Salariile au continuat să crească în România în ultimul an, însă diferențele dintre județe sunt tot mai mari. În unele zone ale țării, veniturile au crescut foarte puțin sau chiar au scăzut.
Alte județe, însă, au înregistrat majorări spectaculoase ale salariilor. Printre acestea se remarcă județul Sibiu, care a avut una dintre cele mai bune evoluții. Tot mai mulți tineri și angajați aleg orașul datorită salariilor mai atractive și oportunităților de dezvoltare profesională.
Sibiul se remarcă tot mai mult pe harta economică a României, după una dintre cele mai mari creșteri salariale din ultimul an. Potrivit datelor publicate de INS pentru ianuarie 2026, salariul mediu net din județ a ajuns la 5.750 de lei. Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, veniturile au crescut cu aproape 10%. Evoluția plasează Sibiul printre județele cu cele mai rapide creșteri salariale din România.
Mai exact, salariile medii nete din Sibiu au crescut cu 9,55% într-un singur an. Ritmul de creștere depășește clar media națională. La nivelul întregii țări, salariul mediu net a ajuns la aproximativ 5.518 lei în ianuarie 2026, cu doar 3,6% mai mult decât anul trecut. Diferența arată că dezvoltarea economică a județului are loc într-un ritm mult mai accelerat decât în alte zone din România.
Economiștii explică această evoluție prin dezvoltarea puternică a industriei din județ. Un rol important l-au avut și investițiile străine atrase în ultimii ani. În același timp, companiile din producție, logistică și IT și-au extins activitatea. Apariția noilor locuri de muncă a crescut concurența pentru angajați și a dus la salarii mai mari. Pentru mulți tineri și specialiști, Sibiul a devenit una dintre cele mai atractive destinații pentru o carieră stabilă și bine plătită.
Tot mai mulți tineri și angajați din alte județe își îndreaptă atenția către Sibiu. Mulți sunt atrași de salariile în creștere și de oportunitățile profesionale tot mai numeroase. Dezvoltarea accelerată a orașului a început să schimbe vizibil piața muncii din zonă. Interesul pentru locurile de muncă din Sibiu este tot mai mare de la an la an.
Mulți aleg să se mute aici pentru că găsesc un echilibru mai bun între carieră și viața personală. Deși este un oraș în continuă dezvoltare, Sibiul oferă în continuare un ritm de viață mai relaxat decât marile centre aglomerate din țară. Costurile sunt, în multe cazuri, mai accesibile, iar infrastructura modernizată și investițiile constante au contribuit la creșterea atractivității orașului.
În același timp, numărul companiilor internaționale care operează în zonă a crescut considerabil în ultimii ani. Domenii precum industria, logistica și IT-ul au creat tot mai multe locuri de muncă bine plătite, iar concurența dintre angajatori a dus la salarii mai competitive și beneficii mai atractive pentru angajați.
Creșterea veniturilor îi determină pe mulți să compare acum Sibiul cu orașe precum Cluj-Napoca sau București. Pentru o parte dintre tineri, orașul a devenit deja o alternativă mai avantajoasă atât din punct de vedere financiar, cât și al calității vieții.
Harta salariilor din România arată tot mai clar diferențele dintre regiunile care se dezvoltă rapid și cele care rămân în urmă. Chiar dacă mai multe județe au înregistrat creșteri importante în ultimul an, București continuă să aibă cele mai mari salarii din țară. În ianuarie 2026, salariul mediu net din Capitală a ajuns la 7.073 de lei, cu aproape 5% mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut.
Cu toate acestea, ritmul de creștere al veniturilor din București începe să fie depășit de alte județe aflate într-o expansiune economică accelerată. Sibiu, Mehedinți și Vâlcea se numără printre zonele unde salariile au crescut mai rapid, pe fondul investițiilor și al dezvoltării unor sectoare economice importante. Economiștii spun că în marile centre deja dezvoltate creșterile salariale sunt mai lente deoarece nivelul veniturilor este deja foarte ridicat comparativ cu alte regiuni din țară.
În același timp, nu toate județele au beneficiat de aceeași evoluție. Unele zone se confruntă cu stagnare economică sau chiar cu scăderi ale salariilor. Cea mai mare reducere a salariului mediu net a fost raportată în județul Olt, unde veniturile au scăzut cu peste 5%, de la 5.234 de lei la 4.972 de lei. Scăderi s-au înregistrat și în Bacău sau Hunedoara, iar în județe precum Caraș-Severin, Constanța și Maramureș salariile au rămas aproape la același nivel ca anul trecut, notează Playtech.
Diferențele dintre județe evidențiază modul inegal în care se dezvoltă economia României. În regiunile unde există investiții puternice, companii mari și locuri de muncă bine plătite, salariile continuă să crească într-un ritm accelerat. În schimb, județele care atrag mai puține investiții resimt mult mai greu efectele creșterii economice.