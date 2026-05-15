O gală dedicată turismului din țara noastră a premiat cele mai importante destinații ale anului 2026, într-un eveniment spectaculos desfășurat la Cazinoul din Constanța. câștigătorii prin votul publicului, al unui juriu de specialitate și pe baza unei cercetări la nivel național.

Ce oraș a fost marele câștigător

Timișoara a obținut marele trofeu și a fost desemnată „Destinația Anului” 2026, confirmându-și statutul de lider în turismul urban. Orașul de pe Bega s-a impus și la categoria „Orașe care inspiră”, fiind urmat în clasament de Cluj-Napoca și Sighișoara. Această performanță vine ca o recunoaștere a investițiilor masive făcute în infrastructura culturală și a vizibilității internaționale câștigate în ultimii ani.

Ce obiective turistice au fost premiate la această gală dedicată excelenței în turism

Gazda evenimentului, C a fost premiată la categoria „Landmarks”, alături de alte locații emblematice precum Faleza și Portul Tomis. În segmentul stațiunilor, Techirghiol a câștigat titlul pentru cea mai bună zonă balneară, în timp ce Vatra Dornei s-a impus la categoria stațiunilor turistice. De asemenea, Cetatea Alba Iulia și Salina Turda au fost recunoscute ca repere esențiale ale patrimoniului și naturii din România.

Cum a fost promovată diversitatea regională

Competiția a scos în evidență și farmecul rural al țării, unde satul Bârsana a fost desemnat cel mai frumos „Sat de poveste”. La categoria „Tărâmuri fermecate”, premiile au mers către zonele Bran–Moieciu–Fundata și Colinele Transilvaniei. Evenimentul a inclus și o distincție specială pentru Republica Moldova, acordată rezervației Orheiul Vechi, subliniind legăturile turistice strânse dintre cele două state.