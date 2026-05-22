Exercițiul Trojan Footprint 2026: NATO a activat Articolul 5 în simularea unui atac asupra României

Adrian A
22 mai 2026, 11:16
Cuprins
  1. Atac asupra României. A fost activat Articolul 5
  2. Ce este Trojan Footprint 2026

NATO a simulat un atac asupra României în cadrul exercițiului Trojan Footprint 2026, scenariu în care o clădire abandonată a fost ocupată de trupe ale unui stat inamic și folosită pentru fabricarea de drone. În urma scenariului, a fost activat Articolul 5 și România a primit sprijin din partea aliaților.

Atac asupra României. A fost activat Articolul 5

Potrivit scenariului, forțele inamice au pătruns pe teritoriul României și au ocupat o clădire abandonată, pe care au utilizat-o pentru fabricarea unor drone destinate atacurilor hibride. Atacul asupra României a activat Articolul 5, mecanismul colectiv de apărare al NATO, ca răspuns la agresiunea simulată.

Conform scenariului, după descoperirea instalațiilor de producție a dronelor, forțele aliate au planificat misiuni de neutralizare a amenințărilor din interiorul clădirii și de eliminare a echipamentelor utilizate în atacuri hibride, ca parte a operațiunilor simulate în cadrul Trojan Footprint 2026.

Operațiunea de intervenție a inclus dislocarea și infiltrarea unor operatori din Batalionul 53 de Comando Bacău și din forțele speciale italiene, așa cum a fost relatat în relatarea pentru presă. Obiectivul misiunii a constat în pătrunderea în clădire, identificarea și neutralizarea combatanților ostili și a mijloacelor de atac.

După operațiunile de neutralizare a forțelor inamice găsite în clădirea țintă, forțele de operații speciale au distrus dronele care reprezentau o amenințare la adresa teritoriului național, conform scenariului exercițiului.

Ce este Trojan Footprint 2026

Trojan Footprint 2026 a fost gândit ca cel mai mare exercițiu al aliaților din flancul estic al NATO, cu miza principală de a descuraja orice amenințare externă și de a garanta securitatea teritoriului național. Exercițiul a inclus operațiuni comune pentru creșterea capacității de reacție și interoperabilitate între forțele participante.

„Trojan Footprint” a debutat în 2016 și, de-a lungul anilor, a devenit cel mai important exercițiu de operațiuni speciale din Europa. Organizată o dată la doi ani, această inițiativă implică toate ramurile forțelor armate americane – Forțele Aeriene, Armata, Corpul de Infanterie Marină, Marina și Forțele Spațiale – alături de aliații NATO.

Prin antrenamentele comune și schimbul de cunoștințe, exercițiul își propune să pregătească forțe reziliente, capabile să descurajeze orice amenințare și să asigure securitatea regiunii.

