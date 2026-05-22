Donald Trump a scăpat de unul dintre cei mai acerbi critici ai săi, Stephen Colbert, realizatorul „Late Show”. Emisiunea a fost difuzată pentru ultima oară joi, 21 mai.

Donald Trump a scăpat de un critic incomod

Alături de Jimmy Kimmel, a fost unul dintre cei mai acerbi critici ai șefului de la Casa Albă. Donald Trump a contestat, în mai multe rânduri emisiunea acestuia, făcând presiuni pentru a fi oprită. Iar conducerea CBS, postul de televiziune care difuza show-ul, parte a gigantului Media Paramount SkyDance a cedat.

Încă din vara trecută, conducere postului a anunțat că nu va mai difuza emisiunea, invocând motive financiare. S-a întâmplat după ce comediantul a calificat drept „o mită uriașă” un acord în valoare de 16 milioane de dolari încheiat de Paramount, compania-mamă a postului de televiziune, cu Trump, pentru o presupusă înscenare a unui interviu cu fosta sa rivală la prezidențiale, Kamala Harris.

Cu o vechime de aproximativ 33 de ani, „The Late Show” a fost lider de audiență în intervalul său orar, de-a lungul anilor. Emisiunea a debutat avându-l ca realizator pe David Letterman. După retragerea acestuia, în 2015, formatul a fost preluat de Stephen Colbert. De-a lungul anilor, în platoul emisiunii au apărut numeroase personalități din politică, muzică și film.

Odată cu preluarea emisiunii, Colbert s-a axat pe comentarii politice, iar una dintre țintele glumelor sale a devenit Trump. Acesta l-a atacat în mai multe rânduri pe realizatorul de televziune, afirmând că este lipsit de talent și că face glume vulgare. Late Show a devenit una dintre cele mai vizibile voci media pentru publicul anti-Trump din Statele Unite.

The Late Show ends tonight. After 33 years. Letterman built it. Colbert inherited it & turned it into something entirely his own. Across town, Jimmy Fallon & Jimmy Kimmel cleared their schedules. Both shows going dark tonight. No competition. Just space for the finale. When… — Anastasia (@cutepinkrobot)

Controversele din jurul opririi Late Show

Analiștii sunt de părere că oprirea emisiunii prezentate de Stephen Colbert are legătură cu încercare CBS și de a evita tensiunile cu administrația Trump. Grupul media are nevoie de mai multe aprobări aprobări federale pentru tranzacții importante. Deși CBS susține că motivele închiderii emisiunii care-l critica pe Donald Trump sunt strict financiare, există numeroase speculații pe acest subiect.

De altfel, primele semne de întrebare legate de continuitatea show-ului au apărut după acordul financiar încheiat anul trecut între Paramount și Trump, într-un litigiu legat de emisiunea „60 Minutes” difuzată de CBS. Înțelegerea s-a ridicat la 16 milioane de dolari. La scurtă vreme, conducerea CBS News a fost preluată de o influenceriță cu orientare de dreapta, Bari Weiss, care a demarat o reorganizare a echipelor jurnalistice.

De-a lungul vremii, Trump nu și-a putut ascunde ranchiuna față de comediantul care îl critica. El l-a calificat drept o „epavă patetică” ce trebuia „scoasă din funcțiune”. De altfel, șeful de la Casa Albă și-a exprimat entuziasmul după ultima emisiune, într-o postare pe rețeaua sa de socializare.

„Colbert a ajuns în sfârșit la capătul colaborării cu CBS. Incredibil că a rezistat atât de mult! Fără talent, fără audiență, fără viață. Era ca un om mort. Ai putea lua pe oricine de pe stradă și ar fi mai bun decât acest individ complet nesuferit. Din fericire, în sfârșit a plecat”, a scris președintele SUA pe Truth Social.

Stephen Colbert, c’est fini 😢 Il y a 11 ans, l’étudiant en journalisme fan de late shows américains que j’étais s’était levé à 5h du matin pour voir la première de son Late Show. Aujourd’hui, c’était la dernière, après une annulation politique qui fait toujours aussi polémique… — Nicolas Lellouche (@LelloucheNico)

Ultima emisiune realizată de criticul lui Donald Trump

Paul McCartney a fost invitatul surpriză a lui Stephen Colbert, în ultimul episod al emisiunii „The Late Show With Stephen Colbert”. El a oferit un final emoţionant seriei, având onoarea de a stinge luminile în Teatrul Ed Sullivan, locul de desfăurare a emisiunii.

În final, McCartney şi Colbert au interpretat „Hello Goodbye” a formaţiei The Beatles, acompaniaţi de Elvis Costello şi Jon Batiste. Pe scenă, celor doi li s-au alăturat membri ai echipei care au dansat, în timp ce formaţia locală a transformat melodia din anii ’60 într-o piesă în stilul New Orleans.

Apoi, Colbert a apărut într-o secvenţă filmată în care îl conducea pe McCartney în culise, la panoul electric. Legendarul rocker a acționat întrerupătorul care a transformat Teatrul Sullivan într-un portal interdimensional verde.

Acum CBS va înlocui emisiunea cu „Comics Unleashed”, un program de stand-up comedy realizat de comediantul Byron Allen.

ends „The Late Show” with a joyous performance of the Beatles classic „Hello, Goodbye” alongside Paul McCartney. They were also joined by Elvis Costello and Jon Batiste, as a parade of staffers danced across the stage while the house band transformed the ’60s… — Variety (@Variety)

Cine este Stephen Colbert?

Stephen Colbert, pe care Donald Trump l-a luat la țintă, și-a început cariera în teatrul de improvizație. El a debutat la televiziune în 1995, iar în 1997 s-a alăturat show-ului „The Daily Show” realizată de Jon Stewart. Aici interpreta rolul unui corespondent reacționar și încăpățânat. Cu acest personaj, și-a creat propria emisiune, „The Colbert Report”, în 2005. Ulterior, în 2015, a preluat emisiunea „Late Show”.

După despărțirea de CBS, Stephen Colbert a lăsat să se înțeleagă că ar putea avea în vedere o nouă emisiune, dar nu a dat detalii. Admirator al universului scriitorului britanic Tolkien, el a anunțat că va participa la scrierea unui film bazat pe „Stăpânul inelelor” împreună cu regizorul neozeelandez Peter Jackson, cel care a adaptat trilogia pentru marele ecran.

Săptămâna trecută, Stephen Colbert l-a avut ca invitat în emisiune pe fostul prezentator și creator al emisiunii, David Letterman, căruia i-a succedat în 2015. Cei doi s-au urcat pe acoperișul Teatrului Ed Sullivan din New York pentru a arunca de acolo mobilierul din studio peste un logo uriaș al CBS așezat pe sol.