B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Scandal la vârful digitalizării României. Irineu Darău acuză mai multe blocaje și legături în proiecte de sute de milioane

Scandal la vârful digitalizării României. Irineu Darău acuză mai multe blocaje și legături în proiecte de sute de milioane

Răzvan Adrian
22 mai 2026, 10:38
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Scandal la vârful digitalizării României. Irineu Darău acuză mai multe blocaje și legături în proiecte de sute de milioane
Irineu Darău (USR), ministrul Economiei. Sursa foto: Captură video B1 TV
Cuprins
  1. Licitație de peste 160 de milioane de lei, motiv de conflict
  2. Acuzații privind legături vechi și contracte mari
  3. Ministrul promite „curățenie” în proiectele privind digitalizarea României

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, acuză probleme grave în modul în care au fost gestionate proiecte importante pentru digitalizarea României.

Oficialul susține că anularea licitației pentru Platforma Națională de Interoperabilitate a fost contestată chiar de un responsabil implicat anterior în proiect, în timp ce proceduri de sute de milioane de lei ridică semne de întrebare privind transparența și folosirea banului public.

Licitație de peste 160 de milioane de lei, motiv de conflict

Irineu Darău a transmis că secretarul general al Autorității pentru Digitalizarea României a contestat decizia prin care a fost anulată licitația pentru Platforma Națională de Interoperabilitate. Potrivit ministrului, același oficial ar fi fost anterior manager de proiect pentru PNI și ar fi avizat caietul de sarcini pe baza căruia a fost lansată procedura.

„Cu alte cuvinte, omul care a construit și avizat proiectul contestă acum decizia prin care proiectul a fost oprit”, a declarat Irineu Darău pe Facebook.

Ministrul susține că procedura avea o valoare de peste 160 de milioane de lei și ar fi fost lansată fără toate aprobările obligatorii. În opinia sa, proiectul ridica probleme serioase privind felul în care fusese construit.

Acuzații privind legături vechi și contracte mari

Darău a adus în discuție și numele secretarului general al ADR, Dragoș Cosmin Niculescu, despre care afirmă că are un rol important și în procedurile pentru Cloudul Guvernamental. Ministrul susține că acesta ar fi lucrat, între 2012 și 2014, la două firme controlate prin interpuși de Sebastian Ghiță.

Oficialul a mai afirmat că fratele unuia dintre acești interpuși ar fi depus ofertă la ADR în 2025, printr-o firmă înființată în decembrie 2024, pentru un contract de 743 de milioane de lei privind implementarea Cloudului Guvernamental.

Digitalizarea României devine, în mesajul ministrului, nu doar o problemă tehnică, ci și una de integritate administrativă. Darău susține că digitalizarea României trebuie scoasă din zona proiectelor netransparente și a influențelor vechi.

Ministrul promite „curățenie” în proiectele privind digitalizarea României

Irineu Darău spune că obiectivul actualei conduceri este schimbarea modului în care sunt gestionate marile proiecte digitale ale statului. Acesta a transmis că nu mai trebuie acceptate proceduri opace, grupuri care se protejează reciproc sau decizii care pun sub semnul întrebării folosirea banului public.

„Digitalizarea trebuie făcută corect, transparent și în interesul statului român, nu pentru menținerea unor rețele vechi conectate la bani și influență”, a transmis ministrul.

Oficialul a adăugat că va continua verificările și că presiunile nu vor opri procesul început în instituție.

„Continuăm curățenia și mergem până la capăt. Nici intimidările, nici calomniile, nici încercările de kompromat nu ne vor opri”, a afirmat Irineu Darău.

