Cum încearcă AUR să schimbe legea finanțării partidelor după scandalul banilor primiți de Simion de la Maricel Păcuraru

Partidul condus de George Simion a încercat în instanță să modifice regulile privind finanțarea campaniilor electorale, după ce Autoritatea Electorală Permanentă a refuzat să deconteze milioane de lei , primiți de la Maricel Păcuraru și cheltuiți în campania pentru europarlamentarele din 2024.
Miza procesului: peste 13,2 milioane de lei cheltuiți de candidați AUR, bani proveniți în mare parte din împrumuturi acordate de omul de afaceri Maricel Păcuraru, patronul postului Realitatea Plus.
Curtea de Apel București a respins acțiunea AUR pe 4 mai 2026, însă decizia poate fi atacată cu recurs.
Potrivit documentelor din proces, AUR a contestat prevederi din legislația secundară adoptată de Guvern și aplicată de AEP. Partidul susține că Executivul ar fi adăugat condiții suplimentare față de legea votată în Parlament.
În realitate, disputa a pornit de la modul în care au fost finanțate campaniile unor candidați AUR.
Schema era următoarea:
AEP a considerat că mecanismul folosit încalcă regulile privind finanțarea partidelor și trasabilitatea banilor din campanie.
Mai multe investigații publicate în 2024 și 2026 au arătat că persoane din conducerea și anturajul AUR au folosit bani împrumutați de la Maricel Păcuraru pentru a-și finanța campaniile electorale.
Potrivit informațiilor publicate de G4Media:
În ultimii ani, Realitatea Plus a devenit una dintre principalele platforme media favorabile lui George Simion și partidului AUR.
În paralel cu expunerea mediatică masivă:
Procesul deschis de AUR are o miză mult mai mare decât simpla recuperare a unor bani.
Dacă instanța ar fi admis cererea partidului, s-ar fi creat un precedent prin care regulile de control al finanțării electorale puteau fi relaxate exact după ce un partid fusese prins folosind mecanisme contestate de AEP.
Criticii AUR susțin că demersul echivalează cu o tentativă de „lege pentru propriul caz”: schimbarea regulilor după ce partidul a rămas fără decontările de milioane de euro.
Maricel Păcuraru este omul de afaceri asociat cu controlul postului Realitatea Plus.
Numele său a apărut în mai multe anchete și dosare: