Alimentele ultraprocesate se găsesc peste tot, pe rafturi pline de produse colorate și „sănătoase”, iar diferențierea lor devine tot mai neclară. Însă, această separare aparent subtilă este esențială pentru menținerea unei alimentații echilibrate și pentru protejarea sănătății pe termen lung.

Alimentele ultraprocesate se găsesc peste tot. Cum le recunoștem

În țările dezvoltate, mai mult de jumătate din caloriile zilnice provin din alimente ultraprocesate, notează . Experții avertizează că aceste produse cresc semnificativ riscul de diabet, boli cardiovasculare, cancer și chiar moarte prematură. Dr. Ian Smith explică faptul că un are, de obicei, peste cinci ingrediente trecute pe etichetă. Cele procesate, în schimb, conțin doar două sau trei ingrediente ușor de recunoscut”, a precizat acesta.

Fructele ambalate, laptele îmbuteliat și legumele conservate sunt considerate procesate, având doar modificări minore. Produsele care includ denumiri complicate sau îndulcitori precum eritritolul și xilitolul fac parte din categoria ultraprocesatelor. Doctorul avertizează că, dacă nu poți pronunța ingredientele ușor, cel mai probabil nu sunt benefice pentru organism.

Cât de periculoase sunt alimentele ultraprocesate pentru sănătate

La prima vedere, alimentele ultraprocesate par o alegere rapidă și gustoasă, însă conțin puțini nutrienți și multe ingrediente nesănătoase. Un studiu realizat în 2024 pe 200.000 de adulți americani a evidențiat un risc crescut de boli cardiovasculare. Persoanele care consumă frecvent astfel de produse au cu 11% mai multe șanse de boli cardiace și 16% de boală coronariană.

Alte cercetări au legat alimentația bazată pe produse ultraprocesate de peste treizeci de afecțiuni grave. Printre acestea se numără cancerul, obezitatea, depresia, diabetul și chiar declinul funcțiilor cognitive odată cu înaintarea în vârstă. Medicii avertizează că aceste produse pot crește glicemia și pot favoriza dezvoltarea .

Renunțarea totală la alimentele ultraprocesate este dificilă, mai ales când timpul și bugetul nu sunt de partea noastră. Cu toate acestea, nutriționiștii încurajează alegeri simple și realiste, precum cerealele integrale și gătitul acasă cât mai frecvent. Chiar și o porție de cartofi prăjiți făcuți din cartofi proaspeți este o variantă mai sănătoasă decât cea de la fast-food. Nutriționiștii recomandă ca cele mai multe mese zilnice să fie formate din alimente naturale, integrale și bogate în nutrienți valoroși.