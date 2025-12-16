B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Sărbătorile vin cu mese bogate. Avertismentul lui Cristian Mărgărit despre alimentele periculoase din magazine: „De preferat ar fi să cumpărăm mai mult ingrediente de bază” (VIDEO)

Sărbătorile vin cu mese bogate. Avertismentul lui Cristian Mărgărit despre alimentele periculoase din magazine: „De preferat ar fi să cumpărăm mai mult ingrediente de bază” (VIDEO)

Ana Beatrice
16 dec. 2025, 12:36
Sărbătorile vin cu mese bogate. Avertismentul lui Cristian Mărgărit despre alimentele periculoase din magazine: „De preferat ar fi să cumpărăm mai mult ingrediente de bază” (VIDEO)
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce spune Cristian Mărgărit despre alimentele periculoase din magazine
  2. La ce ar trebui râmanii să fie antenți când merg la cumpărături

Sărbătorile vin cu mese bogate și tentații la tot pasul. În același timp, grija pentru alimentație a devenit o preocupare tot mai prezentă.

Pericolul nu stă doar în cât mâncăm, ci mai ales în ce alegem din magazin. Statisticile arată că aproape șapte din zece alimente de pe rafturi sunt ultraprocesate. Sunt produse aparent banale, comode și accesibile, dar care, consumate frecvent, cresc riscul de obezitate, diabet și boli cardiovasculare.

Specialiștii avertizează că aceste alimente sunt concepute special să fie greu de evitat și ușor de consumat. Efectele lor se văd pe termen lung, nu doar după mesele de sărbătoare.

Ce spune Cristian Mărgărit despre alimentele periculoase din magazine

Nutriționistul Cristian Mărgărit a vorbit despre alimentele periculoase de care ar trebui să ne ferim în această perioadă. Declarațiile au fost făcute marți, pe B1 TV, la „News Alert” cu Aneta Sîngeorzan.

„Sunt cele care au un conținut mare de zahăr, făină albă și uleiuri vegetale procesate în diverse feluri. Toate acestea sunt ingredientele de bază, caloriile goale. Evident, n-ar avea neapărat un gust plăcut. N-am vrea să cumpărăm așa ceva. Așa că producătorii pun acolo și coloranți, arome artificiale, conservanți, diversi alți aditivi pentru a transforma aceste ingrediente de foarte slabă calitate, foarte slabe din punct de vedere nutritiv, în ceva care să pară un aliment.

Și, desigur, ceva care să aibă un gust bun, să arate bine și dacă se poate chiar să dea dependență. Adică să vrei să cumperi din nou acel pseudo-aliment până la urmă. Produsele ultra-procesate nu sunt alimente. Hrănesc doar parțial organismul. Aduc niște calorii, dar, din păcate, nutriția esențială, cum ar fi, de exemplu, proteinele de calitate, acizii grași esențiali, în special de tip Omega 3, fibrele, vitaminele, mineralele, lipsesc aproape cu desăvârșire”, a declarat Cristian Mărgărit.

La ce ar trebui râmanii să fie antenți când merg la cumpărături

„De preferat ar fi să cumpărăm în această perioadă mai mult ingrediente de bază. Adică produse care nu au listă de ingrediente. Carnea, de exemplu, nu ar trebui să aibă listă de ingrediente. Legumele, fructele, nucile, semințele, leguminoasele, rădăcinoasele, toate acestea sunt constituite, de fapt, dintr-un singur aliment. Nu au nevoie de aditivi, nu au nevoie de mai multe ingrediente. Sigur că asta ar presupune, și vorbim în general acum,de niște timp în plus. Ar presupune să le gătim, să le asociem și să ne alocăm timp pentru a le consuma, pentru a le mânca. Aici este marea capcană, produsele ultraprocesate sunt foarte comod de cumpărat, foarte comod de mâncat.

