Cum ar fi transformat procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță dosarele penale în monedă de schimb. Intervenții în dosare, bani cash, contracte de milioane și presiuni asupra instituțiilor

Doi dintre cei mai cunoscuți procurori din Constanța — Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță — sunt acuzați că ar fi folosit funcțiile din sistemul judiciar pentru a construi o adevărată rețea de influență, în care anchetele penale, soluțiile din dosare și presiunile instituționale deveniseră instrumente pentru bani, favoruri și afaceri.

Ștefan-Niță: rețea de influență în Justiție

Potrivit surselor judiciare, cei doi procurori, Ștefan și Niță, ar fi intervenit în dosare în schimbul unor sume care ajungeau la sute de mii de euro, dar și pentru cadouri, alimente, băuturi sau alte beneficii.

Procurorii Parchetului General au documentat peste 20 de astfel situații petrecute între 2019 și 2025. La percheziții, în biroul și mașina lui Gigi Ștefan. Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore, cu propunere de arestare preventivă, fiind acuzați de abuz în serviciu și trafic de influență.

Condamnări negociate pe sute de mii de euro

Unul dintre cele mai grave exemple din anchetă vizează dosarul primarului din Medgidia.

Potrivit surselor judiciare, ar fi fost cerută suma de 200.000 de euro pentru ca edilul să primească o condamnare cu suspendare. Mesajul ar fi fost simplu: dacă nu plătește, urmează condamnarea cu executare.

Primarul ar fi refuzat să ofere banii, iar ulterior ar fi primit o condamnare cu executare. Anchetatorii verifică dacă presiunea exercitată prin dosarul penal a fost folosită deliberat ca metodă de extorcare.

Dosar penal deschis pentru a obține un teren

Un alt episod îl are în centru pe Teodor Niță.

Sursele judiciare spun că acesta ar fi deschis un dosar penal pe numele unui vecin al soției sale nu pentru existența unei infracțiuni reale, ci pentru a-l constrânge să cedeze un teren dorit de familia procurorului.

Dosar penal folosit pentru un contract de 1 milion de euro pe an

Un alt caz descris de surse arată cum un dosar penal ar fi fost folosit pentru a forța reprezentanții unei companii să semneze un contract anual de un milion de euro cu o firmă deținută de fosta soție a lui Gigi Valentin Ștefan.

Mecanismul ar fi fost simplu:

se deschide dosarul penal

compania este pusă sub presiune

se semnează contractul

dosarul este clasat

Plajele din Năvodari și presiuni asupra ABA Dobrogea Litoral

Într-un alt dosar, Teodor Niță ar fi făcut presiuni asupra șefului ABA Dobrogea Litoral pentru ca acesta să nu mai prelungească contractele de închiriere cu 76 de operatori de plajă din zona Năvodari.

În locul acestora, procurorul ar fi încercat să impună semnarea unor contracte cu persoane interpuse apropiate lui Niță și lui Gigi Ștefan.

De la permise auto la transferuri și influență la vârful statului

Sursele judiciare spun că, în perioada în care conducea Parchetul Curții de Apel Constanța, Gigi Ștefan era mai interesat de construirea unei rețele de influență decât de activitatea de magistrat.

La el ar fi apelat persoane care voiau:

recuperarea mai rapidă a permisului de conducere

transferuri între instituții

urgentarea unor proceduri

soluții favorabile în dosare

facilitarea unor afaceri

acces la decidenți politici și administrativi

În schimb, ar fi primit bani, produse alimentare, băuturi sau alte „atenții”.

Întâlniri cu șefi de CJ și intervenții la ANRE

Anchetatorii spun că Gigi Ștefan discuta constant despre întâlniri dintre afaceriști și președinți de Consilii Județene din Tulcea și Galați.

De asemenea, apar referiri la intervenții pe lângă conducerea ANRE pentru susținerea unor proiecte din energie, arată sursele citate de .

Intervenții la Curtea de Apel București și Instanța Supremă

Una dintre acuzațiile centrale îl vizează pe Gigi Ștefan pentru o sumă de 60.000 de euro primită de la o persoană care avea probleme în justiție.

În schimbul banilor, procurorul ar fi promis că va interveni:

la judecători de la Curtea de Apel București

la judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție

la procurorul care instrumenta cauza

Protejarea afacerii unui apropiat

În cazul lui Teodor Niță, anchetatorii susțin că acesta ar fi făcut presiuni asupra reprezentanților ISU și ISC Constanța pentru a nu închide afacerea unui apropiat. Problema: firma respectivă nu respecta măsurile de securitate la incendiu.

Sistemul paralel de influență al lui Niță și Ștefan

Sursele judiciare mai susțin că cei doi procurori nu acționau singuri.

Ei ar fi colaborat cu alți polițiști și cu mai mulți avocați apropiați. Această structură ar fi permis acces rapid la informații din dosare, influențarea unor anchete și controlul unor proceduri administrative sau judiciare.