Adriana Săftoiu, șefa TVR, a declarat că are un salariu prea mare din cauza modului în care a fost negociat cu sindicatele Contractul Colectiv de Muncă.

Ce spune șefa TVR despre salariul ei

„Legea spune foarte simplu: șeful TVR e asimilat unui ministru din punctul de vedere al salariului – 21.000 de lei brut. Ce să vedeți? Am salariul mult mai mare.

Eu sunt președinte al Consiliului de Administrație, dar și Director General. Directorul General trebuie să aibă carte de muncă. Am descoperit că la Contractul Colectiv de Muncă e o anexă cu niște coeficienți. Coeficientul e 10,5 pentru președintele-director general al TVR. Acest coeficient se înmulțește cu salariul minim pe TVR, cam 4.250 de lei. Înmulțiți cu 10,5”, a explicat Adriana Săftoiu, în podcastul

Ea a precizat că și alți directori și producători din TVR beneficiază de aceleași prevederi.

Adriana Săftoiu vrea să-și scadă salariul

„Ca să-mi pot scădea salariul, trebuie să deschid Contractul Colectiv de Muncă și să scad coeficienții, care duc la valori foarte mari pentru producători, pentru directori. Prin negocierea cu sindicatele care urmează pe CMM, începem cu acest coeficient care va fi redus”, a mai spus Săftoiu.