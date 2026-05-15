Sistemul GalvoSurge® la DENT ESTET – expertiza medicală și tehnologia avansată, esențiale pentru salvarea implanturilor dentare

15 mai 2026, 16:01
Sistemul GalvoSurge® la DENT ESTET – expertiza medicală și tehnologia avansată, esențiale pentru salvarea implanturilor dentare
  1. Ce este periimplantita și de ce apare
  2. Când trebuie să consulți urgent un implantolog
  3. Tehnologia GalvoSurge® integrată în protocoalele DENT ESTET
  4. Beneficiile tehnologiei GalvoSurge®:
  5. De ce contează experiența medicului în tratamentele cu implant dentar
  6. Important de reținut:

Implanturile dentare sunt concepute să dureze o perioadă lungă de timp, dar există numeroși factori care pot influența starea acestora după 3, 5 sau 10 ani.

Igiena orală deficitară, fumatul sau lipsa controalelor periodice pot conduce la apariția periimplantitei – o inflamație cronică a țesuturilor din jurul implantului ce pune în pericol stabilitatea și longevitatea acestuia.

Vestea bună este că tehnologia modernă oferă soluții eficiente de tratament. În clinicile DENT ESTET, sub coordonarea Dr. Alexandru Georgescu, Director Medical și Doctor în Științe Medicale, periimplantita este tratată cu ajutorul sistemului GalvoSurge®, o tehnologie avansată care permite decontaminarea profundă a implantului fără a-i afecta structura.

Ce este periimplantita și de ce apare

Periimplantita este o afecțiune inflamatorie care afectează țesuturile moi și osul de susținere din jurul implantului dentar.

Placa bacteriană este una dintre principalele cauze ale periimplantitei. După tratamentul cu implant dentar, medicul implantolog recomandă igienizări profesionale periodice și controale regulate, pentru a evita ca bacteriile să adere la suprafața implantului.

În fazele incipiente, periimplantita nu doare și nu prezintă simptome evidente.  Pacienții ajung frecvent în cabinet când problema este deja avansată, iar pierderea osoasă este semnificativă. De aceea, controalele periodice sunt esențiale pentru depistarea precoce a periimplantitei”, explică Dr. Alexandru Georgescu, medic specialist în Chirurgie Dento-alveolară în cadrul clinicilor DENT ESTET.

Pe lângă igiena dentară deficitară, există alți factori de risc care cresc probabilitatea apariției periimplantitei:

  • fumatul;
  • antecedente de boală parodontală;
  • diabet zaharat necontrolat;
  • lipsa controalelor periodice.

Când trebuie să consulți urgent un implantolog

Periimplantita nu provoacă întotdeauna durere în fazele inițiale. Dacă prezinți unul dintre următoarele simptome, trebuie să mergi la specialist:

  • Sângerarea gingivală în jurul implantului poate fi un prim semn de inflamație care nu trebuie ignorat.
  • Inflamația gingivală în jurul implantului – gingia este roșie, umflată sau sensibilă la atingere.
  • Halena (respirația urât mirositoare) poate indica prezența bacteriilor sub gingie.
  • Secreții lângă implant – infecția este activă, fiind recomandată evaluarea medicală rapidă.
  • Retracțiua gingivală în zona implantului este un semnal că periimplantita s-a instalat.
  • Mobilitatea implantului este un alt semnal de alarmă.

Când bacteriile se atașează de suprafața implantului, gingia se inflamează și osul din jur poate începe să se retragă. Dacă aceste bacterii nu sunt eliminate complet, problema va continua să evolueze, chiar dacă simptomele par să se amelioreze temporar. Inflamația poate apărea chiar și la câțiva ani după inserarea implantului„, precizează Dr. Alexandru Georgescu.

Când este recomandat controlul chiar dacă nu ai simptome vizibile?

