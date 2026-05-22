B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Scandalul fraților Micula zguduie scena politică. Ilie Bolojan atacă PSD după acuzațiile privind „banii împărțiți pe șervețel”

Scandalul fraților Micula zguduie scena politică. Ilie Bolojan atacă PSD după acuzațiile privind „banii împărțiți pe șervețel”

Adrian A
22 mai 2026, 11:47
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Scandalul fraților Micula zguduie scena politică. Ilie Bolojan atacă PSD după acuzațiile privind „banii împărțiți pe șervețel”
Cuprins
  1. Bolojan: „Să minți cu nerușinare arată o lipsă totală de răspundere”
  2. Cum a izbucnit scandalul
  3. Ludovic Orban: „Statul român era obligat să plătească”

Premierul Ilie Bolojan a lansat un atac dur la adresa PSD și a liderilor social-democrați implicați în scandalul legat de despăgubirile plătite de statul român fraților Micula, după ce senatorul PSD Daniel Zamfir și liderul partidului, Sorin Grindeanu, au reluat acuzațiile privind presupuse intervenții politice în favoarea oamenilor de afaceri din Oradea.

Bolojan: „Să minți cu nerușinare arată o lipsă totală de răspundere”

Într-o reacție dură, Bolojan a respins toate acuzațiile privind implicarea sa în negocieri sau influențarea plăților către grupul Micula și a acuzat PSD că încearcă să construiască o campanie bazată pe manipulare și minciună.

„Să minți cu nerușinare, să arunci acuzații fără probe și să încerci să compromiți oameni doar pentru interese politice arată o lipsă totală de răspundere. Nu am participat la nicio împărțire de bani, nu am negociat nimic și nu am făcut altceva decât să susțin respectarea obligațiilor statului român.

România nu poate funcționa pe baza teoriilor conspirației și a stenogramelor scoase selectiv în spațiul public. Dacă există probe privind ilegalități, ele trebuie prezentate instituțiilor statului, nu transformate în spectacol politic”, a declarat Ilie Bolojan.

Cum a izbucnit scandalul

Scandalul a pornit după ce senatorul PSD Daniel Zamfir a susținut public că, în anul 2019, în perioada în care Ludovic Orban era premier, s-ar fi discutat în cabinetul prim-ministrului despre plata unor despăgubiri uriașe către frații Ioan și Viorel Micula.

Zamfir a afirmat că Ilie Bolojan ar fi participat la discuții împreună cu frații Micula, avocatul acestora și reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

„Cu un șervețel sau pe un șervețel și pe un pix, Ilie Bolojan, cu frații Micula și cu avocatul fraților Micula, în prezența funcționarilor din Ministerul de Finanțe, împărțeau banii din fondul de rezervă pe șervețel. Este poate cel mai grav trafic de influență în cabinetul unui prim ministru care s-a petrecut de la Revoluție încoace”, a declarat Daniel Zamfir.

Ulterior, liderul PSD a revenit și a spus că nu își va retrage afirmațiile, deși a primit notificări din partea avocaților fraților Micula.

„Nu voi retracta ceea ce am spus, nu mă intimidează acțiunile lor. Documentele pe care le-am prezentat reprezintă stenograma unei discuții care a avut loc în cabinetul primului ministru”, a declarat senatorul PSD.

Acesta a continuat atacul și a afirmat că în biroul lui Ludovic Orban ar fi fost prezenți mai mulți actori politici și avocați.

„Vă imaginați că s-a speriat domnul Ilie Bolojan când s-a aprins lumina în acea încăpere și l-a găsit acolo pe «marele șobolan» Ludovic Orban? Nici vorbă. L-a luat de mânuță și împreună pleacă la reconstrucția noului Partid Liberal”, a spus Zamfir.

Ludovic Orban: „Statul român era obligat să plătească”

Fostul premier Ludovic Orban a respins la rândul său acuzațiile formulate de PSD și a susținut că plata despăgubirilor era o obligație legală a statului român. Hoțul strigă hoții, a afirmat fostul premier.

”Este o petardă politicianistă, lipsită de orice fundament juridic. Vă reamintesc că eu am fost obligat să fac aceea plată, tot din cauza foștilor miniștri ai PSD. Am plătit pentru decizia fostului premier Adrian Năstase, pentru că ridicat facilitățile pentru firmele fraților Micula, așa cum sunt ei cunoscuți.

În mod normal, dacă se plătea la vremea ei, noi ar ar fi trebuit să plătim mult mai puțin, dar tot din cauza întârzierilor făcute de PSD-iști s-au acumulat penalități și întârzieri.”, a afirmat Ludovic Orban.

