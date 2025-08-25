Președintele Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Marius Nistor, a declarat că profesorii nu iau în calcul în prezent să declanșeze o grevă generală în educație.

Măsurile anunțate de Daniel David

Cu toate acestea, profesorii iau în calcul boicotarea începutului noului an școlar.

„În momentul de față există o opțiune mai mult decât serioasă ca festivitățile de începere a anului școlar în învățământului pre-universitar pe data de 8 septembrie să fie boicotate. Și mi se pare normal ca acest lucru să fie rezultatul unui referendum declanșat la nivel național. Aș vrea să facem distincție între ce înseamnă boicotare și grevă generală”, a spus Marius Nistor.

El a spus că nu se pune problemă de grevă generală: „Noi vorbim doar de o boicotare în data de 8 septembrie a începutului de an școlar. Din 9 septembrie încolo vor fi alte acțiuni pe care le gândim la nivel național, de altă natură. Dacă va fi vorba de vreo grevă generală asta o vom stabili cu colegii noștri din țară.

În momentul de față nu vorbim decât de boicotarea începutul de an școlar, boicotarea festivităților, organizarea unui miting de amploare în fața Palatului Victoria, urmat de un marș de protest până la Palatul Cotroceni.”, a spus Marius Nistor, pentru .

Ministrul Educației, , a declarat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, că didactică va crește cu 2 ore. Ministrul a subliniat faptul că a încercat să pună într-o “variantă cât mai rațională această schimbare”.

Daniel David a subliniat că multe dintre aceste măsuri fiscal-bugetare sunt cu caracter temporar și așteaptă ca efectele lor să se arate și situația să se stabilizeze.

“Norma didactică va crește cu 2 ore. Eu am încercat să flexibilizez, să pun într-o variantă cât mai rațională această schimbare. Să știți că și protestele au continuat și au contat. Au și continuat, au și contat pentru că, da, m-au obligat să fiu foarte atent nu la legea fiscal-bugetară, care este deja adoptată, ci la măsurile de implementare, ceea ce ține de minister, de ordinele de ministru”.