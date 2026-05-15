De ce a ajuns Sibiul printre județele cu cele mai mari salarii din România

Sibiul se remarcă tot mai mult pe harta economică a României, după una dintre cele mai mari creșteri salariale din ultimul an. Potrivit datelor publicate de pentru ianuarie 2026, salariul mediu net din județ a ajuns la 5.750 de lei. Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, veniturile au crescut cu aproape 10%. Evoluția plasează Sibiul printre județele cu cele mai rapide creșteri salariale din România.

Mai exact, salariile medii nete din Sibiu au crescut cu 9,55% într-un singur an. Ritmul de creștere depășește clar media națională. La nivelul întregii țări, salariul mediu net a ajuns la aproximativ 5.518 lei în ianuarie 2026, cu doar 3,6% mai mult decât anul trecut. Diferența arată că dezvoltarea economică a județului are loc într-un ritm mult mai accelerat decât în alte zone din România.

Economiștii explică această evoluție prin dezvoltarea puternică a industriei din județ. Un rol important l-au avut și investițiile străine atrase în ultimii ani. În același timp, companiile din producție, logistică și IT și-au extins activitatea. Apariția noilor locuri de muncă a crescut concurența pentru angajați și a dus la salarii mai mari. Pentru și specialiști, Sibiul a devenit una dintre cele mai atractive destinații pentru o carieră stabilă și bine plătită.

Cum a devenit Sibiul una dintre cele mai atractive destinații pentru tineri

Tot mai mulți tineri și angajați din alte județe își îndreaptă atenția către Sibiu. Mulți sunt atrași de salariile în creștere și de oportunitățile profesionale tot mai numeroase. Dezvoltarea accelerată a orașului a început să schimbe vizibil piața muncii din zonă. Interesul pentru locurile de muncă din Sibiu este tot mai mare de la an la an.

Mulți aleg să se mute aici pentru că găsesc un echilibru mai bun între carieră și viața personală. Deși este un oraș în continuă dezvoltare, Sibiul oferă în continuare un ritm de viață mai relaxat decât marile centre aglomerate din țară. Costurile sunt, în multe cazuri, mai accesibile, iar infrastructura modernizată și investițiile constante au contribuit la creșterea atractivității orașului.

În același timp, numărul companiilor internaționale care operează în zonă a crescut considerabil în ultimii ani. Domenii precum industria, logistica și IT-ul au creat tot mai multe bine plătite, iar concurența dintre angajatori a dus la salarii mai competitive și beneficii mai atractive pentru angajați.

Creșterea veniturilor îi determină pe mulți să compare acum Sibiul cu orașe precum Cluj-Napoca sau București. Pentru o parte dintre tineri, orașul a devenit deja o alternativă mai avantajoasă atât din punct de vedere financiar, cât și al calității vieții.