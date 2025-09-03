Serialul „Emil Gânj” continuă! A fost găsită arma crimei, însă nu de autorități. Cine a făcut descoperirea

B1 Inregistrari!
Elena Boruz
03 sept. 2025, 19:23
Emil Gânj le dă bătăi de cap autorităților, chiar și după două luni de la crima terifiantă, care a avut loc în județul Mureș. Suspectul de uciderea Andei este de negăsit, însă detalii noi au ieșit la iveală în acest caz.

Arma crimei, cea care a lăsat o tânără mamă fără suflare și un băiețel de șapte ani fără una dintre cele mai prețioase persoane din viața lui, a fost găsită.

Cuprins:

  • Cine a descoperit arma crimei
  • Unde cred oamenii legii că s-ar afla Emil Gânj

Cine a descoperit arma crimei

Potrivit informațiilor, arma crimei a fost găsită de bunica victimei și nicidecum de autorități. Aceasta a declarat că în timp ce culegea mure, securea cu care a fost măcelărită Anda i-a sărit în ochi. Descoperirea a avut loc în urmă cu aproximativ două săptămâni, iar femeia, cum a găsit-o, le-a și povestit polițiștilor. Ulterior, bunica Andei a fost dusă la secție, unde a dat declarații.

„M-au dus la Poliţie, am dat declaraţii cum am găsit-o. (…). Nu se mai cunoştea (n.r.: Răspunsul la întrebarea «Avea sânge pe ea?»). Când am prins aşa de el să-l trag afară, am văzut securea. Atunci m-am speriat”, a declarat bunica Andei pentru Antena3CNN.

Conform spuselor sale, arma crimei a fost găsită peste drum de casa în care a avut loc cumplitul incident.

 „La vreo 25 – 30 de metri, cam aşa. (…). Da, da, acolo, în grădină, peste drum”, a adăugat femeia.

Unde cred oamenii legii că s-ar afla Emil Gânj

În urmă cu puțin timp, surse din anchetă au dezvăluit unde bănuiesc oamenii legii că s-ar ascunde Emil Gânj. Potrivit Gândul, individul s-ar afla în tunelurile secrete ale Armatei, săpate imediat după invazia rușilor în Cehoslovacia, la ordinul lui Nicolae Ceaușescu.

Aceeași sursă menționează că autoritățile au ajuns la această concluzie, mai ales pentru faptul că era aproape imposibil ca el să se deplaseze la suprafață și să nu fie văzut, mai ales că pentru găsirea lui s-au folosit inclusiv două elicoptere.

