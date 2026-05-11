Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, susține că a convocat Adunarea Generală a Acționarilor de la Metrorex și a dispus noi controale pentru verificarea contractelor, recuperarea penalităților și eliminarea conflictelor de interese din companie. Oficialul afirmă că problemele nu mai pot fi ignorate.

Controale extinse și măsuri anunțate la Metrorex

Ministerul Transporturilor pregătește o serie de verificări și măsuri administrative la Metrorex, după ce acesta a anunțat convocarea Adunării Generale a companiei. Potrivit oficialului, obiectivul este schimbarea unor practici vechi și verificarea modului în care au fost gestionate contractele și resursele societății.

„Am convocat astăzi Adunarea Generală a Acționarilor statului român pentru ca la Metrorex să se schimbe niște decizii cu obiceiuri vechi. Acum o săptămână am spus clar: la Metrorex începe curățenia generală”, a transmis Radu Miruță pe Facebook, citat de .

Ministrul a precizat că a semnat documentele necesare pentru trimiterea Corpului de și pentru analizarea mai multor contracte considerate costisitoare.

Despre contracte, penalități și active nevalorificate

Printre măsurile propuse se numără verificarea contractelor de pază, curățenie și servicii, recuperarea penalităților din proiectele întârziate și reevaluarea modului în care sunt utilizate activele companiei. Autoritățile vor analiza și situația terminalului multimodal Străulești, despre care ministrul susține că generează pierderi.

„Problemele de la Metrorex nu mai pot fi ascunse sub preș. Sunt prea multe, prea grave și durează de prea mulți ani”, a declarat oficialul.

De asemenea, acesta vizează introducerea unor reguli transparente pentru contractele de publicitate și verificarea indicatorilor de performanță ai conducerii companiei.

Ministrul acuză existența unor privilegii și conflicte de interese

Miruță a susținut că în cadrul Metrorex există probleme legate de conflicte de interese și de modul în care au fost negociate anumite aspecte din Contractul Colectiv de Muncă.

„Sunt mulți profesioniști care țin sistemul în funcțiune, zi de zi. Dar profesioniștii nu trebuie să plătească pentru privilegiile, abuzurile și rețelele tolerate ani de zile”, a afirmat ministrul.

Oficialul a mai subliniat că bucureștenii suportă costuri mai mari pentru servicii care ar putea fi îmbunătățite, în timp ce unele penalități și venituri nu sunt recuperate sau valorificate eficient.

„Cât timp sunt la Ministerul Transporturilor, un lucru este sigur: Metrorex trebuie să lucreze pentru cetățeni, nu pentru grupuri de interese”, a transmis acesta.