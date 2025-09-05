B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Sindicatele din educație, apel către directorii și inspectorii școlari: „Nu-i amenințați pe cei care luni vor dori să participe la mitingul și marșul organizat de federațiile sindicale” / „Lupta federațiilor sindicale nu este o luptă împotriva directorilor sau a inspectorilor. Dimpotrivă”

Elena Boruz
05 sept. 2025, 11:06
Sindicatele din educație fac apel către cadrele didactice, directori de unități școlare și inspectori școlari. Acestea îi invită să participe, luni, 8 septembrie, la miting-ul și organizate de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”.

Sindicaliștii nu dau înapoi și doresc să își exprime dorințele și nemulțumirea, chiar în ziua în care ar trebui să înceapă noul an școlar. Aceștia au specificat că demersurile lor reprezintă „o luptă pentru un sistem de învățământ sănătos, predictibil și finanțat” și nicidecum o luptă împotriva directorilor sau inspectorilor.

Cuprins:

  • Ce au transmis Sindicatele
  • Sindicaliștii: „Înainte de a fi directori sau inspectori ați fost exact ca cei care luni, 8 septembrie, își vor striga nemulțumirea în stradă”

Ce au transmis Sindicatele

Sindicaliștii au îndemnat profesorii să iasă în stradă pentru a-și apăra drepturile și i-au rugat pe conducătorii unităților școlare să nu îi amenințe în niciun fel pe cei ce vor avea de gând să participe la mitingul și marșul de luni.
„Stimate colege și stimați colegi, directori și inspectori școlari,
În aceste momente de profundă incertitudine și presiune asupra sistemului de învățământ românesc, ne adresăm dumneavoastră nu doar în calitatea oficială pe care o dețineți, ci ca unor parteneri esențiali în misiunea nobilă a educației, ca unor colegi care, la fel ca noi toți, resimt din plin efectele unor decizii legislative pripite și dăunătoare.
Noua legislație, adoptată fără o consultare reală și fără un studiu de impact serios, a generat o serie de probleme care ne afectează în egală măsură. Creșterea normei didactice, comasarea unităților de învățământ, mărirea efectivelor de elevi la clasă, și, nu în ultimul rând, creșterea obligației de catedră pentru directori și inspectori – toate acestea sunt poveri pe care le ducem împreună, chiar dacă din perspective diferite.
Înțelegem presiunea la care sunteți supuși: pe de o parte, aveți responsabilitatea de a implementa decizii venite de la nivel central, iar pe de altă parte, vă confruntați zilnic cu nemulțumirile legitime ale cadrelor didactice, cu lipsa de resurse și cu birocrația excesivă. Aceste măsuri nu doar că îngreunează activitatea managerială și de îndrumare, dar vă îndepărtează de rolul fundamental de lideri și mentori ai comunităților școlare.
Mesajul nostru este unul clar: lupta federațiilor sindicale nu este o luptă împotriva directorilor sau a inspectorilor. Dimpotrivă, este o luptă pentru un sistem de învățământ sănătos, predictibil și finanțat corespunzător, un sistem în care fiecare dintre noi – profesor, director, inspector – să își poată desfășura activitatea cu profesionalism și demnitate.
Suntem convinși că măsura creșterii obligației de catedră pentru directori și inspectori înseamnă un efort mult mai mare din partea celor care ocupă aceste funcții și se impune să luptăm împreună și pentru abrogarea acestei măsuri anti-educație.
Prin urmare, vă invităm să vă alăturați demersurilor noastre, să nu opriți colegii care vor să-și exprime în mod democratic problemele și să nu-i amenințați pe cei care luni vor dori să participe la mitingul și marșul organizat de federațiile sindicale. Toți cei care vor mărșălui pe străzile Bucureștiului o vor face și pentru dumneavoastră.
Haideți să arătăm împreună că sistemul de învățământ este unit în fața unor măsuri care îi subminează temelia”, au transmis liderii sindicaliștii într-o postare pe rețelele de socializare.

Sindicaliștii: „Înainte de a fi directori sau inspectori ați fost exact ca cei care luni, 8 septembrie, își vor striga nemulțumirea în stradă”

De asemenea, aceștia i-au sfătuit să arate că premierul Ilie Bolojan s-a înșelat atunci când i-a numit „simpli doritori de funcții”.
„Gândiți-vă că înainte de a fi directori sau inspectori ați fost exact ca cei care luni, 8 septembrie, își vor striga nemulțumirea în stradă. Cu mulți ați fost sau sunteți colegi, cu unii chiar prieteni. Nu-i initimidați, nu le tăiați aripile, doar pentru că un ministru trecător vă cere acest lucru.
Și, mai mult, arătați că sunteți mai presus de acuzațiile prim-ministrului Ilie Bolojan „că ați fi simpli doritori de funcții“ și ați pune în practică orice măsură promovată de Executiv indiferent cât rău ar face sistemului educational.
Uniți suntem puternici!”, se mai arată în postare.
