Sfâșietor! Un băiețel de 1 an și 8 luni s-a înecat într-un iaz. Ce au descoperit autoritățile este de-a dreptul șocant

Sfâșietor! Un copil, în vârstă de doar 1 an și 8 luni, într-un iaz ornamental, în Timișoara. Potrivit informațiilor, locul în care s-a întâmplat tragedia era foarte aproape de grădinița la care mergea. Ceea ce a ieșit la iveală este de-a dreptul revoltător.

Ce a ieșit la iveală

Potrivit informațiilor, în timpul în care copilul s-a înecat, acesta se afla la grădiniță. Practic, băiețelul era în timpul programului de grădiniță, doar că împreună cu alți copii a fost scos afară pentru a se recrea. nu a fost surprins în momentul în care s-a întâmplat, iar lipsa băiețelului a fost constatată mai târziu, informează

Evenimentul nefericit a avut loc în jurul orei 12:30, când polițiștii Secției 2 au fost sesizați cu privire la ce s-a petrecut.

Băiețelul s-a stins din viață

Deși la fața locului s-au deplasat medicii, care au încercat să facă tot ce le-a stat în putință pentru salvarea micuțului, din păcate, acesta nu a răspuns manevrelor de resuscitare. Echipajele specializate nu au putut decât să constate decesul.

Oamenii legii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și se efectuează cercetări și cu privire la supravegherea copiilor.