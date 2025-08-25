B1 Inregistrari!
Emil Gânj, de negăsit după aproape 6 săptămâni de căutări. Surse din anchetă au dezvăluit unde bănuiesc oamenii legii că se ascunde

Elena Boruz
25 aug. 2025, 13:16
Emil Gânj, cel mai căutat român la momentul actual, este de negăsit de aproximativ șase săptămâni. Bărbatul este suspectul principal în cazul uciderii Andei, tânăra de 23 de ani, din Mureș. Surse din anchetă au făcut dezvăluiri incredibile.

Crima a avut loc în ziua de 8 iulie. Potrivit informațiilor, Gânj a ucis-o cu un topor, după care a incendiat-o. Totul s-a petrecut la casa mamei victimei. Anda s-ar fi ascuns în dulap, atunci când a auzit că individul a venit după ea, însă acesta ar fi spart geamurile și ușile cu toporul din dotare, a găsit-o și a ucis-o.

Cuprins:

  • Unde cred polițiștii că se ascunde Emil Gânj
  • Anda a lăsat în urmă un băiețel de 7 ani

Unde cred polițiștii că se ascunde Emil Gânj

Bărbatul s-ar ascunde în tunelurile secrete ale Armatei, săpate imediat după invazia rușilor în Cehoslovacia, la ordinul lui Nicolae Ceaușescu, informează surse din anchetă pentru Gândul. 

Oamenii legii cred că acesta ar fi premeditat totul și și-ar fi adus din timp provizii, care să îl ajute să reziste cât mai mult. În plus, aceștia consideră că Gânj se deplasează pe distanțe foarte scurte, astfel încât să nu fie găsit, și revine în interiorul tunelurilor.

Aceeași sursă menționează că autoritățile au ajuns la această concluzie, mai ales pentru faptul că era aproape imposibil ca el să se deplaseze la suprafață și să nu fie văzut, mai ales că pentru găsirea lui s-au folosit inclusiv două elicoptere.

Anda a lăsat în urmă un băiețel de 7 ani

Anda avea numai 23 de ani și o viață înainte. Din păcate, destinul nu a fost deloc de partea ei, iar acum zace sub pământ și băiețelul ei de șapte ani nu înțelege de ce mama lui nu mai vine.

Acesta întreabă de mama sa, însă întrebările sunt parcă fără răspuns. Ucigașul mamei sale se află în libertate și, deși autoritățile s-au mobilizat pentru găsirea acestuia, totul pare fără rezolvare.

