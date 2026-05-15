Ilie Bolojan, atac frontal la PSD: „Vor să fie în guvernare, dar nu în faţă, ci în spate, la şurubăreală"

Ilie Bolojan, atac frontal la PSD: „Vor să fie în guvernare, dar nu în faţă, ci în spate, la şurubăreală”

Ana Maria
15 mai 2026, 17:29
Sorin Grindeanu, președintele PSD, și premierul Ilie Bolojan, președintele PNL. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Atac dur la adresa PSD: De ce spune Bolojan că românii nu mai acceptă risipa banului public
  2. Ce mesaj transmite Bolojan despre măsurile economice
  3. Ce acuzații lansează Bolojan la adresa PSD

Premierul interimar Ilie Bolojan a lansat un atac dur la adresa PSD, acuzând partidul că vrea să influențeze actul de guvernare fără să își asume direct responsabilitatea. În același timp, a insistat asupra nevoii unor reforme profunde în aparatul de stat și a criticat modul în care sunt cheltuiți banii publici.

Declarațiile au fost făcute vineri, într-un interviu acordat HotNews, în contextul discuțiilor despre viitoarea formulă de guvernare și măsurile economice necesare.

Atac dur la adresa PSD: De ce spune Bolojan că românii nu mai acceptă risipa banului public

Ilie Bolojan a susținut că încrederea contribuabililor este afectată atunci când văd salarii foarte mari în instituții sau companii de stat, fără rezultate care să justifice aceste venituri.

„Trebuie să lucrăm la nişte măsuri structurale şi să nu ne mai batem joc de banul public. Gândiţi-vă că, dacă dumneavoastră vă plătiţi taxele, nu le plătiţi cu inima deschisă dacă vedeţi că nu ştiu ce demnitar îşi bate joc de banii dumneavoastră sau dacă vedeţi că un director la nu ştiu ce companie de stat sau la o bancă de stat are 20.000 de euro net sau 10.000 de euro net, iar în spatele lui nu există performanţă. Păi cum să plătească oamenii cu inima deschisă taxe şi impozite dacă văd că de banii lor cineva îşi bate joc”, a spus Bolojan, potrivit Agerpres.

Ce mesaj transmite Bolojan despre măsurile economice

Premierul interimar a spus că liderii politici trebuie să evite promisiunile nerealiste și să explice clar cetățenilor limitele și posibilitățile reale ale guvernării.

„Dacă nu facem asta, oricine va veni în Guvern creează speranţe deşarte şi eu, după atâţia ani de experienţă, am considerat că întotdeauna cel mai corect lucru este să le spui oamenilor asta se poate face, asta nu se poate face, uite în ce condiţii se poate face şi ei nu au decât să aprecieze.”

Bolojan a invocat și exemplul Greciei, făcând trimitere la perioada în care partidul Syriza a ajuns la guvernare cu promisiuni economice radicale.

Ce acuzații lansează Bolojan la adresa PSD

În partea cea mai dură a declarației sale, Ilie Bolojan a acuzat PSD că încearcă să rămână influent în procesul de guvernare fără să își asume public deciziile.

„Nu o să îi poţi convinge pe toţi, pentru că şi în Grecia acum nişte ani exista un partid, Syriza, care le-a promis grecilor că există nişte soluţii deosebite. Şi în alegeri o bună parte din cetăţenii greci au votat cu Syriza. Syriza s-a aliat cu euroscepticii, deci extrema stângă s-a aliat cu extrema dreaptă, au guvernat nişte ani de zile, au făcut un referendum în care s-au opus unor măsuri de plata datoriilor şi au dus Grecia într-o fundătură. Dar, a trebuit să îi vadă oamenii. Pe ai noştri, cei de la PSD – vor să fie în guvernare, dar nu în faţă, ci în spate, la şurubăreală. Nu merge această chestiune”, a mai precizat Ilie Bolojan.

Nicușor Dan, anunț despre Ilie Bolojan. Îl va mai numi iar premier? Anunțul președintelui
Nicușor Dan, anunț despre Ilie Bolojan. Îl va mai numi iar premier? Anunțul președintelui
18:31 - Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță, arestați pentru 30 de zile. Ce acuzații extrem de grave li se aduc. Stenograme explozive
18:14 - Gigi Becali, verdict despre Nicușor Dan după un an la Cotroceni: „Omul e cuminte, smerit, o să ia încă un mandat”
18:13 - ISU Neamț infirmă exploziile din Pipirig și arată că imaginile sunt false
17:52 - DNSC avertizează asupra unei noi fraude prin SMS. Șoferii sunt păcăliți cu amenzi false și pagini care imită Ghiseul.ro
17:48 - Oficial! Cabral și Andreea Ibacka au anunțat că se despart. Motivul separării: „Ani mulți am fost bine” (FOTO)
17:32 - Atenție, turiști! Gestul banal de pe litoral care vă poate aduce o amendă de 40.000 de lei
17:01 - O nouă zi liberă pentru elevi la început de iunie. De ce nu se fac cursuri pe 5 iunie
16:57 - A murit George Mocanu, numele invocat de Călin Georgescu în interceptările procurorilor: „Atâta-ţi spun, stai aproape de omul ăsta!”
16:49 - BNR ține dobânda-cheie la 6,50%, în timp ce inflația sare de 10%. Banca centrală avertizează asupra efectelor războiului din Orientul Mijlociu
16:41 - Newsweek: Salarii de 1.200.000.000€ plătite la 49 companii de stat care au pierderi. 200.000 angajați iau două salarii