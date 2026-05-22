Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, acuză probleme grave în modul în care au fost gestionate proiecte importante pentru digitalizarea României.

Oficialul susține că anularea licitației pentru Platforma Națională de Interoperabilitate a fost contestată chiar de un responsabil implicat anterior în proiect, în timp ce proceduri de sute de milioane de lei ridică semne de întrebare privind și folosirea banului public.

Licitație de peste 160 de milioane de lei, motiv de conflict

Irineu Darău a transmis că secretarul general al Autorității pentru Digitalizarea României a contestat decizia prin care a fost anulată licitația pentru Platforma Națională de Interoperabilitate. Potrivit ministrului, același oficial ar fi fost anterior manager de proiect pentru PNI și ar fi avizat caietul de sarcini pe baza căruia a fost lansată procedura.

„Cu alte cuvinte, omul care a construit și avizat proiectul contestă acum decizia prin care proiectul a fost oprit”, a declarat Irineu Darău pe .

Ministrul susține că procedura avea o valoare de peste 160 de milioane de lei și ar fi fost lansată fără toate aprobările obligatorii. În opinia sa, proiectul ridica probleme serioase privind felul în care fusese construit.

Acuzații privind legături vechi și contracte mari

Darău a adus în discuție și numele secretarului general al ADR, Dragoș Cosmin , despre care afirmă că are un rol important și în procedurile pentru Cloudul Guvernamental. Ministrul susține că acesta ar fi lucrat, între 2012 și 2014, la două firme controlate prin interpuși de Sebastian Ghiță.

Oficialul a mai afirmat că fratele unuia dintre acești interpuși ar fi depus ofertă la ADR în 2025, printr-o firmă înființată în decembrie 2024, pentru un contract de 743 de milioane de lei privind implementarea Cloudului Guvernamental.

Digitalizarea României devine, în mesajul ministrului, nu doar o problemă tehnică, ci și una de integritate administrativă. Darău susține că digitalizarea României trebuie scoasă din zona proiectelor netransparente și a influențelor vechi.

Ministrul promite „curățenie” în proiectele privind digitalizarea României

Irineu Darău spune că obiectivul actualei conduceri este schimbarea modului în care sunt gestionate marile proiecte digitale ale statului. Acesta a transmis că nu mai trebuie acceptate proceduri opace, grupuri care se protejează reciproc sau decizii care pun sub semnul întrebării folosirea banului public.

„Digitalizarea trebuie făcută corect, transparent și în interesul statului român, nu pentru menținerea unor rețele vechi conectate la bani și influență”, a transmis ministrul.

Oficialul a adăugat că va continua verificările și că presiunile nu vor opri procesul început în instituție.

„Continuăm curățenia și mergem până la capăt. Nici intimidările, nici calomniile, nici încercările de kompromat nu ne vor opri”, a afirmat Irineu Darău.