Repet, citim lista de ingrediente, dacă vedem ingredientele respective în cantități mari. Le repet: zahăr, făină albă, uleiuri vegetale, plus aditivii alimentari, atunci încercăm să ne imaginăm acele ingrediente separat, puse pe o farfurie și dacă am putea să le mâncăm. Dacă ar constitui pentru noi o masă reală, de exemplu, un produs de tip ultraprocesat, care ar fi compus din zahăr, ulei de palmier, făină albă, cine știe ce emulgatori, arome, conservanți, coloranți, am putea mânca așa ceva? Părerea mea că nu. Și ăsta este cel mai simplu test și măsura prin care noi putem constata dacă ce avem în față este comestibil, este util pentru corpul nostru sau este de evitat”, a mai precizat nutriționistul.

Tags:
Citește și...
Motivul pentru care unii pensionari au primit între 490 și 610 lei în plus la pensie, în luna decembrie
Eveniment
Motivul pentru care unii pensionari au primit între 490 și 610 lei în plus la pensie, în luna decembrie
Tragedie înainte de Crăciun! Un bărbat a murit electrocutat în timp ce monta instalații luminoase
Eveniment
Tragedie înainte de Crăciun! Un bărbat a murit electrocutat în timp ce monta instalații luminoase
Câți români din diaspora mai sunt interesați să investească în România și ce domenii ar alege, potrivit unui sondaj recent
Eveniment
Câți români din diaspora mai sunt interesați să investească în România și ce domenii ar alege, potrivit unui sondaj recent
„Preotul” condamnat pentru escrocherie revine în atenția poliției! slujbe și donații sub umbrela unui ONG, la Galați
Eveniment
„Preotul” condamnat pentru escrocherie revine în atenția poliției! slujbe și donații sub umbrela unui ONG, la Galați
O femeie de 94 de ani și-a aruncat economiile pe fereastră. Cum au convins-o doi polițiști falși
Eveniment
O femeie de 94 de ani și-a aruncat economiile pe fereastră. Cum au convins-o doi polițiști falși
Câți bani câștigă un îngrijitor de animale la stat, în România. Bonus, are cazarea gratuită şi spor de toxicitate
Eveniment
Câți bani câștigă un îngrijitor de animale la stat, în România. Bonus, are cazarea gratuită şi spor de toxicitate
Probleme cu încălzirea? Avem soluția rapidă
Eveniment
Probleme cu încălzirea? Avem soluția rapidă
Când este recomandată detectarea microfoanelor ascunse?
Eveniment
Când este recomandată detectarea microfoanelor ascunse?
Maria Ghiorghiu a venit cu o nouă previziune. Ce mesaj divin susține că a primit: „Puteți fi siguri de acest lucru”
Eveniment
Maria Ghiorghiu a venit cu o nouă previziune. Ce mesaj divin susține că a primit: „Puteți fi siguri de acest lucru”
Newsweek: Care pensionari iau pensia cu întârziere în ianuarie? Cum a fentat guvernul legea să nu crească pensiile cu 7%
Eveniment
Newsweek: Care pensionari iau pensia cu întârziere în ianuarie? Cum a fentat guvernul legea să nu crească pensiile cu 7%
Ultima oră
14:44 - Motivul pentru care unii pensionari au primit între 490 și 610 lei în plus la pensie, în luna decembrie
14:38 - Tragedie înainte de Crăciun! Un bărbat a murit electrocutat în timp ce monta instalații luminoase
14:38 - Retragerea Simonei Halep continuă să fie analizată de presa americană: „Fanii își aduc aminte cu nostalgie performanțele ei”
14:08 - Legea Novak, contestată la Curtea Constituțională a României. Nicușor Dan nu e de acord cu legea fostului ministru al Sportului
14:07 - Câți români din diaspora mai sunt interesați să investească în România și ce domenii ar alege, potrivit unui sondaj recent
13:59 - Cum reușesc platformele digitale să-i facă dependenți pe copii după modelul păcănelelor. Cazul Roblox
13:56 - „Preotul” condamnat pentru escrocherie revine în atenția poliției! slujbe și donații sub umbrela unui ONG, la Galați
13:55 - Sărbătoare în calendarul ortodox. Astăzi este cinstit Sfântul Agheu. Află cine a fost prorocul Vechiului Testament
13:44 - Surse: Subiectul de foc pe care Coaliția vrea să-l decidă până la final de 2025! Ajunge mâine pe masa liderilor
13:21 - Elon Musk a reușit o performanță istorică. Averea sa a depășit 600 de miliarde de dolari