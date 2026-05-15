Premierul interimar Ilie Bolojan a lansat un atac dur la adresa PSD, acuzând partidul că vrea să influențeze actul de guvernare fără să își asume direct responsabilitatea. În același timp, a insistat asupra nevoii unor reforme profunde în aparatul de stat și a criticat modul în care sunt cheltuiți banii publici.

Declarațiile au fost făcute vineri, într-un interviu acordat HotNews, în contextul discuțiilor despre viitoarea formulă de guvernare și măsurile economice necesare.

Atac dur la adresa PSD: De ce spune Bolojan că românii nu mai acceptă risipa banului public

Ilie a susținut că încrederea contribuabililor este afectată atunci când văd salarii foarte mari în instituții sau companii de stat, fără rezultate care să justifice aceste venituri.

„Trebuie să lucrăm la nişte măsuri structurale şi să nu ne mai batem joc de banul public. Gândiţi-vă că, dacă dumneavoastră vă plătiţi taxele, nu le plătiţi cu inima deschisă dacă vedeţi că nu ştiu ce demnitar îşi bate joc de banii dumneavoastră sau dacă vedeţi că un director la nu ştiu ce companie de stat sau la o bancă de stat are 20.000 de euro net sau 10.000 de euro net, iar în spatele lui nu există performanţă. Păi cum să plătească oamenii cu inima deschisă taxe şi impozite dacă văd că de banii lor cineva îşi bate joc”, a spus Bolojan, potrivit .

Ce mesaj transmite Bolojan despre măsurile economice

Premierul interimar a spus că liderii politici trebuie să evite promisiunile nerealiste și să explice clar cetățenilor limitele și posibilitățile reale ale guvernării.

„Dacă nu facem asta, oricine va veni în Guvern creează speranţe deşarte şi eu, după atâţia ani de experienţă, am considerat că întotdeauna cel mai corect lucru este să le spui oamenilor asta se poate face, asta nu se poate face, uite în ce condiţii se poate face şi ei nu au decât să aprecieze.”

Bolojan a invocat și exemplul Greciei, făcând trimitere la perioada în care partidul Syriza a ajuns la guvernare cu promisiuni economice radicale.

Ce acuzații lansează Bolojan la adresa PSD

În partea cea mai dură a declarației sale, Ilie Bolojan a acuzat PSD că încearcă să rămână influent în procesul de guvernare fără să își asume public deciziile.

„Nu o să îi poţi convinge pe toţi, pentru că şi în Grecia acum nişte ani exista un partid, Syriza, care le-a promis grecilor că există nişte soluţii deosebite. Şi în alegeri o bună parte din cetăţenii greci au votat cu Syriza. Syriza s-a aliat cu euroscepticii, deci extrema stângă s-a aliat cu extrema dreaptă, au guvernat nişte ani de zile, au făcut un referendum în care s-au opus unor măsuri de plata datoriilor şi au dus Grecia într-o fundătură. Dar, a trebuit să îi vadă oamenii. Pe ai noştri, cei de la PSD – vor să fie în guvernare, dar nu în faţă, ci în spate, la şurubăreală. Nu merge această chestiune”, a mai precizat Ilie Bolojan.