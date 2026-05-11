B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ministerul Transporturilor anunță verificări extinse la Metrorex. Radu Miruță promite eliminarea „rețelelor tolerate ani de zile”

Ministerul Transporturilor anunță verificări extinse la Metrorex. Radu Miruță promite eliminarea „rețelelor tolerate ani de zile”

Răzvan Adrian
11 mai 2026, 14:22
Ministerul Transporturilor anunță verificări extinse la Metrorex. Radu Miruță promite eliminarea „rețelelor tolerate ani de zile”
Sursa foto: Radu Miruță / Facebook
Cuprins
  1. Controale extinse și măsuri anunțate la Metrorex
  2. Despre contracte, penalități și active nevalorificate
  3. Ministrul acuză existența unor privilegii și conflicte de interese

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, susține că a convocat Adunarea Generală a Acționarilor de la Metrorex și a dispus noi controale pentru verificarea contractelor, recuperarea penalităților și eliminarea conflictelor de interese din companie. Oficialul afirmă că problemele nu mai pot fi ignorate.

Controale extinse și măsuri anunțate la Metrorex

Ministerul Transporturilor pregătește o serie de verificări și măsuri administrative la Metrorex, după ce acesta a anunțat convocarea Adunării Generale a Acționarilor companiei. Potrivit oficialului, obiectivul este schimbarea unor practici vechi și verificarea modului în care au fost gestionate contractele și resursele societății.

„Am convocat astăzi Adunarea Generală a Acționarilor statului român pentru ca la Metrorex să se schimbe niște decizii cu obiceiuri vechi. Acum o săptămână am spus clar: la Metrorex începe curățenia generală”, a transmis Radu Miruță pe Facebook, citat de Agerpres.

Ministrul a precizat că a semnat documentele necesare pentru trimiterea Corpului de Control și pentru analizarea mai multor contracte considerate costisitoare.

Despre contracte, penalități și active nevalorificate

Printre măsurile propuse se numără verificarea contractelor de pază, curățenie și servicii, recuperarea penalităților din proiectele întârziate și reevaluarea modului în care sunt utilizate activele companiei. Autoritățile vor analiza și situația terminalului multimodal Străulești, despre care ministrul susține că generează pierderi.

„Problemele de la Metrorex nu mai pot fi ascunse sub preș. Sunt prea multe, prea grave și durează de prea mulți ani”, a declarat oficialul.

De asemenea, acesta vizează introducerea unor reguli transparente pentru contractele de publicitate și verificarea indicatorilor de performanță ai conducerii companiei.

Ministrul acuză existența unor privilegii și conflicte de interese

Miruță a susținut că în cadrul Metrorex există probleme legate de conflicte de interese și de modul în care au fost negociate anumite aspecte din Contractul Colectiv de Muncă.

„Sunt mulți profesioniști care țin sistemul în funcțiune, zi de zi. Dar profesioniștii nu trebuie să plătească pentru privilegiile, abuzurile și rețelele tolerate ani de zile”, a afirmat ministrul.

Oficialul a mai subliniat că bucureștenii suportă costuri mai mari pentru servicii care ar putea fi îmbunătățite, în timp ce unele penalități și venituri nu sunt recuperate sau valorificate eficient.

„Cât timp sunt la Ministerul Transporturilor, un lucru este sigur: Metrorex trebuie să lucreze pentru cetățeni, nu pentru grupuri de interese”, a transmis acesta.

