B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cum ar fi transformat procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță dosarele penale în monedă de schimb. Intervenții în dosare, bani cash, contracte de milioane și presiuni asupra instituțiilor

Cum ar fi transformat procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță dosarele penale în monedă de schimb. Intervenții în dosare, bani cash, contracte de milioane și presiuni asupra instituțiilor

Adrian A
15 mai 2026, 15:41
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Cum ar fi transformat procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță dosarele penale în monedă de schimb. Intervenții în dosare, bani cash, contracte de milioane și presiuni asupra instituțiilor
Sursă foto: Libertatea
Cuprins
  1. Ștefan-Niță: rețea de influență în Justiție
  2. Condamnări negociate pe sute de mii de euro
  3. Dosar penal deschis pentru a obține un teren
  4. Dosar penal folosit pentru un contract de 1 milion de euro pe an
  5. Plajele din Năvodari și presiuni asupra ABA Dobrogea Litoral
  6. De la permise auto la transferuri și influență la vârful statului
  7. Întâlniri cu șefi de CJ și intervenții la ANRE
  8. Intervenții la Curtea de Apel București și Instanța Supremă
  9. Protejarea afacerii unui apropiat
  10. Sistemul paralel de influență al lui Niță și Ștefan

Doi dintre cei mai cunoscuți procurori din Constanța — Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță — sunt acuzați că ar fi folosit funcțiile din sistemul judiciar pentru a construi o adevărată rețea de influență, în care anchetele penale, soluțiile din dosare și presiunile instituționale deveniseră instrumente pentru bani, favoruri și afaceri.

Ștefan-Niță: rețea de influență în Justiție

Potrivit surselor judiciare, cei doi procurori, Ștefan și Niță, ar fi intervenit în dosare în schimbul unor sume care ajungeau la sute de mii de euro, dar și pentru cadouri, alimente, băuturi sau alte beneficii.

Procurorii Parchetului General au documentat peste 20 de astfel situații petrecute între 2019 și 2025. La percheziții, anchetatorii au găsit peste 100.000 de euro cash în biroul și mașina lui Gigi Ștefan. Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore, cu propunere de arestare preventivă, fiind acuzați de abuz în serviciu și trafic de influență.

Condamnări negociate pe sute de mii de euro

Unul dintre cele mai grave exemple din anchetă vizează dosarul primarului din Medgidia.

Potrivit surselor judiciare, ar fi fost cerută suma de 200.000 de euro pentru ca edilul să primească o condamnare cu suspendare. Mesajul ar fi fost simplu: dacă nu plătește, urmează condamnarea cu executare.

Primarul ar fi refuzat să ofere banii, iar ulterior ar fi primit o condamnare cu executare. Anchetatorii verifică dacă presiunea exercitată prin dosarul penal a fost folosită deliberat ca metodă de extorcare.

Dosar penal deschis pentru a obține un teren

Un alt episod îl are în centru pe Teodor Niță.

Sursele judiciare spun că acesta ar fi deschis un dosar penal pe numele unui vecin al soției sale nu pentru existența unei infracțiuni reale, ci pentru a-l constrânge să cedeze un teren dorit de familia procurorului.

Dosar penal folosit pentru un contract de 1 milion de euro pe an

Un alt caz descris de surse arată cum un dosar penal ar fi fost folosit pentru a forța reprezentanții unei companii să semneze un contract anual de un milion de euro cu o firmă deținută de fosta soție a lui Gigi Valentin Ștefan.

Mecanismul ar fi fost simplu:

  • se deschide dosarul penal
  • compania este pusă sub presiune
  • se semnează contractul
  • dosarul este clasat

Plajele din Năvodari și presiuni asupra ABA Dobrogea Litoral

Într-un alt dosar, Teodor Niță ar fi făcut presiuni asupra șefului ABA Dobrogea Litoral pentru ca acesta să nu mai prelungească contractele de închiriere cu 76 de operatori de plajă din zona Năvodari.

În locul acestora, procurorul ar fi încercat să impună semnarea unor contracte cu persoane interpuse apropiate lui Niță și lui Gigi Ștefan.

De la permise auto la transferuri și influență la vârful statului

Sursele judiciare spun că, în perioada în care conducea Parchetul Curții de Apel Constanța, Gigi Ștefan era mai interesat de construirea unei rețele de influență decât de activitatea de magistrat.

La el ar fi apelat persoane care voiau:

  • recuperarea mai rapidă a permisului de conducere
  • transferuri între instituții
  • urgentarea unor proceduri
  • soluții favorabile în dosare
  • facilitarea unor afaceri
  • acces la decidenți politici și administrativi

În schimb, ar fi primit bani, produse alimentare, băuturi sau alte „atenții”.

Întâlniri cu șefi de CJ și intervenții la ANRE

Anchetatorii spun că Gigi Ștefan discuta constant despre întâlniri dintre afaceriști și președinți de Consilii Județene din Tulcea și Galați.

De asemenea, apar referiri la intervenții pe lângă conducerea ANRE pentru susținerea unor proiecte din energie, arată sursele citate de Digi24.