Tags:
Citește și...
Zelenski anunță atacuri la 700 de kilometri de Ucraina. Kievul lovește rafinării și promite noi operațiuni în Rusia
Externe
Zelenski anunță atacuri la 700 de kilometri de Ucraina. Kievul lovește rafinării și promite noi operațiuni în Rusia
Acordul Bolojan-Fritz nu funcționează în teritoriu. PNL și PSD și-au dat mâna în Consiliul Județean condus de Adrian Veștea
Politică
Acordul Bolojan-Fritz nu funcționează în teritoriu. PNL și PSD și-au dat mâna în Consiliul Județean condus de Adrian Veștea
Legea salarizării unitare intră în linie dreaptă. Dragoș Pîslaru anunță un acord politic pentru reforma salariilor de la stat
Politică
Legea salarizării unitare intră în linie dreaptă. Dragoș Pîslaru anunță un acord politic pentru reforma salariilor de la stat
NATO caută o formulă mai corectă pentru ajutorul dat Ucrainei. Rutte avertizează că povara nu poate rămâne pe umerii acelorași aliați
Externe
NATO caută o formulă mai corectă pentru ajutorul dat Ucrainei. Rutte avertizează că povara nu poate rămâne pe umerii acelorași aliați
Coaliția s-a refăcut pentru a apăra salariile bugetarilor. PSD, PNL, USR, UDMR au semnat angajamentul pentru legea salarizării
Politică
Coaliția s-a refăcut pentru a apăra salariile bugetarilor. PSD, PNL, USR, UDMR au semnat angajamentul pentru legea salarizării
România primește acces la 16,68 miliarde de euro prin acordul SAFE. Bolojan anunță bani pentru apărare, autostrăzi și industrie
Economic
România primește acces la 16,68 miliarde de euro prin acordul SAFE. Bolojan anunță bani pentru apărare, autostrăzi și industrie
Plata pensiilor ar putea întârzia în luna iunie. Milioane de români vor fi afectați din acest motiv
Politică
Plata pensiilor ar putea întârzia în luna iunie. Milioane de români vor fi afectați din acest motiv
Trump mută atenția NATO spre Polonia. SUA promit încă 5.000 de soldați pentru Polonia, după tensiunile cu Germania
Externe
Trump mută atenția NATO spre Polonia. SUA promit încă 5.000 de soldați pentru Polonia, după tensiunile cu Germania
Controversă după o postare publicată de Vlad Voiculescu pe Facebook. Ce mesaj obscen a publicat consilierul președintelui Nicușor Dan
Politică
Controversă după o postare publicată de Vlad Voiculescu pe Facebook. Ce mesaj obscen a publicat consilierul președintelui Nicușor Dan
CTP, atac devastator la adresa lui Nicușor Dan. A dezvăluit care e, de fapt, strategia președintelui: „Ar trebui să se numească Nicu Strategicu. A avut un singur obiectiv” (VIDEO)
Politică
CTP, atac devastator la adresa lui Nicușor Dan. A dezvăluit care e, de fapt, strategia președintelui: „Ar trebui să se numească Nicu Strategicu. A avut un singur obiectiv” (VIDEO)
Ultima oră
14:17 - Zelenski anunță atacuri la 700 de kilometri de Ucraina. Kievul lovește rafinării și promite noi operațiuni în Rusia
14:02 - Hagi a prezentat lotul pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor. Selecționerul a convocat 31 de fotbaliști
13:42 - Accident feroviar în județul Giurgiu. Un tren marfar a lovit o cisternă cu motorină
13:40 - Elwira Petre, mesaj sincer despre presiunea de a fi mereu puternică. Soția lui Mihai Petre a vorbit despre sensibilitate
13:18 - Acordul Bolojan-Fritz nu funcționează în teritoriu. PNL și PSD și-au dat mâna în Consiliul Județean condus de Adrian Veștea
13:11 - Legea salarizării unitare intră în linie dreaptă. Dragoș Pîslaru anunță un acord politic pentru reforma salariilor de la stat
12:42 - Cuba declarată ameninţare pentru Statele Unite. Marco Rubio pregătește terenul pentru o eventuală invazie
12:40 - Cod galben de inundații pe râuri din mai multe zone ale țării. INHGA avertizează asupra viiturilor rapide
12:30 - Mario Iorgulescu, condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare. Prima reacție după verdict: „Crede-mă că sunt nasol rău acum”
12:15 - Accident tragic la o rafinărie din Ungaria. O explozie a provocat moartea unui bărbat și rănirea altora