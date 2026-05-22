România va avea acces la un împrumut de 16,68 miliarde de euro prin acordul SAFE semnat cu Comisia Europeană, anunță premierul interimar Ilie Bolojan. Banii ar urma să fie folosiți pentru investiții în apărare, infrastructură strategică, autostrăzile din Moldova și dezvoltarea industriei românești de apărare.

Apărare mai puternică și costuri mai mici de finanțare

Ilie Bolojan a transmis că acordul SAFE oferă României posibilitatea de a finanța dotarea armatei cu tehnică modernă, pe baza planurilor de înzestrare pregătite de militari. Premierul interimar spune că acest lucru va crește siguranța țării și va îmbunătăți interoperabilitatea cu celelalte armate NATO.

„România va avea acces la un împrumut de 16,68 miliarde de euro pentru investiții în apărare, infrastructură strategică și dezvoltarea capacităților de producție din țară”, a declarat Ilie Bolojan pe Facebook, potrivit .

Un alt avantaj invocat este costul finanțării. Potrivit premierului interimar, împrumutul garantat de Comisia Europeană va avea dobânzi la jumătate față de condițiile actuale de piață, cu o perioadă de grație de 10 ani și rambursare pe 40 de ani.

„Pentru acest împrumut, garantat de Comisia Europeană, dobânzile sunt la jumătate față de cele la care ne împrumutăm în prezent, perioada de grație este de 10 ani, iar cea de rambursare de 40 de ani”, a precizat Bolojan.

Ilie Bolojan: Fără programul SAFE nu am fi avut finanțare pentru autostrăzile Moldovei

O parte importantă a finanțării este direcționată către infrastructura rutieră strategică. Bolojan spune că peste 4 miliarde de vor merge către tronsoanele Pașcani-Suceava-Siret și Pașcani-Iași-Ungheni.

În opinia sa, fără acest credit, România nu ar fi avut finanțare pentru aceste autostrăzi. Premierul interimar susține că legăturile rutiere din nord-est sunt esențiale pentru dezvoltarea Moldovei și pentru relațiile economice cu Republica Moldova și .

Acordul SAFE România este prezentat astfel nu doar ca un instrument militar, ci și ca o sursă de finanțare pentru infrastructură și economie.

Industrie de apărare și locuri de muncă în țară

Ilie Bolojan mai spune că acordul ar trebui să aducă transfer de tehnologie și producție în România. O condiție importantă a contractelor de achiziție ar fi ca mai mult de jumătate dintre componente să fie produse în țară.

„Asta înseamnă transfer de tehnologie, investiții și capacitatea de a asigura mentenanța tehnicii militare în țară”, a transmis premierul interimar.

Investițiile ar urma să implice atât companii de stat din subordinea Ministerului Economiei, cât și firme private românești sau mari producători europeni care ar putea investi direct în România.

Bolojan susține că programul poate contribui la refacerea industriei de apărare și la crearea de locuri de muncă în zonele în care vor fi localizate investițiile.

„Miza acestui program nu este doar securitatea României, ci și capacitatea noastră de a produce mai mult aici, acasă, în parteneriat cu industria europeană”, a declarat Ilie Bolojan.

Acordul SAFE România este prezentat de premierul interimar ca o combinație între securitate, infrastructură și dezvoltare economică. Dacă proiectele anunțate vor fi duse până la capăt, finanțarea europeană ar putea influența atât dotarea armatei, cât și conectarea Moldovei și relansarea unor capacități industriale din țară.