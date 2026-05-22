Scandalul fraților Micula zguduie scena politică. Ilie Bolojan atacă PSD după acuzațiile privind „banii împărțiți pe șervețel”

Premierul Ilie Bolojan a lansat un atac dur la adresa PSD și a liderilor social-democrați implicați în scandalul legat de despăgubirile plătite de statul român fraților Micula, după ce senatorul PSD Daniel Zamfir și liderul partidului, Sorin Grindeanu, au reluat acuzațiile privind presupuse intervenții politice în favoarea oamenilor de afaceri din Oradea.

Bolojan: „Să minți cu nerușinare arată o lipsă totală de răspundere”

Într-o reacție dură, Bolojan a respins toate acuzațiile privind implicarea sa în negocieri sau influențarea plăților către grupul Micula și a acuzat PSD că încearcă să construiască o campanie bazată pe manipulare și minciună.

„Să minți cu nerușinare, să arunci acuzații fără probe și să încerci să compromiți oameni doar pentru interese politice arată o lipsă totală de răspundere. Nu am participat la nicio împărțire de bani, nu am negociat nimic și nu am făcut altceva decât să susțin respectarea obligațiilor statului român.

România nu poate funcționa pe baza teoriilor conspirației și a stenogramelor scoase selectiv în spațiul public. Dacă există probe privind ilegalități, ele trebuie prezentate instituțiilor statului, nu transformate în spectacol politic”, a declarat Ilie Bolojan.

Cum a izbucnit scandalul

Scandalul a pornit după ce senatorul PSD Daniel Zamfir a susținut public că, în anul 2019, în perioada în care Ludovic Orban era premier, s-ar fi discutat în cabinetul prim-ministrului despre plata unor despăgubiri uriașe către frații Ioan și Viorel Micula.

Zamfir a afirmat că Ilie Bolojan ar fi participat la discuții împreună cu frații Micula, avocatul acestora și reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

„Cu un șervețel sau pe un șervețel și pe un pix, Ilie Bolojan, cu frații Micula și cu avocatul fraților Micula, în prezența funcționarilor din Ministerul de Finanțe, împărțeau banii din fondul de rezervă pe șervețel. Este poate cel mai grav trafic de influență în cabinetul unui prim ministru care s-a petrecut de la Revoluție încoace”, a declarat Daniel Zamfir.

Ulterior, liderul a revenit și a spus că nu își va retrage afirmațiile, deși a primit notificări din partea avocaților fraților Micula.

„Nu voi retracta ceea ce am spus, nu mă intimidează acțiunile lor. Documentele pe care le-am prezentat reprezintă stenograma unei discuții care a avut loc în cabinetul primului ministru”, a declarat senatorul PSD.

Acesta a continuat atacul și a afirmat că în biroul lui Ludovic Orban ar fi fost prezenți mai mulți actori politici și avocați.

„Vă imaginați că s-a speriat domnul Ilie Bolojan când s-a aprins lumina în acea încăpere și l-a găsit acolo pe «marele șobolan» Ludovic Orban? Nici vorbă. L-a luat de mânuță și împreună pleacă la reconstrucția noului Partid Liberal”, a spus Zamfir.

Ludovic Orban: „Statul român era obligat să plătească”

a respins la rândul său acuzațiile formulate de PSD și a susținut că plata despăgubirilor era o obligație legală a statului român. Hoțul strigă hoții, a afirmat fostul premier.

”Este o petardă politicianistă, lipsită de orice fundament juridic. Vă reamintesc că eu am fost obligat să fac aceea plată, tot din cauza foștilor miniștri ai PSD. Am plătit pentru decizia fostului premier Adrian Năstase, pentru că ridicat facilitățile pentru firmele fraților Micula, așa cum sunt ei cunoscuți.

În mod normal, dacă se plătea la vremea ei, noi ar ar fi trebuit să plătim mult mai puțin, dar tot din cauza întârzierilor făcute de PSD-iști s-au acumulat penalități și întârzieri.”, a afirmat Ludovic Orban.