Intervenții la Curtea de Apel București și Instanța Supremă

Una dintre acuzațiile centrale îl vizează pe Gigi Ștefan pentru o sumă de 60.000 de euro primită de la o persoană care avea probleme în justiție.

În schimbul banilor, procurorul ar fi promis că va interveni:

  • la judecători de la Curtea de Apel București
  • la judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție
  • la procurorul care instrumenta cauza

Protejarea afacerii unui apropiat

În cazul lui Teodor Niță, anchetatorii susțin că acesta ar fi făcut presiuni asupra reprezentanților ISU și ISC Constanța pentru a nu închide afacerea unui apropiat. Problema: firma respectivă nu respecta măsurile de securitate la incendiu.

Sistemul paralel de influență al lui Niță și Ștefan

Sursele judiciare mai susțin că cei doi procurori nu acționau singuri.

Ei ar fi colaborat cu alți polițiști și cu mai mulți avocați apropiați. Această structură ar fi permis acces rapid la informații din dosare, influențarea unor anchete și controlul unor proceduri administrative sau judiciare.

Tags:
Citește și...
Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță, arestați pentru 30 de zile. Ce acuzații extrem de grave li se aduc. Stenograme explozive
Eveniment
Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță, arestați pentru 30 de zile. Ce acuzații extrem de grave li se aduc. Stenograme explozive
Gigi Becali, verdict despre Nicușor Dan după un an la Cotroceni: „Omul e cuminte, smerit, o să ia încă un mandat”
Eveniment
Gigi Becali, verdict despre Nicușor Dan după un an la Cotroceni: „Omul e cuminte, smerit, o să ia încă un mandat”
ISU Neamț infirmă exploziile din Pipirig și arată că imaginile sunt false
Eveniment
ISU Neamț infirmă exploziile din Pipirig și arată că imaginile sunt false
DNSC avertizează asupra unei noi fraude prin SMS. Șoferii sunt păcăliți cu amenzi false și pagini care imită Ghiseul.ro
Eveniment
DNSC avertizează asupra unei noi fraude prin SMS. Șoferii sunt păcăliți cu amenzi false și pagini care imită Ghiseul.ro
Atenție, turiști! Gestul banal de pe litoral care vă poate aduce o amendă de 40.000 de lei
Eveniment
Atenție, turiști! Gestul banal de pe litoral care vă poate aduce o amendă de 40.000 de lei
O nouă zi liberă pentru elevi la început de iunie. De ce nu se fac cursuri pe 5 iunie
Eveniment
O nouă zi liberă pentru elevi la început de iunie. De ce nu se fac cursuri pe 5 iunie
A murit George Mocanu, numele invocat de Călin Georgescu în interceptările procurorilor: „Atâta-ţi spun, stai aproape de omul ăsta!”
Eveniment
A murit George Mocanu, numele invocat de Călin Georgescu în interceptările procurorilor: „Atâta-ţi spun, stai aproape de omul ăsta!”
BNR ține dobânda-cheie la 6,50%, în timp ce inflația sare de 10%. Banca centrală avertizează asupra efectelor războiului din Orientul Mijlociu
Economic
BNR ține dobânda-cheie la 6,50%, în timp ce inflația sare de 10%. Banca centrală avertizează asupra efectelor războiului din Orientul Mijlociu
Newsweek: Salarii de 1.200.000.000€ plătite la 49 companii de stat care au pierderi. 200.000 angajați iau două salarii
Eveniment
Newsweek: Salarii de 1.200.000.000€ plătite la 49 companii de stat care au pierderi. 200.000 angajați iau două salarii
Veniturile au explodat într-un județ din România. Orașul a devenit tot mai atractiv pentru tineri
Eveniment
Veniturile au explodat într-un județ din România. Orașul a devenit tot mai atractiv pentru tineri
Ultima oră
18:31 - Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță, arestați pentru 30 de zile. Ce acuzații extrem de grave li se aduc. Stenograme explozive
18:14 - Gigi Becali, verdict despre Nicușor Dan după un an la Cotroceni: „Omul e cuminte, smerit, o să ia încă un mandat”
18:13 - ISU Neamț infirmă exploziile din Pipirig și arată că imaginile sunt false
17:52 - DNSC avertizează asupra unei noi fraude prin SMS. Șoferii sunt păcăliți cu amenzi false și pagini care imită Ghiseul.ro
17:48 - Oficial! Cabral și Andreea Ibacka au anunțat că se despart. Motivul separării: „Ani mulți am fost bine” (FOTO)
17:32 - Atenție, turiști! Gestul banal de pe litoral care vă poate aduce o amendă de 40.000 de lei
17:29 - Ilie Bolojan, atac frontal la PSD: „Vor să fie în guvernare, dar nu în faţă, ci în spate, la şurubăreală”
17:01 - O nouă zi liberă pentru elevi la început de iunie. De ce nu se fac cursuri pe 5 iunie
16:57 - A murit George Mocanu, numele invocat de Călin Georgescu în interceptările procurorilor: „Atâta-ţi spun, stai aproape de omul ăsta!”
16:49 - BNR ține dobânda-cheie la 6,50%, în timp ce inflația sare de 10%. Banca centrală avertizează asupra efectelor războiului din Orientul Mijlociu