Tags:
Citește și...
Scandal la RAR. Firmă cu 4 angajați, contracte de milioane după un incident IT considerat „previzibil”. Cum se împart bani cu „dedicație”
Eveniment
Scandal la RAR. Firmă cu 4 angajați, contracte de milioane după un incident IT considerat „previzibil”. Cum se împart bani cu „dedicație”
Exclusiv. Control în cazul copilului mort în județul Bacău. Raed Arafat reclamă deficitul de medici și birocrația greoaie pentru angajare (VIDEO)
Eveniment
Exclusiv. Control în cazul copilului mort în județul Bacău. Raed Arafat reclamă deficitul de medici și birocrația greoaie pentru angajare (VIDEO)
Mașini second-hand vândute fără venituri declarate. Percheziții în Maramureș și alte nouă județe, într-un dosar cu prejudiciu de peste 3,6 milioane de lei
Eveniment
Mașini second-hand vândute fără venituri declarate. Percheziții în Maramureș și alte nouă județe, într-un dosar cu prejudiciu de peste 3,6 milioane de lei
O rutină de dimineață s-a transformat într-o dramă. Pericolul din mașinile încise, readus în atenție de cazul unei fetițe din Spania
Externe
O rutină de dimineață s-a transformat într-o dramă. Pericolul din mașinile încise, readus în atenție de cazul unei fetițe din Spania
Cutremur cu magnitudinea de 5,8 în largul coastelor indoneziene. Autoritățile locale sunt în alertă
Eveniment
Cutremur cu magnitudinea de 5,8 în largul coastelor indoneziene. Autoritățile locale sunt în alertă
Corpul de Control ajunge la CNAIR. Horațiu Cosma acuză o pierdere de peste 340 de milioane de lei pe Autostrada Sebeș-Turda
Eveniment
Corpul de Control ajunge la CNAIR. Horațiu Cosma acuză o pierdere de peste 340 de milioane de lei pe Autostrada Sebeș-Turda
Cocaină vândută pe străzile din Arad. Doi bărbați au fost arestați după un flagrant DIICOT
Eveniment
Cocaină vândută pe străzile din Arad. Doi bărbați au fost arestați după un flagrant DIICOT
Weekend prelungit pentru români la începutul lunii iunie. Când vor avea elevii și angajații zilele libere din 2026
Eveniment
Weekend prelungit pentru români la începutul lunii iunie. Când vor avea elevii și angajații zilele libere din 2026
Curs obligatoriu pentru cei care circulă cu trotineta electrică. Când ar putea intra în vigoare noile reguli din Codul rutier
Eveniment
Curs obligatoriu pentru cei care circulă cu trotineta electrică. Când ar putea intra în vigoare noile reguli din Codul rutier
Un nou caz suspect de hantavirus în România. Ce simptome are pacientul
Eveniment
Un nou caz suspect de hantavirus în România. Ce simptome are pacientul
Ultima oră
10:36 - Scandal la RAR. Firmă cu 4 angajați, contracte de milioane după un incident IT considerat „previzibil”. Cum se împart bani cu „dedicație”
10:13 - Un nou eșec pentru programul spațial al lui Elon Musk. Lansarea super-rachetei Starship V3, anulată în ultimul minut
10:02 - Exclusiv. Control în cazul copilului mort în județul Bacău. Raed Arafat reclamă deficitul de medici și birocrația greoaie pentru angajare (VIDEO)
09:50 - Mașini second-hand vândute fără venituri declarate. Percheziții în Maramureș și alte nouă județe, într-un dosar cu prejudiciu de peste 3,6 milioane de lei
09:18 - O rutină de dimineață s-a transformat într-o dramă. Pericolul din mașinile încise, readus în atenție de cazul unei fetițe din Spania
08:51 - Cutremur cu magnitudinea de 5,8 în largul coastelor indoneziene. Autoritățile locale sunt în alertă
08:48 - Corpul de Control ajunge la CNAIR. Horațiu Cosma acuză o pierdere de peste 340 de milioane de lei pe Autostrada Sebeș-Turda
08:32 - Plata pensiilor ar putea întârzia în luna iunie. Milioane de români vor fi afectați din acest motiv
08:18 - Cocaină vândută pe străzile din Arad. Doi bărbați au fost arestați după un flagrant DIICOT
07:53 - Vremea de astăzi în România, 22 mai. Vânt puternic în Moldova și ploi în mai multe zone