Tags:
Citește și...
Liderul senatorilor PSD dă peste cap planurile bolojeniste. România ar putea avea un guvern săptămâna viitoare
Politică
Liderul senatorilor PSD dă peste cap planurile bolojeniste. România ar putea avea un guvern săptămâna viitoare
FAZ despre PSD și căderea Guvernului Bolojan: „A fura, a împărți și a conduce”. Dan Motreanu acuză că social-democrații au blocat reformele pentru a-și proteja clientela
Politică
FAZ despre PSD și căderea Guvernului Bolojan: „A fura, a împărți și a conduce”. Dan Motreanu acuză că social-democrații au blocat reformele pentru a-și proteja clientela
Nicușor Dan pregătește consultările oficiale pentru noul Guvern. Varianta politică și cea tehnocrată, pe masa de la Cotroceni
Politică
Nicușor Dan pregătește consultările oficiale pentru noul Guvern. Varianta politică și cea tehnocrată, pe masa de la Cotroceni
Avocat al lui Călin Georgescu, trimis în judecată după ce a năvălit peste un șef ANAF. Acuzațiile procurorilor
Politică
Avocat al lui Călin Georgescu, trimis în judecată după ce a năvălit peste un șef ANAF. Acuzațiile procurorilor
Putin îl propune pe Gerhard Schröder pentru negocierile privind Ucraina. Berlinul reacționează rece la ideea Kremlinului
Externe
Putin îl propune pe Gerhard Schröder pentru negocierile privind Ucraina. Berlinul reacționează rece la ideea Kremlinului
Tensiuni majore în PNL. Se cere congres și apar scenarii de rupere a grupurilor parlamentare
Politică
Tensiuni majore în PNL. Se cere congres și apar scenarii de rupere a grupurilor parlamentare
Zamfir (PSD): Am accepta și un premier tehnocrat. De ce nu pleacă Bolojan? Se agață de scaun!
Politică
Zamfir (PSD): Am accepta și un premier tehnocrat. De ce nu pleacă Bolojan? Se agață de scaun!
Donald Trump și-a trimis responsabilul pentru armamentul SUA la Summitul B9 de la București
Politică
Donald Trump și-a trimis responsabilul pentru armamentul SUA la Summitul B9 de la București
Emil Boc: Alegerile anticipate n-ar trebui să fie excluse dacă celelalte soluţii nu funcţionează
Politică
Emil Boc: Alegerile anticipate n-ar trebui să fie excluse dacă celelalte soluţii nu funcţionează
Surse: Nicușor Dan pregătește condiții cruciale pentru viitorul Guvern. Ce „foaie de parcurs” ar urma să primească noul premier
Politică
Surse: Nicușor Dan pregătește condiții cruciale pentru viitorul Guvern. Ce „foaie de parcurs” ar urma să primească noul premier
Ultima oră
17:35 - Lucrările la Planșeul Unirii au depășit 60% din întregul proiect. Ce mesaj politic au transmis împreună Daniel Băluță și Ciprian Ciucu
17:25 - Emmanuel Macron, în rol de „jandarm” la un eveniment public. Președintele francez a făcut ordine printre gălăgioșii din sală (VIDEO)
17:20 - Grecia trece printr-un episod termic extrem. Cât de cald se face marți în zonele turistice
17:06 - Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv la 9 luni de închisoare, însă nu stă după gratii în România. Americanii sunt imuni la justiția din țara noastră
16:49 - Liderul senatorilor PSD dă peste cap planurile bolojeniste. România ar putea avea un guvern săptămâna viitoare
16:38 - Ursul care ar fi ucis o femeie în Bistrița-Năsăud, în atenția autorităților. De ce este necesară aprobarea Ministerului Mediului pentru extragerea animalului
16:29 - FAZ despre PSD și căderea Guvernului Bolojan: „A fura, a împărți și a conduce”. Dan Motreanu acuză că social-democrații au blocat reformele pentru a-și proteja clientela
16:26 - Detalii șocante într-un caz de trafic de minori din Craiova! O adolescentă a fost exploatată și torturată luni întregi
16:11 - Nicușor Dan pregătește consultările oficiale pentru noul Guvern. Varianta politică și cea tehnocrată, pe masa de la Cotroceni
16:01 - Europa accelerează cursa pentru mașinile electrice. Aproape 200 de miliarde de euro au fost investite în industria EV