat.

Repet, citim lista de ingrediente, dacă vedem ingredientele respective în cantități mari. Le repet: zahăr, făină albă, uleiuri vegetale, plus aditivii alimentari, atunci încercăm să ne imaginăm acele ingrediente separat, puse pe o farfurie și dacă am putea să le mâncăm. Dacă ar constitui pentru noi o masă reală, de exemplu, un produs de tip ultraprocesat, care ar fi compus din zahăr, , făină albă, cine știe ce emulgatori, arome, conservanți, coloranți, am putea mânca așa ceva? Părerea mea că nu. Și ăsta este cel mai simplu test și măsura prin care noi putem constata dacă ce avem în față este comestibil, este util pentru corpul nostru sau este de evitat”, a mai precizat nutriționistul.