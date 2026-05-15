Cum ar fi transformat procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță dosarele penale în monedă de schimb. Intervenții în dosare, bani cash, contracte de milioane și presiuni asupra instituțiilor

Doi dintre cei mai cunoscuți procurori din Constanța — Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță — sunt acuzați că ar fi folosit funcțiile din sistemul judiciar pentru a construi o adevărată rețea de influență, în care anchetele penale, soluțiile din dosare și presiunile instituționale deveniseră instrumente pentru bani, favoruri și afaceri.
Potrivit surselor judiciare, cei doi procurori, Ștefan și Niță, ar fi intervenit în dosare în schimbul unor sume care ajungeau la sute de mii de euro, dar și pentru cadouri, alimente, băuturi sau alte beneficii.
Procurorii Parchetului General au documentat peste 20 de astfel situații petrecute între 2019 și 2025. La percheziții, anchetatorii au găsit peste 100.000 de euro cash în biroul și mașina lui Gigi Ștefan. Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore, cu propunere de arestare preventivă, fiind acuzați de abuz în serviciu și trafic de influență.
Unul dintre cele mai grave exemple din anchetă vizează dosarul primarului din Medgidia.
Potrivit surselor judiciare, ar fi fost cerută suma de 200.000 de euro pentru ca edilul să primească o condamnare cu suspendare. Mesajul ar fi fost simplu: dacă nu plătește, urmează condamnarea cu executare.
Primarul ar fi refuzat să ofere banii, iar ulterior ar fi primit o condamnare cu executare. Anchetatorii verifică dacă presiunea exercitată prin dosarul penal a fost folosită deliberat ca metodă de extorcare.
Un alt episod îl are în centru pe Teodor Niță.
Sursele judiciare spun că acesta ar fi deschis un dosar penal pe numele unui vecin al soției sale nu pentru existența unei infracțiuni reale, ci pentru a-l constrânge să cedeze un teren dorit de familia procurorului.
Un alt caz descris de surse arată cum un dosar penal ar fi fost folosit pentru a forța reprezentanții unei companii să semneze un contract anual de un milion de euro cu o firmă deținută de fosta soție a lui Gigi Valentin Ștefan.
Mecanismul ar fi fost simplu:
Într-un alt dosar, Teodor Niță ar fi făcut presiuni asupra șefului ABA Dobrogea Litoral pentru ca acesta să nu mai prelungească contractele de închiriere cu 76 de operatori de plajă din zona Năvodari.
În locul acestora, procurorul ar fi încercat să impună semnarea unor contracte cu persoane interpuse apropiate lui Niță și lui Gigi Ștefan.
Sursele judiciare spun că, în perioada în care conducea Parchetul Curții de Apel Constanța, Gigi Ștefan era mai interesat de construirea unei rețele de influență decât de activitatea de magistrat.
La el ar fi apelat persoane care voiau:
În schimb, ar fi primit bani, produse alimentare, băuturi sau alte „atenții”.
Anchetatorii spun că Gigi Ștefan discuta constant despre întâlniri dintre afaceriști și președinți de Consilii Județene din Tulcea și Galați.
De asemenea, apar referiri la intervenții pe lângă conducerea ANRE pentru susținerea unor proiecte din energie, arată sursele citate de Digi24.
Una dintre acuzațiile centrale îl vizează pe Gigi Ștefan pentru o sumă de 60.000 de euro primită de la o persoană care avea probleme în justiție.
În schimbul banilor, procurorul ar fi promis că va interveni:
În cazul lui Teodor Niță, anchetatorii susțin că acesta ar fi făcut presiuni asupra reprezentanților ISU și ISC Constanța pentru a nu închide afacerea unui apropiat. Problema: firma respectivă nu respecta măsurile de securitate la incendiu.
Sursele judiciare mai susțin că cei doi procurori nu acționau singuri.
Ei ar fi colaborat cu alți polițiști și cu mai mulți avocați apropiați. Această structură ar fi permis acces rapid la informații din dosare, influențarea unor anchete și controlul unor proceduri administrative sau judiciare.