Există situații în care riscul de periimplantită este mai ridicat, chiar dacă nu există încă simptome evidente:

  • tratamentul cu implant a fost realizat de 1-2 ani și nu ai făcut un control recent;
  • ai avut boală parodontală (parodontită) în trecut;
  • fumezi;
  • ai diabet zaharat sau alte afecțiuni sistemice;
  • a trecut mai mult de 1 an de la ultima ședință de detartraj profesional.

Tehnologia GalvoSurge® integrată în protocoalele DENT ESTET

Fără tratament adecvat, inflamația și pierderea osoasă progresivă pot duce la pierderea implantului. Tocmai de aceea, managementul eficient al periimplantitei presupune decontaminarea completă a suprafeței implantare, fără a compromite structura acesteia.

GalvoSurge® reprezintă o inovație majoră în tratamentul periimplantitelor, deoarece oferă o metodă predictibilă și minim invazivă de decontaminare a implanturilor.

Tehnologia GalvoSurge® asigură o curățare profundă și completă a implantului, fără a afecta suprafața acestuia. În acest fel, cresc semnificativ șansele de salvare a implantului și de stabilizare a osului.”, explică Dr. Alexandru Georgescu.

Beneficiile tehnologiei GalvoSurge®:

  • decontaminare eficientă, inclusiv în zonele dificil accesibile;
  • protejarea suprafeței implantului, fără deteriorarea acesteia;
  • reducerea inflamației și îmbunătățirea sănătății țesuturilor periimplantare;
  • favorizarea regenerării osoase și a procesului de vindecare;
  • diminuarea riscului de reapariție a infecției, în asociere cu o igienă orală corectă și controale periodice.

De ce contează experiența medicului în tratamentele cu implant dentar

Experiența medicului implantolog este esențială atât pentru succesul inserării implantului dentar, cât și pentru gestionarea complicațiilor precum periimplantita. Tratamentele complexe, inclusiv terapia cu GalvoSurge®, necesită cunoștințe avansate de chirurgie, anatomie și regenerare osoasă, motiv pentru care este important ca acestea să fie realizate de medici cu experiență solidă în implantologie și cu specializare în Chirurgie Dento-alveolară.

La DENT ESTET, tratamentul periimplantitei cu tehnologia GalvoSurge® este realizat conform unor protocoale moderne, sub coordonarea Dr. Alexandru Georgescu, medic primar în Stomatologie Generală, medic specialist în Parodontologie și medic specialist în Chirurgie Dento-alveolară.

Abordarea echipei DENT ESTET în tratamentele cu implant dentar este una interdisciplinară, integrând expertiza din Chirurgie dentară, Parodontologie și Protetică dentară pentru salvarea implanturilor afectate de infecție.

Prin integrarea expertizei medicale și a tehnologiilor avansate, cum este GalvoSurge®, putem să le oferim pacienților soluții moderne de tratament. Obiectivul nostru nu este doar să tratăm simptomele, ci să eliminăm cauzele. GalvoSurge curăță eficient implantul fără a-l deteriora, dar rezultatele depind foarte mult de momentul în care începem tratamentul. Cu cât intervenția este mai rapidă, cu atât prognosticul este mai favorabil”, explică Dr. Alexandru Georgescu.

Important de reținut:

  • Implanturile pot dezvolta inflamație chiar și la ani după inserare;
  • Factori precum igiena, fumatul sau predispoziția parodontală influențează semnificativ evoluția implantului;
  • Periimplantita este o afecțiune serioasă, care necesită intervenție imediată;
  • O evaluare corectă și la timp poate face diferența între pierderea implantului și salvarea acestuia.

În concluzie, monitorizarea sănătății dentare după tratamentul cu implant este o condiție importantă pentru succesul pe termen lung. În plus, atunci când alegi o clinică sau un medic pentru tratamentul cu implant dentar, este recomandat să verifici pregătirea profesională și competențele acestuia, inclusiv specializările menționate în CV-ul medical. Experiența și formarea continuă pot face diferența dintre un tratament predictibil, sigur și durabil și apariția unor complicații pe termen lung.

