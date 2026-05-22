Cum încearcă AUR să schimbe legea finanțării partidelor după scandalul banilor primiți de Simion de la Maricel Păcuraru

Partidul condus de George Simion a încercat în instanță să modifice regulile privind finanțarea campaniilor electorale, după ce Autoritatea Electorală Permanentă a refuzat să deconteze milioane de lei , primiți de la Maricel Păcuraru și cheltuiți în campania pentru europarlamentarele din 2024.

Simion vrea lege pentru a recupera banii împrumutați de la Păcuraru

Partidul condus de George Simion a încercat în instanță să modifice regulile privind finanțarea campaniilor electorale, după ce Autoritatea Electorală Permanentă a refuzat să deconteze milioane de lei cheltuiți în campania pentru europarlamentarele din 2024.

Miza procesului: peste 13,2 milioane de lei cheltuiți de candidați AUR, bani proveniți în mare parte din împrumuturi acordate de omul de afaceri Maricel Păcuraru, patronul postului Realitatea Plus.

Curtea de Apel București a respins acțiunea AUR pe 4 mai 2026, însă decizia poate fi atacată cu recurs.

Potrivit documentelor din proces, AUR a contestat prevederi din legislația secundară adoptată de Guvern și aplicată de AEP. Partidul susține că Executivul ar fi adăugat condiții suplimentare față de legea votată în Parlament.

În realitate, disputa a pornit de la modul în care au fost finanțate campaniile unor candidați AUR.

Schema era următoarea:

candidații AUR contractau împrumuturi;

o parte importantă din bani provenea de la Maricel Păcuraru ;

; după alegeri, partidul cerea decontarea cheltuielilor de la stat, prin AEP;

Autoritatea Electorală a refuzat plata.

AEP a considerat că mecanismul folosit încalcă regulile privind finanțarea partidelor și trasabilitatea banilor din campanie.

Împrumuturi de milioane pentru candidații AUR

Mai multe investigații publicate în 2024 și 2026 au arătat că persoane din conducerea și anturajul AUR au folosit bani împrumutați de la Maricel Păcuraru pentru a-și finanța campaniile electorale.

Potrivit informațiilor publicate de

cinci candidați AUR ar fi avut datorii individuale de aproximativ 2,3 milioane de lei către Păcuraru;

suma totală refuzată la decont de AEP depășea 2 milioane de euro;

ulterior, opt membri AUR și-au dat propriul partid în judecată pentru recuperarea banilor investiți în campanie.

Relația dintre Simion și televiziunea lui Păcuraru

În ultimii ani, Realitatea Plus a devenit una dintre principalele platforme media favorabile lui George Simion și partidului AUR.

În paralel cu expunerea mediatică masivă:

patronul televiziunii apărea și ca finanțator indirect al unor campanii AUR;

candidați ai partidului au contractat împrumuturi din zona de influență a lui Păcuraru;

AUR a încercat ulterior să schimbe regulile după ce statul a refuzat rambursarea banilor.

O încercare de a rescrie regulile după alegeri

Procesul deschis de AUR are o miză mult mai mare decât simpla recuperare a unor bani.

Dacă instanța ar fi admis cererea partidului, s-ar fi creat un precedent prin care regulile de control al finanțării electorale puteau fi relaxate exact după ce un partid fusese prins folosind mecanisme contestate de .

Criticii AUR susțin că demersul echivalează cu o tentativă de „lege pentru propriul caz”: schimbarea regulilor după ce partidul a rămas fără decontările de milioane de euro.

Patronul Realitatea Plus și problemele judiciare

Maricel Păcuraru este omul de afaceri asociat cu controlul postului Realitatea Plus.

Numele său a apărut în mai multe anchete și dosare: