Scandal la RAR. Firmă cu 4 angajați, contracte de milioane după un incident IT considerat „previzibil”. Cum se împart bani cu „dedicație”

Adrian A
22 mai 2026, 10:36
Cuprins
  1. Serverele RAR, compromise după activarea instalației antiincendiu
  2. Contracte de peste 10 milioane de lei pentru o singură firmă
  3. Auditorii spun că anumite clauze „anticipau” exact problemele care au urmat
  4. Un alt raport vorbește despre contracte „divizate” de RAR pentru evitarea licitațiilor

Un nou scandal zguduie Registrul Auto Român (RAR), după apariția unui raport al Corpului de Control al Ministerului Transporturilor care descrie modul în care o companie cu doar patru angajați a ajuns să primească contracte de milioane de lei în urma unui incident IT major. Documentul ridică semne de întrebare privind gestionarea infrastructurii informatice a instituției și legalitatea unor achiziții realizate fără licitație publică.

Serverele RAR, compromise după activarea instalației antiincendiu

Potrivit raportului Curții de Conturi, pe 21 noiembrie 2024, sistemul de stingere cu aerosoli instalat în centrul de date al RAR s-a activat accidental. Pulberea degajată a afectat grav serverele și echipamentele informatice ale instituției, provocând blocaje în funcționarea unor sisteme esențiale.

Inspectorii Ministerului Transporturilor susțin însă că situația nu poate fi considerată un eveniment imprevizibil. Auditorii arată că analiza de risc IT nu mai fusese actualizată din 2020, iar instituția nu implementase măsuri suficiente pentru prevenirea unui astfel de incident.

Dar a fost un motiv bun pentru o achiziție de milioane de lei fără licitație.

Contracte de peste 10 milioane de lei pentru o singură firmă

După avaria produsă în centrul de date, RAR a atribuit rapid mai multe contracte pentru refacerea infrastructurii IT. Principalul beneficiar a fost compania Aegeria Business Consulting.

Firma a primit cinci contracte în valoare totală de peste 10,6 milioane de lei fără TVA pentru furnizarea și închirierea unei noi infrastructuri informatice. În perioada 2022–2025, societatea ar fi încasat în total peste 13,7 milioane de lei din 22 de contracte cu RAR, conform raportului citat de stiripesurse.ro.

Datele financiare analizate de inspectori arată că societatea și-a majorat spectaculos afacerile într-un singur an: cifra de afaceri ar fi crescut de la aproximativ 12,5 milioane de lei în 2023 la peste 50 de milioane de lei în 2024, în timp ce profitul ar fi urcat cu peste 500%.

Auditorii spun că anumite clauze „anticipau” exact problemele care au urmat

Raportul menționează și existența unui contract semnat înainte de avaria majoră. Este vorba despre un contract din 31 octombrie 2024, privind servicii pentru echipamente Cisco.

Inspectorii spun că documentul conținea clauze legate exact de scenariile care aveau să apară câteva săptămâni mai târziu: întreruperea alimentării electrice și pierderea comunicațiilor. Auditorii consideră că aceste formulări ridică semne de întrebare privind modul în care a fost pregătită intervenția ulterioară.

Printre echipamentele cumpărate în regim de urgență se numără infrastructură Cisco pentru aplicația SIRAR și centrul de date, sisteme NETAPP, soluții IBM de backup și licențe Veeam.

O mare parte dintre achiziții au fost realizate prin negociere directă, fără publicarea unui anunț de participare, pe motiv de „extremă urgență”. Auditorii susțin însă că urgența ar fi fost provocată chiar de lipsa măsurilor preventive adoptate anterior.

Un alt raport vorbește despre contracte „divizate” de RAR pentru evitarea licitațiilor

Acesta nu este singurul raport care semnalează probleme la RAR. Într-un document apărut anterior, inspectorii Ministerului Transporturilor au acuzat că mai multe contracte IT ar fi fost „feliate” pentru a evita pragurile legale care obligau organizarea unei licitații publice.

În acel caz era vizată firma Sion Solution SRL, care ar fi primit 24 de contracte în valoare totală de peste 10 milioane de lei. Auditorii au reclamat inclusiv plăți considerate nejustificate și proceduri de achiziție derulate fără suficientă transparență.

